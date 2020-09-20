Літературний марафон на підтримку в'язнів Кремля відбувається у Києві. ФОТОрепортаж
Учасники акції "Листи з-за ґрат" на Софійській площі Києва зачитують фрагменти листів заручників Кремля.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське радіо".
На акції усі охочі можуть написати листа ув’язненим.
Фрагменти листів прийшли зачитати, серед інших, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова, журналістка та очільниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, журналіст, ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур) та акторка Рима Зюбіна.
Письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля влаштовують уже третій рік поспіль. Раніше він відбувався у Львові, цього році через пандемію коронавірусу захід перенесли до Києва. Завдяки прямій трансляції до заходу можуть приєднатися всі охочі.
Додамо, за даними кампанії #PrisonersVoice, у Росії та окупованому Криму лишилася за ґратами щонайменше 101 людина.Також бойовики на Донбасі утримують у полоні щонайменше 234 українці.
Будь ласка, зачекайте...
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"Ну и *****!" - думал Путин глядя в зеркало.
Я вам пишу, поет Тичина.
З тої далекої землі,
Де каторжник ламає спину,
Де кров, де піт, де мозолі.
Сваволі ключники прокляту,
Від миру Божого тайком,
Правду, заковану й розп'яту
Замкнули сталінським замком.
Тут марш гримить під ваші струни.
Від стогону земля гуде -
ГУЛАГ і сталінська комуна
Живі серця в труну кладе.
Вітайте вашого Сосюру,
В змаганні славте Сатану,
Лижіть... Дуріть... Спасайте шкуру...
Привіт Миколі Бажану.
Уклін і Рильському, й Малишку...
Прославте сталінський маршрут -
Колючий дріт, собаки, вишки...
Комуна процвітає тут.
Епоха нової споруди,
І вугіль з кров'ю, і руда...
У землю лізуть пухлі люди,
Зникають в тундрі без сліда.