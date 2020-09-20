Літературний марафон на підтримку в'язнів Кремля відбувається у Києві. ФОТОрепортаж

Учасники акції "Листи з-за ґрат" на Софійській площі Києва зачитують фрагменти листів заручників Кремля.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське радіо".

На акції усі охочі можуть написати листа ув’язненим.

Фрагменти листів прийшли зачитати, серед інших, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова, журналістка та очільниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, журналіст, ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур) та акторка Рима Зюбіна.

Письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля влаштовують уже третій рік поспіль. Раніше він відбувався у Львові, цього році через пандемію коронавірусу захід перенесли до Києва. Завдяки прямій трансляції до заходу можуть приєднатися всі охочі.

Додамо, за даними кампанії #PrisonersVoice, у Росії та окупованому Криму лишилася за ґратами щонайменше 101 людина.Також бойовики на Донбасі утримують у полоні щонайменше 234 українці.















