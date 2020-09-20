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Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вперше відбувся прайд. Напередодні по периметру площі Фестивальної в центрі міста встановили металеві огородження. Для забезпечення громадського порядку залучили 740 правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прайд сьогодні вперше відбувається у Запоріжжі. Ми зібралися, щоб показати, що ЛГБТ-спільнота існує, але у неї немає багатьох прав. Торік в Україні було зафіксовано близько 550 правопорушень щодо ЛГБТ-спільноти на ґрунті ненависті, але в реальності, на думку правозахисників, порушень у сотні разів більше. Спільнота нічого особливого не просить, а вимагає лише рівних прав із гетеросексуальними людьми. Акція мирна. Ми просимо учасників не конфліктувати з опонентами", - говорить учасник оргкомітету "Запоріжжя Прайд-2020" Костянтин Андрєєв.

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Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 01
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 02
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 03
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 04
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 

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Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 05
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 06
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 07
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 08
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 

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Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 09
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 10
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 11
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 12
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 

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Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 13
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 

На площі також зібралися і противники подібних заходів. Вони вигукували образливі фрази, кидали яйця і петарди у бік поліції. За попередніми підрахунками правоохоронців, у марші за рівність взяли участь близько 500 осіб із Харкова, Львова, Києва, Одеси. Противників було удвічі менше.

Після завершення акції поліція витіснила радикалів із площі. Було затримано трьох чоловіків. Один із них дістав пістолет. Пояснив це тим, що хотів вистрілити в учасників, бо ненавидить людей із нетрадиційною орієнтацією.

Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 14
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 15
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 16
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 
Противники акції Місто без стереотипів у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб 17
Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
 

Під час проведення акції постраждалих не було.

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У відділі комунікації поліції Запорізької області уточнюють, що порушників доставлено до Дніпровського відділу поліції для дачі пояснень.

"Співробітники поліції вилучили предмет, зовні схожий на пістолет "Флобер", його направлять на проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Наразі щодо двох 39-річних місцевих жителів складено адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

акція (1456) Запоріжжя (2283) Нацполіція (15207) ЛГБТ-спільнота (267)


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Топ коментарі
+19
Однополые никак не успокоятся, 550 правонарушений в отношении ЛГБТ в Украине за год? Если бы они знали сколько правонарушений в отношении других людей, тут уже десятками тысяч измеряется, давай все на парады, прежде должны выйти пенсионеры, которые на 1700 грн выживают.
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20.09.2020 20:38
+17
У нас тоже много. Те, кто отдали голоса Зе, настоящие ******.
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20.09.2020 20:57
+16
Все парады являются агитацией - политические, культурные тощо.
ЛГБТ не отстаивают никаких прав, до геев нет никому дела. Их не преследуют, как в СССР или Иране.
Они реально заняты агитацией. Дети смотрят и думают, что это нормально. Это и есть цель гей-парадов. Так вот, пока не будут проводиться парады натуралов, все эти прайды тоже не должны проводиться
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20.09.2020 20:38
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ось майже все знаєш...але чогось не розумієш
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20.09.2020 21:43 Відповісти
питання філософське..
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20.09.2020 21:50 Відповісти
Абсолютно к этим людям терпима. Чем меньше реакции, тем быстрее окружающие привыкнут к таким парадам и перестанут реагировать. Уж какой Израиль религиозный, но там каждый год проходит многочисленный прайд парад Никто на них агрессивно не реагирует, все только веселятся, сплошной позитив.
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20.09.2020 21:14 Відповісти
Зеленский молодец!! . . . Он всё правильно делает! А вы порохоботы - неправы! Он единственный у кого Резервы НБУ растут быстрее, чем гос.долг! Он молодец!!! Вот смотрите тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/Золотовалютні_резерви_Національного_банку_України
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20.09.2020 21:17 Відповісти
не понял причём тут Зеленский в теме про парад гомосеков??..Хотя..постойте...
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20.09.2020 21:19 Відповісти
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21.09.2020 09:24 Відповісти
И вот что интересно: в стране,где запрещено порно и проституция,поощряется **********!!! Ну где логика,где здравый смысл?!
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20.09.2020 21:17 Відповісти
Логика в том шоб, мусорва энд ко, имели возможность кормиться с нелегальных проституции и порно.
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20.09.2020 21:27 Відповісти
Мусора законтачились...кто притрагивается к ****** тот сам станет пидором...мусора вступили в телесную связь..мусора ******
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20.09.2020 21:26 Відповісти
Вопрос на засыпку а если мусор касается лесбы тогда что?
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20.09.2020 23:45 Відповісти
В новом справочнике болезней уже педофилию начали лишать статуса диагноза. "Развитие" общества продолжается. Цензор пробивает дно ради грантов или Бутусов любитель сосать члены?
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20.09.2020 21:28 Відповісти
Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб - Цензор.НЕТ 5213
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20.09.2020 21:31 Відповісти
От приходе гендерно-нейтральний хлоп в воєнкомат і комісару говорить: служити не піду, бо у мене не той гендер, а примусиш - засуджу за гендерну дискримінацію, бо в мене гендеру нема ("внутрєннє по ощущеніям" я в списку гендерів в ФБ).
А маскулінна орда сидить поряд і чекає...
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20.09.2020 21:31 Відповісти
Они хотят равных прав с гетеросексуалами.

Это когда два Сидор Сидорыча "усыновляют" мальчика?? Я просто не пойму какие равные права с гетеросексуалами?? ПО идее они полностью в тех же правах как и любой другой гражданин. Разве у нас в стране есть какое то юридическое деление по правам? типа гетеросексуал больше прав, и если Сидор Сидорычь то прав сразу меньше?? Чего конкретно они хотят по пунктам???
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20.09.2020 21:32 Відповісти
от теж не зрозуміло, яких прав вони не мають, якщовони вважають себе такими ж людьми як і інші, не ....., то й вони мають всі такі ж самі права. А якщо ні і хочуть собі якихось інших прав, то це вже перебор, у нас в Конституції написано, що всі мають рівні права.
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21.09.2020 07:59 Відповісти
Сами раССОтца...
Рекламу робите, мля..
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20.09.2020 21:32 Відповісти
Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб - Цензор.НЕТ 9992
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20.09.2020 21:38 Відповісти
Любовь зла. И козлы этим пользуются...
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20.09.2020 21:44 Відповісти
Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб - Цензор.НЕТ 6188
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20.09.2020 21:55 Відповісти
Каждый человек в цивилизованной стране и обществе наделён правом от рождения распоряжаться своим телом и личной жизнью, как ему вздумается. Правда до тех пор, пока это не потревожит таких же прав других индивидуумов.
Исходя из этого, создаётся навязчивое впечатление, что те кто «активно и громче всех с применением насилия против» тайно и люто/башено завидуют тем, кому открыто пох на пещерное мнение ватосовков.
Мораль:
Сочувствуете - прийдите, поддержите достоинство таких как и вы самых обыкновенных людей.
Вам не все равно - проведите своё альтернативное по месту и времени шествие/собрание «со шлюхами и блэкджеком».
Или совсем просто - живите СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ жизнью без оглядки на прохожих в вашей жизни людей.
И да - законодательно любую пропаганду (традиционную и нет) запретить (формулировка возможно не корректная, но как-то так).
Тоже мне проблему нашли.
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20.09.2020 22:23 Відповісти
aktiv? passiv?
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21.09.2020 00:03 Відповісти
яка ганебга площа...
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20.09.2020 22:36 Відповісти
ЛГБТ не защищаю, но как же достали люди, которые по жизни указывают другим, что им следует верить в Иисуса, следует болеть за определенную команду (динамо-шахтер-барселона), следует слушать определенную музыку (цой-вакарчук), следует смотреть определенные сериалы (игры престолов), какую одежду носить, с кем спать. Считаю, что у этих людей что то не сложилось в жизни, поэтому они примеряли на себя роль начальника и то тут то там раздают указания-позволения что следует делать их согражданам.
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20.09.2020 22:41 Відповісти
Пропаганду гомосексуализма нужно запретить пока это не закончилось величайшей проблемой для большинства.
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20.09.2020 22:50 Відповісти
Что, никто уже не зарится?
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21.09.2020 00:47 Відповісти
во во, совсем как в раше
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21.09.2020 01:26 Відповісти
И какая по вашему авторитетному мнению может быть "величайшая проблема"?
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21.09.2020 10:13 Відповісти
якщо "це - природа"... то п3дуйте в ліс і приведіть своє наступне покоління!
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20.09.2020 23:02 Відповісти
цікаво якої рівності домагаються ці тварини?. хіба їи хто заважає?. на мій погляд, їхні "паради" своєю настирною агітацією пеорушують моє право на виховання моїх дітей в природніх і цивілізованих традиціях..
а чому я сказав "ьварини"?. так вони самі на це настирливо натякають.. бо якщо заглянутив вікіпедію і прочитати, ПРАЙД це "Прайд состоит из одного или нескольких взрослых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86 самцов (обычно не более 3-х), нескольких https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 половозрелых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0 самок (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC гарема самок) и их детенышей (львят обоих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) полов ). Численность прайда может достигать 30-40 животных."
саме ЖИВОТНЫХ, хлопчики і дівчата..
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20.09.2020 23:11 Відповісти
Є КОнституція, де гарантується право на мирні збори. Тому не тут пишіть різні дурниці, а звертайтеся до народних депутатів, щоб вони змінили Конституцію або кримінальний кодекс, криміналізувавши ЛГБТ. Тоді таких зборів і не буде. Проте і безвізу в той же день не стане, і асоціації з ЄС в той же день. Саме тому, пересічні недалекі українці тут гавкають, а нагорі чудово розуміють, що можна зробити, щоб прайдів не було, але наслідки будуть важкі для усіх. Не все так просто і не все можна зробити, що Ви особисто хочете. Ось я, наприклад, атеїст впертий і я особисто не хочу, щоб християни-невігласи розгулювали з хрестами на шиї і вип*ячували свою релігійність перед моїми дітьми. Що мені робити? Зуби їм вибивати?
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21.09.2020 13:50 Відповісти
СБУ должно провести раследование кто бенефециар и кто проплачивает эти провокационные сборища ********** .
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20.09.2020 23:13 Відповісти
Я уверен что на этом сборище гомосеков нету или максимум пару человек.Это проплаченые бараны которые за 200 гривен выйдут на любую акцию.А вот интересно кто организатор,куда ниточки ведут устраивать эти провокации?
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20.09.2020 23:18 Відповісти
Вчера на митинге за чистый воздух было гораздо больше людей - тысячи,а может даже десятки тысяч. Кто был в Запорожье наверняка запонмил этот онко-сладковатый воздух. Но это не вызывает особого интереса у допысувачив ими видите ли ********* подавай. Шоб там не казали а ЗАПОР-ПРАЙД состоялся!
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20.09.2020 23:26 Відповісти
Лебсиянок надо изолировать от общества, а геев оставить в покое, они нужны цивилизации и не влияют на рождаемость.
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20.09.2020 23:39 Відповісти
А почему с лисбиянками так?)(
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21.09.2020 10:17 Відповісти
Просто придерживаюсь логики большинства допісувачив, вернее развиваю ее. Если геи вредные то насколько ж тогда вредные лесбы)
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21.09.2020 21:26 Відповісти
Европейские ценности. Сами же хотели.
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20.09.2020 23:44 Відповісти
ну это одна из европейских свобод, свобода выражения сексуальной ориентации, что тут не так?
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21.09.2020 01:28 Відповісти
Да мне плевать на это всё. Кацапня просто лазит здесь-вякает. А у самих по знакомым и соседям через одного- п@дар шифруется. Думают,если у них петухи не маршируют по улицам то и гомосятины на засрашке нет.
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21.09.2020 02:49 Відповісти
На Московии забыли,что их "великий Петр первый" был с юных лет гомосексуалистом,чего особо и не скрывал.
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21.09.2020 04:39 Відповісти
В Заопрожье - ЗапорПрайд, в Кривом Рог - КриворогПрайд, в Днепре ДнепПрайд. А в Херсоне?)))
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20.09.2020 23:46 Відповісти
"Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подверглись казни огня вечного " Иуд.1:7
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21.09.2020 00:01 Відповісти
Дедушка...вам в 15 век нужно! Вы слишком задержались))
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21.09.2020 10:19 Відповісти
Бідні наші люди…За бабло йдуть із ганчірками ЛГБТ… ніяк не зрозуміють,що гейдиктатура матиме см6ртельні наслідки для українства.Та й для людства в цілому. Спасайте Неньку від гівномісів поки не пізно.
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21.09.2020 00:12 Відповісти
Бідність має смертельні наслідки для України. Саме через це більшість молоді (якби була така можливість, теоретично) із задоволенням проміняли б паспорт український на, скажімо, паспорт, німецький чи навіть польський. Я теоретично. А не ЛГБТ прайди. Запитайте у 100 українців, чи погодяться вони поміняти свій паспорт на паспорт Нідерландів, де одностатеві шлюби в законі вже рокв зо тридцять і я вже не кажу про їхні прайди і почуєте відповідь. Особливо молодь. Та й я б з радістю, не думаючи, навіть не задумуючись.
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21.09.2020 13:44 Відповісти
******** нам не друзі 🤣
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21.09.2020 00:13 Відповісти
Как это? А кремляди в полном составе?
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21.09.2020 00:48 Відповісти
здоровым без разницы.
а латетных раздражает.
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21.09.2020 01:12 Відповісти
Самое плохое в этом гавно-мес-движе, что их финансируют московиты. И плакаты они спецом все на украинском пишут. Это часть пропаганды.
И дебилы заднеприводные, и их латентные сторонники - на неё ведутся, и помогают врагу.
А потом к власти приходят всякие зиблы, ********* и другие петушарии...
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21.09.2020 01:53 Відповісти
и постят в основном тролли))))
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21.09.2020 07:25 Відповісти
Почитал комментарии...вывод- большинство населения глубоко невежественны и тема- " не такой как все" остаётся самой актуальной. Необізнаність - і віра в правоту свого погляду- главная беда Homosapiens.
Что бы вы не думали что бы не говорили - мир меняется и вас петикантропов никто спрашивать не будет))
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21.09.2020 10:40 Відповісти
Запретить такие акции невозможно в настоящее время. Есть Конституция, которая гарантирует мирные собрания. И есть уголовный кодекс, в котором нет статьи за гомосексуализм и лесбиянство. То есть ЛГБТ - это не криминализированная группа людей. Не путать с педофилами. Это совсем другое. Так вот, чтобы ЛГБТ прайды запретить в Украине необходимо А) Поменять Конституцию, изменить или изъять статью о мирных сборах Б) Либо криминализировать гомосексуализм и лесбиянство в том числе, то есть ввести в УК Украины статью. Однако, в этих случаях, естественно, в тот же день Украина потеряет безвиз. Причем, без вариантов. А криминализировав ЛГБТ еще и вылетит из Совета Европы. Ну вот, рецепт такой. А все эти визги про мораль, христианство, еврейского бога и прочий бред - не помогут. Есть закон.
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21.09.2020 13:35 Відповісти
Как по мне, что больной ДЦП, что больной гомосексуалимом - одинаково больные люди и не подлежат осуждению или дискриминации. Рождаются же люди с разного рода отклонениями от нормы. Но почему то нужно устроить шумиху и скандал именно с гомосексуальным отклонением. Никто кто ж не ходит по улицам с митингом ДЦП прайд или синдром Дауна прайд. Зачем этим людям выпячивать свою ненормальность? Ведь именно этим они и настраивают против себя остальное общество. Одно дело борьба с дискимиацией гомосексуалистов, а совсем другое пропаганда ЛГБТ и навязывание извращенного поведения здоровым людям. Было бы странно видеть митинг инвалидов калясочников с пропагандой паралича и калясок, но почему то ЛГБТ так и поступают. Ложь ЛГБТ в том, что они признают гомосексуализм нормой и навязывают эту мысль всем остальным.
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21.09.2020 17:46 Відповісти
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