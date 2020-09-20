За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України відновлюють інфраструктуру населених пунктів і допомагають місцевим жителям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, за минулий тиждень (12-18 вересня) піротехнічні розрахунки вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на 48 гектарах місцевості, а також на об'єктах життєзабезпечення та інфраструктури.

Крім того, співробітники ДСНС за зверненням місцевих органів влади відновили в Донецькій області 63 будинки, пошкоджені у 2014-2017 роках унаслідок артилерійського обстрілу.

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