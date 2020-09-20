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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Представник руху "Куликове поле" Ібрагім, який потрапив до бази "Миротворця" як "сепаратист", претендує на посаду мера Одеси. ФОТО

Моріс Ібрагім є представником "Союзу лівих сил" і одним із лідерів руху "Куликове поле". На місцеві вибори він йде під гаслом "Одеса - багатонаціональне місто".

Про реєстрацію кандидатом у мери Одеси Ібрагім повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі, як і у всій країні, не ділили людей за національністю, за кольором шкіри, за релігією, за мовою. Іду на вибори, щоб всі разом ми могли довести, що Одеса залишилася відданою своїм принципам, що душа Одеси багатонаціональна", - написав він.

Присвячена Морісу Ібрагіму сторінка вже 5 років є на сайті "Миротворець". Автори сайту називають його "сепаратистом".

Дивіться також: Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси". ВIДЕО

"Член КПУ, активіст "Російського руху України". Один з організаторів і керівників руху "Куликове поле". Відомий численними антиукраїнськими виступами, а також як керівник провокаційних акцій на Куликовому полі в Одесі. Колишній перший секретар Київського райкому КПУ в Одесі, потім помічник депутата Одеської міськради від КПУ Василя Поліщука", - пише "Миротворець" про Ібрагіма.

Дивіться також: Георгіївські стрічки та стрічки кольорів прапора РФ з'явилися в Чернігові, СБУ здійснює перевірку. ФОТО

Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 01
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 02
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 03
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 04
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 05
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 06
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 07
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 08
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 09
Представник руху Куликове поле Ібрагім, який потрапив до бази Миротворця як сепаратист, претендує на посаду мера Одеси 10

Автор: 

кандидат (228) місцеві вибори (1366) Одеса (5476)


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Топ коментарі
+60
Не послушали в 2019 умных людей

Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы - Цензор.НЕТ 8840
показати весь коментар
20.09.2020 19:40
+52
Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы - Цензор.НЕТ 5300

20 вересня у Сумах відбулася Конференції Сумської обласної територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність». Політична сила назвала прізвища лідерів, які очолили єдині списки кандидатів від партії до Сумської обласної ради. Так, список «ЄС» до Сумської облради очолив Військовий комісар Сумського обласного військового комісаріату, командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних Сил України, полковник, учасник російсько-української війни Валерій Ісмаілов.
Валерій Ісмаілов - військовий, полковник, учасник антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, який провів 425 діб у зоні ООС у Луганській та Донецькій області, людина, яка не зі слів знає ціну незалежності і свободи України, людина, яку держава відзначила почесною відзнакою «За заслуги!», Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та рядом інших почесних нагород.
Вітаючи учасників Конференції Валерій Ісмаілов подякував голові Сумської обласної територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» Вадиму Акпєрову за довіру та пообіцяв гідно відстоювати інтереси сумчан на рівні обласної ради.
За словами Валерія Ісмаілова, він військова людина і раніше не мав жодного відношення до політики, проте свідомо прийняв пропозицію очолити список «ЄС» до Сумської облради, бо не готовий миритися з новою владою профанів та аматорів і бачить в собі сили продовжити боротьбу за суверенітет та незалежність України вже на рівні обласного парламенту. «Я впевнений у тих людях, які разом зі мною йдуть в обласну раду в команді «ЄС». Можу запевнити своїх колег, що я їх не підведу», - наголосив Валерій Ісмаілов.
показати весь коментар
20.09.2020 19:55
+50
повилазила падаль сепарська...Шкода що їх не ліквідували усіх в 14-му році.Наскільки зараз було б спокійніше в Україні!
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20.09.2020 19:44
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Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы - Цензор.НЕТ 1272
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20.09.2020 19:46 Відповісти
Ибрагим мав давно бути арештований і засуджений за участь в антиукраїнському збройному заколоті який призвів до пожежі 2 травня в якій загинули люди! Бездіяльність одеських правоохоронців та суддів дозволила всім учасникам збройного заколоту досі знаходитись на волі! Досі на волі власник дельфінаріїв НЕМО, депутат-комуніст Кісловський, який командував бойовиками антимайдану і якого Альфа СБУ рятувала з підпаленого Дому профсоюзів в Одесі. Потім Кісловського призначили заступником військового комісара - це взагалі пістець! В Одесі української влади немає!
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20.09.2020 22:27 Відповісти
Мнение настоятеля церкви отца Михаила о трагических событиях в Одессе в черную пятницу, 2 мая 2014 года.
Одесситы 2 мая 2014 года показали, что их добрый нрав и миролюбие имеют свои пределы. Несколько месяцев граждане из православной России, питерские неонацисты с противогазами через плечо и нанятый криминал из Приднестровья, Гагаузии и Бессарабии стояли лагерем на центральной площади города Одессы - Куликовом поле. Строители светлого российского будущего и члены зарубежного движения «Русская весна» загадили центральную площадь города продуктами своей жизнедеятельности и, как правило, с утра уже были в нетрезвом состоянии или под воздействием метадона.
Колорадосы с ленточкой предателей РОА («георгиевская лента как символ, активно использовался в Русской освободительной армии, которая сотрудничала с гитлеровскими властями) демонстративно ходили по городу с металлическими битами и цепями, а многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Эти ребята, общаясь между собой, использовали российский говор: «чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик» и держали в напряжении всю Одессу. Пересечь Куликово поле мирным одесситам даже в дневное время было опасно для жизни. Любое замечание со стороны одесситов в адрес беспокойных гостей вызывало приступ агрессии, и в ответ слышались угрозы: «Закатаем в асфальт!»
Дошло уже до того, что калорады захватили в Одессе трамвай 18 -го маршрута. Выгнав из салона всех пассажиров, не имеющих колорадской ленточки и приставив к виску ватмана пистолет Макарова, они потребовали ехать весь маршрут до Куликового поля без остановок.
Охамевшие и упившиеся вседозволенностью пророссийские экстремисты, прибывшие из Крыма 2 мая рано утром поездом «Симферополь-Одесса» получили отпор от граждан, которые любят и свой город, и свою страну. Одесса дала отпор пропутинским неофашистам. Хотя одесситы и не хотели конфликта, но кровавую бойню устроили диверсанты из Крыма, киллеры из Приднестровья и наемники из Донецка. Под видом футбольных болельщиков они на майские праздники проникли в город и рассредоточились по отелям.
Одесская милиция откровенно лукаво и пассивно выжидала: кто победит, но при этом силовики во время противостояния на улицах города явно были на стороне бандитов. Они надели на рукава красные повязки (такие же повязки и георгиевские ленточки были у нападавших проплаченных титушек), чтобы колорады их не расстреляли. Наличие красных ленточек на рукавах одесские силовики объяснили тем, что у них всех одновременно «оторвались» шевроны.
Когда футбольные болельщики стали теснить колонну нападавших колорадов в центре города, милиция раздвинула щиты и образовала щель, чтобы дать возможность диверсантам вести огонь из автоматического оружия по жителям города. Это действие зафиксировано на видео несколькими журналистами. Убив несколько прохожих и ранив более сотни граждан, пророссийские террористы-сепаратисты стали отходить на свою базу, палаточный городок на Куликовом поле. Здесь они забежали в Дом Профсоюзов и, отбиваясь от фанатов футбола, забаррикадировали входные двери. Через несколько минут после захвата здания Дома Профсоюзов мирные садисты стали бросать на головы блокировавших их одесситов бутылки с зажигательной смесью и металлические заостренные на концах сварные ежы, изготовленные из арматуры, которые они приготовили заранее и хранили в Доме Профсоюзов.
На видео зафиксировано, что огонь вспыхнул внутри здания, где засели террористы, на четвертом этаже буквально через минуту после захвата здания. Стекла при этом были абсолютно целые. Это хорошо видно на видео. Когда начался пожар болельщики футбольной команды «Черноморец» принесли к стенам горящего здания риштовку (строительные трубчатые леса) и стали спасать бандитов, но российские телеканалы не показали своим зрителям этот сюжет.
Сбылись слова Христа: "Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26:52).
Калорады пришли в Одессу с оружием и огнем, и в результате Божьего Провидения 48 террористов погибли внутри здания Профсоюзов на Куликовом поле в Одессе от удушения неизвестным газом. С христианской точки зрения очень их жаль, так как души ушли в вечность без покаяния. Христос плакал, глядя на Иерусалим - те же чувства и у меня».
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21.09.2020 10:10 Відповісти
Рашка.
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20.09.2020 19:47 Відповісти
Нечисть лезет из всех щелей даже из чужой квартиры, как клопы
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20.09.2020 20:36 Відповісти
Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы - Цензор.НЕТ 7626
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20.09.2020 19:49 Відповісти
а лечится просто 10 евреев расстрелять 10 мусульман повесить 10 цыганам пятки бамбуковой палкой из полици Индии отбить и все.... все идиоты эмигрируют и больше в Украину ни ногой...
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20.09.2020 20:11 Відповісти
А що робити із такими, як ти кацапами?
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20.09.2020 20:37 Відповісти
А VOLVO пустить на запчасти.
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21.09.2020 08:15 Відповісти
Как здорово сказано бывшим коммунистом: ""В Одессе, также как и во всей стране, не делили людей по национальности, по цвету кожи, по религии, по языку"! При СССР в отделах кадров тщательно изучали, кто грек, кто немец, кто еврей, кто относится к другим "неблагонадёжным народаи.
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20.09.2020 20:17 Відповісти
В СРСР не поділяли , в СРСР просто народи розпорошували по неосяжним просторам Сибіру !!)))
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20.09.2020 20:23 Відповісти
І по мові в СРСР нікого "не ділили" - українською в УРСР розмовляло лише бичьйо, ак от всі "культурні" мали бути руськащелепними.
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21.09.2020 02:02 Відповісти
Идиотв много... Страна ни причем...Можети ты идиот
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20.09.2020 20:21 Відповісти
Русское движение и не делить по национальности.
Это новый анекдот😂
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20.09.2020 19:40 Відповісти
Не послушали в 2019 умных людей

Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы - Цензор.НЕТ 8840
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20.09.2020 19:40 Відповісти
Чого ж ваш *св.хетьман Пеця * не добив ту заразу ...а в засос цілувався з Трухановим .
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20.09.2020 21:06 Відповісти
Представник руху "Куликове поле" Ібрагім, який потрапив до бази "Миротворця" як "сепаратист", претендує на посаду мера Одеси - Цензор.НЕТ 7937
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20.09.2020 22:28 Відповісти
Посмотрел фотки "групп поддержки".. Когда уже эти живые мертвецы перестанут тащить за собой в могилу??
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20.09.2020 19:41 Відповісти
Стадо динозаврів !!)))
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20.09.2020 19:58 Відповісти
когда у них отберут право голоса на выборах.
Старики голосуют за прошлое. Молодежь - за будущее.
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21.09.2020 01:03 Відповісти
Зедебіли, вам все ще прикольно?
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20.09.2020 19:41 Відповісти
Ім какаяразніца, лішби нє Порошенко!
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20.09.2020 20:26 Відповісти
Та лепіть ..лепіть з нього *святого * ..

..
..Представник руху "Куликове поле" Ібрагім, який потрапив до бази "Миротворця" як "сепаратист", претендує на посаду мера Одеси - Цензор.НЕТ 5083...
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20.09.2020 21:09 Відповісти
Місця "святих" вже зайнято. Ось цими двома "найвеличнішими лідерами":

Представник руху "Куликове поле" Ібрагім, який потрапив до бази "Миротворця" як "сепаратист", претендує на посаду мера Одеси - Цензор.НЕТ 4675
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20.09.2020 22:42 Відповісти
повилазила падаль сепарська...Шкода що їх не ліквідували усіх в 14-му році.Наскільки зараз було б спокійніше в Україні!
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20.09.2020 19:44 Відповісти
саме така падаль сепарська,коли запахло жареним в 2014 р.поховалися ,як щурі,до кращих часів..
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20.09.2020 20:07 Відповісти
весна придет, сажать "зелень" будем.
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20.09.2020 19:45 Відповісти
а ведь можно и поздней осенью скосить... чтоб газон в зиму ухоженный входил
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20.09.2020 19:58 Відповісти
В Черноморске мэром бывший 1-й секретарь горкома КПСС. Чего удивительного если 1-й секретарь ВЛКСМУ Дессы станет мэром Одессы ?
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20.09.2020 19:46 Відповісти
А шо нам скаже зебіляче кодло з цього приводу?
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20.09.2020 19:46 Відповісти
Зайняте підрахунками прибутків Порошенка, з Липецької хфабрики.
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20.09.2020 19:48 Відповісти
Русский ливанец, наверно ещё и православный - фрик обыкновенный...
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20.09.2020 19:47 Відповісти
Представитель движения "Куликово поле" Ибрагим, попавший на "Миротворец" как "сепаратист", претендует на должность мэра Одессы - Цензор.НЕТ 5300

20 вересня у Сумах відбулася Конференції Сумської обласної територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність». Політична сила назвала прізвища лідерів, які очолили єдині списки кандидатів від партії до Сумської обласної ради. Так, список «ЄС» до Сумської облради очолив Військовий комісар Сумського обласного військового комісаріату, командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних Сил України, полковник, учасник російсько-української війни Валерій Ісмаілов.
Валерій Ісмаілов - військовий, полковник, учасник антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, який провів 425 діб у зоні ООС у Луганській та Донецькій області, людина, яка не зі слів знає ціну незалежності і свободи України, людина, яку держава відзначила почесною відзнакою «За заслуги!», Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та рядом інших почесних нагород.
Вітаючи учасників Конференції Валерій Ісмаілов подякував голові Сумської обласної територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» Вадиму Акпєрову за довіру та пообіцяв гідно відстоювати інтереси сумчан на рівні обласної ради.
За словами Валерія Ісмаілова, він військова людина і раніше не мав жодного відношення до політики, проте свідомо прийняв пропозицію очолити список «ЄС» до Сумської облради, бо не готовий миритися з новою владою профанів та аматорів і бачить в собі сили продовжити боротьбу за суверенітет та незалежність України вже на рівні обласного парламенту. «Я впевнений у тих людях, які разом зі мною йдуть в обласну раду в команді «ЄС». Можу запевнити своїх колег, що я їх не підведу», - наголосив Валерій Ісмаілов.
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20.09.2020 19:55 Відповісти
Достойные люди идут от ЕС на выборы.
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20.09.2020 19:58 Відповісти
Одни хозяйственники...спецы по вопросам отопления, ремонта и строительства!
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20.09.2020 20:29 Відповісти
..Як Маринка !?
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20.09.2020 21:20 Відповісти
Ты, сволочь, хочешь сказать, что орденоносец-боевой офицер - не достоин представлять интересы громады в горсовете и возглавить его?!
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20.09.2020 22:38 Відповісти
Виповз зелений 95-квартальний чмирь.
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21.09.2020 00:25 Відповісти
Шо вам ще треба, патріоти срані? Які ще кандидати потрібні? Якщо антипорошенківське ла.но виїло вам мозок то проголосуйте хоч на місцях за гідних людей з ЄС.
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21.09.2020 00:24 Відповісти
Ещё та тварина с сынком на пару. Большой друг гены труханова-озопулоса. "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу - кто ты", подумал протеже зеленского на выборы в одесский горсовет Олег Филимонов, и решил объединить СН с Доверяй делам труханова...
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20.09.2020 19:56 Відповісти
Якщо друган трухи, то буди обливати помиями конкурентів. Щоб труха "рук не бруднив"...
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20.09.2020 20:06 Відповісти
Шановні, хіба ця потвора варта уваги вельмишановного товариства !!))
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20.09.2020 19:56 Відповісти
буквально неделю назад в Одессе соседки бабухи -

- говорят вот на украинском.а что это правильный язык?суют везде "але"а такого и слова нети вообще нужно везде на русском говоритьтак намного лучше
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20.09.2020 19:57 Відповісти
Почему слово сепаратист в кавычках ?
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20.09.2020 19:59 Відповісти
Ибрагим - едь домой.
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20.09.2020 20:02 Відповісти
Проблема в том,что не вывели каленным железом проквроров,судей,депутатов, ментов и всех тех,кто сегодня в Опоблоке и им подобных. Они отсиделись,и вот вам результат,Портновы,Богатыревы ,Шарии, Пальчевские и прочая шваль.
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20.09.2020 20:04 Відповісти
То отож, будь які справи слід доводити до кінця і не сподіватись на "авось" !!))
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20.09.2020 20:17 Відповісти
Писец, повылазили выродки !!!!!
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20.09.2020 20:17 Відповісти
Федорыч, вазвращайся! Пошел обратный отсчет времени майдана))) Ну а вешать будем потом, как сказал классик?
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20.09.2020 20:19 Відповісти
Ну й нехай ПРе-тен-дует - мабуть треба нарешті зробити в Одесі справжнє соцопитуванни виборами а потім хай п...дуєт... як фанера над Одесою
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20.09.2020 20:31 Відповісти
Так Штепе ж можно, а ему. что нельзя? Действительно разухабилась всякая тварь.
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20.09.2020 20:34 Відповісти
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20.09.2020 20:40 Відповісти
Якесь дивне ставлення! Що означає виріз «Адєсса многанаціаналній горад»? Чи Ліон є багатонаціональним містом, або Мюнхен?- так! Але ніхто не верещить що там все треба зробити арабським або турецьким!!!!
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20.09.2020 20:49 Відповісти
У Мюнхені без знання німецької мови ти - ніхто і звати тебе ніяк. Підозрюю, що так саме і в Марселі чи Ліоні без французької.9
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20.09.2020 21:19 Відповісти
Дамочка,а это не вы потеряли талон на повидло вот там,недалеко,на перекрестке?Так бегите и заберите его,иначе останетесь без сладкого...(примерно так О.Бендер "разгонял" толпу собравшуюся возле бедного "слепца" Паниковского). -Свидетели-и-и,записывайтесь.И толпа начала "рассасываться",как вода в горлышке кухонной мойки. Одесою має керувати одесит(ка),а не всілякі там зайди. Одеса показала себе у 14 році, і доказала,що то є українське місто! Молодці!
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20.09.2020 20:58 Відповісти
"Довели", що Одеса є українським містом і обрали мером громадянина Пуйлостана...
Представник руху "Куликове поле" Ібрагім, який потрапив до бази "Миротворця" як "сепаратист", претендує на посаду мера Одеси - Цензор.НЕТ 8975
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21.09.2020 02:19 Відповісти
дивно....але він ще живий....((
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20.09.2020 21:00 Відповісти
Мои рыбки в 250 лтр аквариуме тоже
притиндудуют..
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20.09.2020 21:18 Відповісти
На що , на спеціі до ухи ???))
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20.09.2020 21:26 Відповісти
Сторонник "русского мира" Ибрагим.
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20.09.2020 21:25 Відповісти
Маячня"Русского мира" ,це параноїдальна шизофренія , вона на націях та народностях не розуміється!!!)))
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20.09.2020 21:30 Відповісти
Недопалок.! 2 травня 2014 року ще одну чурку в Одессі забули вкинути в святе вогнище.
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20.09.2020 21:33 Відповісти
вата приняла обличье ибрагима, так как обычная вата в Одессе сгорает в борьбе за рашистский мир
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20.09.2020 21:36 Відповісти
..У мери Житомира балотуються
1.Ленка Розенблать ..(сестра Борюсі ) )
2.Жінка колишнього міністра Зубко (БПП )
3.Колишній член БеПеПе.Сухомлін (нинішній мер. партія ПРості...)
4...
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20.09.2020 21:47 Відповісти
Чуть поржал----Морис но Ибрагим! Ну назвали бы Филипом.
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20.09.2020 21:49 Відповісти
Мустафой! , пестня есть: "мустафа-ибрагим"! щас в тюбике посмотрю, вспомню старенькое.
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20.09.2020 22:20 Відповісти
и сейчас никто не делит по цвету,национальности и т. д. просто от ватных ушлёпков ,собирающихся во власть,требуется знание языка страны,в которой они живут,чтобы хватило ума читать и подписывать документы.ну и уважать ту национальность именем которой названа страна.не нравится-вокзалы у нас работают.
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20.09.2020 22:06 Відповісти
скільки маразматів при Зелі повилазило...
Оце вам робота спсецслужб..
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20.09.2020 22:12 Відповісти
При Порошенко так_ОГО не було.
...повилазили недобитi красножопi криси ...ть.
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20.09.2020 23:03 Відповісти
Это сегодняшняя тенденция - вместо тюрьмы идут во власть.
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20.09.2020 23:05 Відповісти
Это говорит только о "миротворце" Он "ни о чем".
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20.09.2020 23:14 Відповісти
А о чем он должен быть? Собственноручно повязать и осудить? Ни о чем-то зелёная власть.
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20.09.2020 23:58 Відповісти
Ибрагим Морис Надим - член русского движения.
Вот такие в россиюшке "русские".
ИМХО - я за украинское движение как минимум потому, что в его составе русские - это действительно русские.
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21.09.2020 00:00 Відповісти
Приниження яке…
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21.09.2020 00:45 Відповісти
А не краще ібрагима на гиляку, щоб другим наука була?
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21.09.2020 00:51 Відповісти
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!
Прощай, оружие!
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21.09.2020 01:04 Відповісти
И толку от этого Миротворца,если разный мусор прет во власть и ложил большой и толстый на их базу?
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21.09.2020 01:07 Відповісти
Гєно, якщо що, то ти мене не знаєш...
Представник руху "Куликове поле" Ібрагім, який потрапив до бази "Миротворця" як "сепаратист", претендує на посаду мера Одеси - Цензор.НЕТ 3492
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21.09.2020 02:09 Відповісти
етот Ибрагим должен был давно болтаться на гиляцi
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21.09.2020 03:18 Відповісти
Звідки цей ібрагім припхався в Україну ?
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21.09.2020 07:08 Відповісти
наши сумашедшие люди кого угодно могут выбрать)))
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21.09.2020 07:27 Відповісти
 
 