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СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували діяльність потужної "ботоферми", яка використовувалася Росією для поширення деструктивної інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні преслужби СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

У ході досудового слідства співробітники СБ України встановили, що кілька громадян України та РФ організували у Києві та Запоріжжі роботу так званих "ботоферм", із задіянням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські держструктури купували і встановлювали програми-шпигуни, що збирають дані для спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 01

Під час проведення обшуків за адресами перебування організаторів протиправної схеми вилучено техніку та сім-картки на суму понад 1 мільйон гривень, а саме: 3 сім-банки на 16 портів кожен, 2 сім-банки на 32 порти, 14 сім-банків на 128 портів, 9 VoIP шлюзів на 32 порти кожен та понад 22 тисячі сім-карток, а також комп’ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням.

Триває досудове слідство.

СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 02

Операція проводилась Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно з Солом’янським управлінням поліції ГУ Нацполіції м. Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратурою № 9.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш

СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 03
СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 04
СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 05
СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 06
СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 07
СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн 08
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12857) силовики (2514) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+35
И Фокина С внучкой тоже надо как ботоферму деактивировать 😀😀😀
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21.09.2020 10:03
+24
нужно устроить перекличку на Цензоре . зеленых здесь все меньше и меньше
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21.09.2020 10:09
+16
а когда вы зеленожопые начиная с 2015 года "качали страну" это как называлось? так вы грязь лили и вранье на вменяемого нормального президента. а нам даже ничего выдумывать е надо. просто факты даем. каждый день зашквар все сильнее и сильнее. лайно ваша "действующая власть" такое же как и вы ее сторонники
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21.09.2020 10:58
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И Фокина С внучкой тоже надо как ботоферму деактивировать 😀😀😀
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21.09.2020 10:03 Відповісти
Машку могу взять на себя. Накажу по-взрослому
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21.09.2020 10:48 Відповісти
😀😀😀
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21.09.2020 11:16 Відповісти
только вместе с дедом
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21.09.2020 11:30 Відповісти
А де ліца ? Де ті морди ? Пикі безсовісні ?
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21.09.2020 10:04 Відповісти
На фото всього дві клавіатури і три екрани.
То скільки ж осіб було задіяно ?
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21.09.2020 10:06 Відповісти
а інші дистанційно лайно кидали - на форумах, фейсбуках, і т ін. то картки для авторизації на різних сайтах та банківських стстемах....
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21.09.2020 10:08 Відповісти
на фото оборудование для ip-телефонии
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21.09.2020 10:56 Відповісти
Що на це сказав баканов?
- ПАтАрАпились!
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21.09.2020 10:06 Відповісти
прикольно так спостерігати за вами))) весь сенс життя - ненависть до Пороха)))
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21.09.2020 11:27 Відповісти
Що тобі, телепню, прикольного? Що твоє улюблене свиняче рило пороха не покарало жодного корупціонера з часів овоча та тільки своїх наплодило і очолило цю банду? Це саме ваші порохи та ющі спаскудили прапор, славень та вишиванку! Які ж ви огидні пристосуванці!
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21.09.2020 11:59 Відповісти
ххахахахахах
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21.09.2020 12:35 Відповісти
Що, бикота, і сказати нічого? Іди поржи в хлів з кобилами... Наплодили сучі олігархи холуятник... Ніколи з такими рагулями тут не вистроїти демократичну державу без корупції!!!
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21.09.2020 17:05 Відповісти
хаххааххахах
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21.09.2020 17:15 Відповісти
А почему мы должны любить рыло,работавшее у Медведчука и Яныка?Почему если врет Зеля,то он мудак(и это правильно),а если врал Пэтя,то это нормально?Или Питруня на столько патриот,что ему все можно прощать?Это за ВАМИ прикольно наблюдать:точные "путинцы".Только вместо *****-Пэтя
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21.09.2020 13:56 Відповісти
бімба!!! хахахахаххаха
он мудак(и это правильно)
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21.09.2020 16:20 Відповісти
Та цій ботофермі мародера нема чого розповідати... То раби та холуї
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21.09.2020 17:08 Відповісти
нужно устроить перекличку на Цензоре . зеленых здесь все меньше и меньше
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21.09.2020 10:09 Відповісти
Кляті соєві парахаботи - перекличка: на перший- другий розрахуйсь !Я - на місці!
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21.09.2020 16:11 Відповісти
А я то дивлюсь, під темою 1-2 каменти, а тут от воно що.
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21.09.2020 10:13 Відповісти
и опять на фото оборудование для колцентра и ip-телефонии.
кому впаривают эту дичь про "ботоферму"? ботоферма это не куча симок и три компа а наоборот. три симки и куча компов с платными писаками
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21.09.2020 10:13 Відповісти
підтримую, вдруге вже тим самим дуркують...
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21.09.2020 10:27 Відповісти
дурбелику - бот (скорочення від робот) це автоматизована програма, а не живі писаки
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21.09.2020 10:42 Відповісти
серьезно? моя ж ты рыба. ты мне прямо глаза открыл. только "бот" это не только то что в телеграмме или вайбере. когда тебе отвечает "робот" простыми фразами на конкретные твои действия типа нажатия кнопки. бот это еще и тупой платный юзер который постит то что ему велят по заказу. это я тебе для общего развития рассказываю а то так и помрешь идиотом
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21.09.2020 10:44 Відповісти
бот рассказывает о ботах. Прямо рекурсия.
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21.09.2020 10:48 Відповісти
пасть закрой маячник
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21.09.2020 10:50 Відповісти
чмо кацапське - будь-який чат-бот з мінімумом штучного інтелекту буде розумніший за тебе
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21.09.2020 13:11 Відповісти
Да, суровый алень этот "стрелок"...
Ро́бот, или "бот", а также интернет-бот, www-бот и тому подобное - специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей. При обсуждении компьютерных программ слово употребляется в основном в применении к Интернету
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21.09.2020 17:22 Відповісти
еще одно со знаниями почерпнутыми в википедии. тебя тоже послать нахер дятел? поналезли дебилы приплюснутые. развонялись.
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21.09.2020 17:54 Відповісти
ты охренел чмырь нулевый? пшел в будку говна кусок. будет всякая шелупонь тут скулить. тебе кто то слово давал придурок? нет? ну и пасть закрой. сиди в своем петушином углу с дырявой ложкой в жопе
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21.09.2020 17:53 Відповісти
тебе вот эта картинка ничего не напоминает из фото сверху?
СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн - Цензор.НЕТ 4966
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21.09.2020 10:48 Відповісти
ой а что это? а вот что
SIM-сервер **** SIM Bank SMB128

С помощью SIM-сервера **** SIM Bank SMB128 появилась возможность контролировать работу удаленных ****-шлюзов, где не предусмотрены SIM-карты. Новое устройство может координировать единовременно 128 таких карт.
Особенности функциональных возможностей сервера **** SIM Bank SMB128 делают его незаменимым помощником для многих компаний и организаций:управлять SIM-картами можно на расстоянии;нет необходимости извлекать SIM-карты для пополнения и контроля средств на счету;без остановки подачи питания можно быстро заменить любую SIM-карту;сервер DDNS без каких-либо капиталовложений поддерживает применение подвижного общедоступного IP-адреса;бесплатный SIM-сервер управляет SIM-банками и SIM-картами, при этом единовременно поддерживается до 10000 карт.
Запоминающее устройство **** SIM Bank SMB128 благодаря наличию дополнительных SIM-карт значительно снижает во время работы нагрузку на каждую отдельную карту, тем самым позволяя максимально эффективно и экономно применять GSM-каналы шлюза.
Главное преимущество банка состоит в том, что можно произвести замену SIM-карты без непосредственного доступа к GSM-шлюзу. В том случае, когда подобное устройство вне зоны досягаемости, SIM-банк - единственно правильное решение.
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21.09.2020 10:50 Відповісти
СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн - Цензор.НЕТ 4708
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21.09.2020 10:51 Відповісти
Ану дивимось хто зник з форуму.
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21.09.2020 10:19 Відповісти
Нононо.
А Лахта-2?
Не кажучи про інших служивих
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21.09.2020 17:11 Відповісти
За такі дії довічне або роз-ст-рі-лю-ва-ти! Війна панове, війна.
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21.09.2020 10:20 Відповісти
так, а почему бы не написать, в чьих интересах действовала эта ботоферма?
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21.09.2020 10:35 Відповісти
На разжигание розни в Украине по различным мотивам , то есть в интересах путлера.
Посмотреть, кто здесь 'воюет' больше всех против действующей власти, кто с разных сторон качает страну- и сразу понятно , что это за опзж исты и запэтики
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21.09.2020 10:50 Відповісти
а когда вы зеленожопые начиная с 2015 года "качали страну" это как называлось? так вы грязь лили и вранье на вменяемого нормального президента. а нам даже ничего выдумывать е надо. просто факты даем. каждый день зашквар все сильнее и сильнее. лайно ваша "действующая власть" такое же как и вы ее сторонники
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21.09.2020 10:58 Відповісти
Мадам,а предыдущие пять лет вы со товарищами поддерживали действующую власть или денно и нощно поливали ее грязью?
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21.09.2020 11:01 Відповісти
24,45% = 4,5 мільйона.
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21.09.2020 17:12 Відповісти
в интересах путлера, Таня, сохранение в Украине президента-писюниста и недопущение возвращения на Банковую главного его врага - Порошенко.
Так что, видимо, топят эти боты за то же, за что топишь ты.
Картина маслом.
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21.09.2020 11:19 Відповісти
дура ты набитая
"воюют" те,кому не безразлична судьба Украины,кто видит куда тянет её грёбаный осёл и опзх
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21.09.2020 15:07 Відповісти
Танька Лайф-ідейна ЗЕроманка -на місці! Коптить небо в спамі - бідося!
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21.09.2020 16:16 Відповісти
То то я смотрю против Президента Зеленского столько всякой ерунды пишут.
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21.09.2020 10:37 Відповісти
сто пудов наговаривают . клевещут на хорошего человека
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21.09.2020 10:42 Відповісти
СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн - Цензор.НЕТ 7072
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21.09.2020 10:46 Відповісти
Очередная "пэрэмога" от СБУ. Такая же фейковая как и остальеые "новости" в последнее время.
На фото - коммерческая контора для накрутки лайков и просмотров в Ютубе и пр.
Ну и за определенную таксу естественно могли и лайки раша-постам ставить. Кто платит, тому и лайкают.
Но для лохов сойдет как "разоблачили диверсию фсб".
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21.09.2020 10:47 Відповісти
Петрушка напрягся...
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21.09.2020 10:49 Відповісти
А почему ты о себе в третьем лице?
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21.09.2020 11:03 Відповісти
По ботоферме в неделю?
Разгромили узел IP телефонии?
Конкуренция по-нашему.
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21.09.2020 10:57 Відповісти
Таких ферм в Украине сотни если нп тысячи.Все куррируют фсб рф!каждя исполюзует до 1000 сим карт,а то и 2-3 тысячи.Отследить их легко.Они топят за рф и за рзвал Украины.Часто пропагондируют как было хорошо жить при ссср.Вычеслить сбу может их очень легко.Просто не может несколько тысяч новых сим карт находится в одном месте и тем более быть активировпны в одной квартире!Где в доме живет максимум 200-300 человек и у всех сим карты активные по 5-10-15 лет.Все это видно хорошо из спутника.
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21.09.2020 11:01 Відповісти
еще один. это оборудование для ip-телефонии.
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21.09.2020 11:32 Відповісти
Коли корупціонерів викриватимете?
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21.09.2020 11:02 Відповісти
Пчелы против меда?Так не бывает.
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21.09.2020 11:05 Відповісти
электросчетчик должен крутиться, как точило
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21.09.2020 11:05 Відповісти
У ОПСОСов доходы упали, что они руками СБУ громят сливателей трафика?
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21.09.2020 11:14 Відповісти
З.Ы. и да, подменя трафика - это конечно незаконно и всё такое. Но я как-то думал, что у СБУ должны быть задачи поважнее, чем громить этих чувачков по заказу моб операторов. Те и сами с ними прекрасно могут справиться элементарно блокируя выявленные симки.
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21.09.2020 11:16 Відповісти
Порохоботов бомбанули!
😂
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21.09.2020 11:45 Відповісти
А кабмин собрался покупать аппаратуру , -Вот берите Даром.Раздуплитесь и может на все Школы хватит
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21.09.2020 12:06 Відповісти
Уже третий раз за год **** терминаторов называют ботофермой. Это в СБУ такой прикол, или они реально думают что это ботоферма?
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21.09.2020 12:08 Відповісти
Що,капець порохнявим "прихильникам"?
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21.09.2020 12:17 Відповісти
 
 