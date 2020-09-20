Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вперше відбувся прайд. Напередодні по периметру площі Фестивальної в центрі міста встановили металеві огородження. Для забезпечення громадського порядку залучили 740 правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прайд сьогодні вперше відбувається у Запоріжжі. Ми зібралися, щоб показати, що ЛГБТ-спільнота існує, але у неї немає багатьох прав. Торік в Україні було зафіксовано близько 550 правопорушень щодо ЛГБТ-спільноти на ґрунті ненависті, але в реальності, на думку правозахисників, порушень у сотні разів більше. Спільнота нічого особливого не просить, а вимагає лише рівних прав із гетеросексуальними людьми. Акція мирна. Ми просимо учасників не конфліктувати з опонентами", - говорить учасник оргкомітету "Запоріжжя Прайд-2020" Костянтин Андрєєв.

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На площі також зібралися і противники подібних заходів. Вони вигукували образливі фрази, кидали яйця і петарди у бік поліції. За попередніми підрахунками правоохоронців, у марші за рівність взяли участь близько 500 осіб із Харкова, Львова, Києва, Одеси. Противників було удвічі менше.

Після завершення акції поліція витіснила радикалів із площі. Було затримано трьох чоловіків. Один із них дістав пістолет. Пояснив це тим, що хотів вистрілити в учасників, бо ненавидить людей із нетрадиційною орієнтацією.

Під час проведення акції постраждалих не було.

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У відділі комунікації поліції Запорізької області уточнюють, що порушників доставлено до Дніпровського відділу поліції для дачі пояснень.

"Співробітники поліції вилучили предмет, зовні схожий на пістолет "Флобер", його направлять на проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Наразі щодо двох 39-річних місцевих жителів складено адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - наголошується в повідомленні.