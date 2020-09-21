СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж
Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували діяльність потужної "ботоферми", яка використовувалася Росією для поширення деструктивної інформації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні преслужби СБУ.
Так, оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.
У ході досудового слідства співробітники СБ України встановили, що кілька громадян України та РФ організували у Києві та Запоріжжі роботу так званих "ботоферм", із задіянням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.
Під час проведення обшуків за адресами перебування організаторів протиправної схеми вилучено техніку та сім-картки на суму понад 1 мільйон гривень, а саме: 3 сім-банки на 16 портів кожен, 2 сім-банки на 32 порти, 14 сім-банків на 128 портів, 9 VoIP шлюзів на 32 порти кожен та понад 22 тисячі сім-карток, а також комп’ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням.
Триває досудове слідство.
Операція проводилась Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно з Солом’янським управлінням поліції ГУ Нацполіції м. Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратурою № 9.
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То скільки ж осіб було задіяно ?
- ПАтАрАпились!
он мудак(и это правильно)
кому впаривают эту дичь про "ботоферму"? ботоферма это не куча симок и три компа а наоборот. три симки и куча компов с платными писаками
Ро́бот, или "бот", а также интернет-бот, www-бот и тому подобное - специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей. При обсуждении компьютерных программ слово употребляется в основном в применении к Интернету
SIM-сервер **** SIM Bank SMB128
С помощью SIM-сервера **** SIM Bank SMB128 появилась возможность контролировать работу удаленных ****-шлюзов, где не предусмотрены SIM-карты. Новое устройство может координировать единовременно 128 таких карт.
Особенности функциональных возможностей сервера **** SIM Bank SMB128 делают его незаменимым помощником для многих компаний и организаций:управлять SIM-картами можно на расстоянии;нет необходимости извлекать SIM-карты для пополнения и контроля средств на счету;без остановки подачи питания можно быстро заменить любую SIM-карту;сервер DDNS без каких-либо капиталовложений поддерживает применение подвижного общедоступного IP-адреса;бесплатный SIM-сервер управляет SIM-банками и SIM-картами, при этом единовременно поддерживается до 10000 карт.
Запоминающее устройство **** SIM Bank SMB128 благодаря наличию дополнительных SIM-карт значительно снижает во время работы нагрузку на каждую отдельную карту, тем самым позволяя максимально эффективно и экономно применять GSM-каналы шлюза.
Главное преимущество банка состоит в том, что можно произвести замену SIM-карты без непосредственного доступа к GSM-шлюзу. В том случае, когда подобное устройство вне зоны досягаемости, SIM-банк - единственно правильное решение.
А Лахта-2?
Не кажучи про інших служивих
Посмотреть, кто здесь 'воюет' больше всех против действующей власти, кто с разных сторон качает страну- и сразу понятно , что это за опзж исты и запэтики
Так что, видимо, топят эти боты за то же, за что топишь ты.
Картина маслом.
"воюют" те,кому не безразлична судьба Украины,кто видит куда тянет её грёбаный осёл и опзх
На фото - коммерческая контора для накрутки лайков и просмотров в Ютубе и пр.
Ну и за определенную таксу естественно могли и лайки раша-постам ставить. Кто платит, тому и лайкают.
Но для лохов сойдет как "разоблачили диверсию фсб".
Разгромили узел IP телефонии?
Конкуренция по-нашему.
😂