Представник руху "Куликове поле" Ібрагім, який потрапив до бази "Миротворця" як "сепаратист", претендує на посаду мера Одеси. ФОТО

Моріс Ібрагім є представником "Союзу лівих сил" і одним із лідерів руху "Куликове поле". На місцеві вибори він йде під гаслом "Одеса - багатонаціональне місто".

Про реєстрацію кандидатом у мери Одеси Ібрагім повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі, як і у всій країні, не ділили людей за національністю, за кольором шкіри, за релігією, за мовою. Іду на вибори, щоб всі разом ми могли довести, що Одеса залишилася відданою своїм принципам, що душа Одеси багатонаціональна", - написав він.

Присвячена Морісу Ібрагіму сторінка вже 5 років є на сайті "Миротворець". Автори сайту називають його "сепаратистом".

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"Член КПУ, активіст "Російського руху України". Один з організаторів і керівників руху "Куликове поле". Відомий численними антиукраїнськими виступами, а також як керівник провокаційних акцій на Куликовому полі в Одесі. Колишній перший секретар Київського райкому КПУ в Одесі, потім помічник депутата Одеської міськради від КПУ Василя Поліщука", - пише "Миротворець" про Ібрагіма.

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