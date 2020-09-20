УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5535 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 184 22

Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі. ФОТОрепортаж

Двоє жителів Миколаєва і одесит зламали вночі двері в магазин і вкрали 20 тис. грн. Намагаючись сховатися від переслідування поліції, вони пошкодили 4 припарковані на вулиці автомобілі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує  Цензор.НЕТ.

"Троє зловмисників, 27-и та 28-и річні місцеві мешканці та 32-річний мешканець Одеси, які вже притягувались до відповідальності за аналогічні злочини, пошкодивши двері продовольчого магазину на вул. Пограничній, проникли всередину та викрали 20 тисяч гривень. Після скоєного зловмисники, намагаючись втекти на автомобілі від правоохоронців, пошкодили чотири припаркованих транспортних засобів", - сказано в повідомленні поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яна одеситка побила 2-річного сина, дитину госпіталізували, - поліція

Втекти від поліцейських не вдалося, зловмисників затримали. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Зараз слідчі перевіряють, чи причетні затримані до інших подібних злочинів на території міста.

Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 01
Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 02
Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 03
Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 04
Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 05
Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 06
Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 07
Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі 08

злодійство (395) ДТП (4473) Миколаїв (1809) Нацполіція (15205)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Прикольная третья фотка. Логотип полиции смотрится, как татуха на руке злодея
показати весь коментар
20.09.2020 13:44
+2
Вже є ЗЕлена тища гривень?
показати весь коментар
20.09.2020 13:55
+2
короновали..
показати весь коментар
20.09.2020 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикольная третья фотка. Логотип полиции смотрится, как татуха на руке злодея
показати весь коментар
20.09.2020 13:44 Відповісти
"век воли невидать"
показати весь коментар
20.09.2020 13:51 Відповісти
короновали..
показати весь коментар
20.09.2020 14:00 Відповісти
Ґазди в Одесі не знайшлося. От і пішли на справу.
показати весь коментар
20.09.2020 14:00 Відповісти
Вже є ЗЕлена тища гривень?
показати весь коментар
20.09.2020 13:55 Відповісти
от нафига за ними гоняться в городе за 20 тысяч???... еще и стрельбу открывают.....
показати весь коментар
20.09.2020 14:03 Відповісти
И кто будет восстанавливать 4 авто, вопрос к знатокам (копам).
показати весь коментар
20.09.2020 14:11 Відповісти
восстанавливать-то ладно, а сколько случаев с дтп и больничками пострадавших???
гнались за мицыком в центе+ перекопаная дорога и тот влетел в беху с....

https://www.youtube.com/watch?v=6k2LXBDveBc
показати весь коментар
20.09.2020 14:28 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=232267728106400
показати весь коментар
20.09.2020 14:31 Відповісти
на третьей фотке типа -"Ха! Очко порвут! Да сколько драли не порвали!"
показати весь коментар
20.09.2020 14:12 Відповісти
Ну и сумма, будто сиротский приют ограбили.
показати весь коментар
20.09.2020 14:13 Відповісти
20 тыс. грн?
еще раз 20 тыс. грн?
лошары...
показати весь коментар
20.09.2020 14:17 Відповісти
презервативы и смазку "Клубничка"
Слабо ???
показати весь коментар
20.09.2020 15:28 Відповісти
Ну не скажи - да , по 240 долларов на рыло всего .
А ежели десяток магазинов - уже нормально ....
показати весь коментар
20.09.2020 17:01 Відповісти
какой десяток, если палево и срок на первом же за за 20 тсч гривен?
показати весь коментар
20.09.2020 17:06 Відповісти
половину забрала себе полиция
показати весь коментар
20.09.2020 21:42 Відповісти
ну ни украсть по людски ни задержать.
показати весь коментар
20.09.2020 14:19 Відповісти
К успеху шли...
Не фортануло...
показати весь коментар
20.09.2020 15:23 Відповісти
вот и сократилась электоральная поддержка зели на три единицы
показати весь коментар
20.09.2020 21:43 Відповісти
Где ты такие свежие мысли берешь?
показати весь коментар
21.09.2020 01:23 Відповісти
 
 