Погоня за злодіями в Миколаєві: тікаючи від поліції, злочинці пошкодили 4 автомобілі. ФОТОрепортаж
Двоє жителів Миколаєва і одесит зламали вночі двері в магазин і вкрали 20 тис. грн. Намагаючись сховатися від переслідування поліції, вони пошкодили 4 припарковані на вулиці автомобілі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Троє зловмисників, 27-и та 28-и річні місцеві мешканці та 32-річний мешканець Одеси, які вже притягувались до відповідальності за аналогічні злочини, пошкодивши двері продовольчого магазину на вул. Пограничній, проникли всередину та викрали 20 тисяч гривень. Після скоєного зловмисники, намагаючись втекти на автомобілі від правоохоронців, пошкодили чотири припаркованих транспортних засобів", - сказано в повідомленні поліції.
Втекти від поліцейських не вдалося, зловмисників затримали. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Зараз слідчі перевіряють, чи причетні затримані до інших подібних злочинів на території міста.
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гнались за мицыком в центе+ перекопаная дорога и тот влетел в беху с....
https://www.youtube.com/watch?v=6k2LXBDveBc
еще раз 20 тыс. грн?
лошары...
Слабо ???
А ежели десяток магазинов - уже нормально ....
Не фортануло...