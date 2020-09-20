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Новини Фото Агресія Росії проти України
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За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України відновлюють інфраструктуру населених пунктів і допомагають місцевим жителям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, за минулий тиждень (12-18 вересня) піротехнічні розрахунки вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на 48 гектарах місцевості, а також на об'єктах життєзабезпечення та інфраструктури.

Крім того, співробітники ДСНС за зверненням місцевих органів влади відновили в Донецькій області 63 будинки, пошкоджені у 2014-2017 роках унаслідок артилерійського обстрілу.

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За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 01
За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 02
За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 03
За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 04

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За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 05
За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 06
За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 07
За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 08

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За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС 09

Автор: 

Донбас (22356) ДСНС (5127) розмінування (994) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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зеленський готовить розведення, щоб "людям с той сторони" не треба було витрачати ресурси на розміновування?
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20.09.2020 23:33 Відповісти
Зеленський вже розвів. Лохів.
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20.09.2020 23:38 Відповісти
Респект, хлопці ! Бережіть себе !
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20.09.2020 23:34 Відповісти
 
 