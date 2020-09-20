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У гаражі харків'янина, який підірвав себе, виявили арсенал зброї, - поліція. ФОТОрепортаж

У гаражі, в якому житель Харкова підірвав себе у п'ятницю, знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів. Зараз поліцейські з'ясовують, звідки це все у загиблого і що він планувати робити з цим арсеналом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час огляду гаража правоохоронці виявили та вилучили 3 рації "Kenwood" і 2 зарядні пристрої, 29 фрагментів від зброї, 6 глушників до зброї, 2 оптичні приціли до гвинтівки, 2 корпуси гранати РГД-5 і корпус Ф-1, 2 димові гранати Г-2Б, близько 2 400 набоїв, предмет, схожий на пістолет, 3 полімерні ємкості з речовиною, схожою на порох, 2 фрагменти від пістолета тощо", - сказано в повідомленні поліції.

Окрім того, під час огляду квартири поліцейські вилучили "три стволи, вогнегасник і затвор".

Дивіться також: Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У гаражі харківянина, який підірвав себе, виявили арсенал зброї, - поліція 01
У гаражі харківянина, який підірвав себе, виявили арсенал зброї, - поліція 02
У гаражі харківянина, який підірвав себе, виявили арсенал зброї, - поліція 03
У гаражі харківянина, який підірвав себе, виявили арсенал зброї, - поліція 04
У гаражі харківянина, який підірвав себе, виявили арсенал зброї, - поліція 05

Автор: 

зброя (7477) Нацполіція (15205) самогубство (637) Харків (5634)


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Топ коментарі
+8
Огнетушитель в гараже! Это террорист 100%
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20.09.2020 17:14
+4
просто полезные вещи
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20.09.2020 17:51
+3
Какой же это арсенал?
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20.09.2020 17:12
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Какой же это арсенал?
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20.09.2020 17:12 Відповісти
Так он наверно случайно взорвался
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20.09.2020 17:13 Відповісти
На растяжке споткнулся.
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20.09.2020 18:07 Відповісти
Огнетушитель в гараже! Это террорист 100%
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20.09.2020 17:14 Відповісти
Ошиблись с переводом,пламегаситель
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20.09.2020 18:40 Відповісти
Уже становится, к сожалению, классикой жанра : понавозят гранат, а потом придурки сами же на них и подрываются. И для полиции - всё ЭТО из зоны ООС и для продажи
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20.09.2020 17:14 Відповісти
ты классический ЗЕдрот и стукач для ментов.Может он агент фсб и все это подарки кацапорылов...
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20.09.2020 17:53 Відповісти
ХЗ..
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20.09.2020 17:20 Відповісти
Це такий квартал, майже в центрі міста. Там усі живуть непрості люди. До парка 100 метрів, до СБУ - 200.
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20.09.2020 17:34 Відповісти
Три гранаты и Ар-15 с двумя стволами это уже "арсенал" оружия...
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20.09.2020 17:40 Відповісти
просто полезные вещи
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20.09.2020 17:51 Відповісти
Да такое в каждом втором-третьем гараже!
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20.09.2020 18:09 Відповісти
Спасибо тебе добрый человек.
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20.09.2020 18:12 Відповісти
Может совесть замучила, зачем только 3 рации?
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20.09.2020 18:09 Відповісти
Так ему уже ничего не нужно.
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20.09.2020 18:11 Відповісти
Сейчас полицейские выясняют, откуда это все у погибшего и что он планировал делать с этим арсеналом, это с помощью сеанса спиритизма?
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20.09.2020 18:11 Відповісти
Сколько за рацию Кенвуд дают , как статья называется ? Типа вспомогательные средства связи ?
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20.09.2020 19:44 Відповісти
Теневой торговец боеприпасами, таких торгашей сейчас по всей стране предостаточно.https://gordonua.com/comments-user/95704.html
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20.09.2020 20:07 Відповісти
Прежде чем писать свой поганый комментарий про "торгашей коих сейчас предостаточно" поинтересуйся, что был за человек и что он сделал для армии до войны, а главное во время войны.
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21.09.2020 11:19 Відповісти
Что бы он ни сделал до и после, перечеркивать добро дальнейшим злом - значит, убить себя; что он и совершил...
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21.09.2020 20:36 Відповісти
У ментов явно проблемы с понятием , что такое вообще арсенал . У них видимо хозяин 2-х машин автоматически становится хозяином автопарка.
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20.09.2020 20:57 Відповісти
Зе-изибиратели а сабаковские мусора - как туземцы в Полинезии, из чисел у них только 1, 2 и много
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21.09.2020 11:05 Відповісти
 
 