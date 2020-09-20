У гаражі харків'янина, який підірвав себе, виявили арсенал зброї, - поліція. ФОТОрепортаж

У гаражі, в якому житель Харкова підірвав себе у п'ятницю, знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів. Зараз поліцейські з'ясовують, звідки це все у загиблого і що він планувати робити з цим арсеналом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час огляду гаража правоохоронці виявили та вилучили 3 рації "Kenwood" і 2 зарядні пристрої, 29 фрагментів від зброї, 6 глушників до зброї, 2 оптичні приціли до гвинтівки, 2 корпуси гранати РГД-5 і корпус Ф-1, 2 димові гранати Г-2Б, близько 2 400 набоїв, предмет, схожий на пістолет, 3 полімерні ємкості з речовиною, схожою на порох, 2 фрагменти від пістолета тощо", - сказано в повідомленні поліції.

Окрім того, під час огляду квартири поліцейські вилучили "три стволи, вогнегасник і затвор".

Дивіться також: Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.









