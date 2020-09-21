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Виготовляли зброю та вибухові пристрої: кримські поліцейські викрили нелегальних торговців вогнепальною зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кримські поліцейські викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовленням і збутом вогнепальної зброї. Готову вогнепальну зброю вони збували по всій території держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУНП в АР Крим та м.Севастополі.

Як повідомив очільник поліції Криму Віталій Стрижак, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконним виготовленням та збутом вогнепальної зброї займались двоє мешканців Одеської області. Протягом кількох місяців правоохоронці документували злочинну діяльність зловмисників, зокрема провели низку оперативних закупівель вогнепальної зброї.

Слідчі поліції Криму під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта, який облаштував своє приміщення під майстерню. 

Виготовляли зброю та вибухові пристрої: кримські поліцейські викрили нелегальних торговців вогнепальною зброєю 01

Правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну та нарізну зброю, майже 3000 набоїв різного калібру, три гранати РГД 5, гранатомет РПГ та тротилову шашку.

Крім того, вилучено обладнання для виготовлення вибухових пристроїв та зброї, пристрої для безшумної стрільби, а також макети пістолетів та їх комплектуючі.

Виготовляли зброю та вибухові пристрої: кримські поліцейські викрили нелегальних торговців вогнепальною зброєю 02

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисників кваліфікуються за ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (Незаконне зберігання, збут вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також їх виготовлення та переробка за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років.

Виготовляли зброю та вибухові пристрої: кримські поліцейські викрили нелегальних торговців вогнепальною зброєю 03
Фото: сайт поліції

Нагадаємо, раніше поліцейські Криму запобігли вбивству та затримали замовника злочину.

Автор: 

зброя (7477) Нацполіція (15207)


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Топ коментарі
+17
Шо такое "Полиция Крыма"?
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21.09.2020 11:16
+5
Эээээ...

Статья про полицаев оккупанта или в Крыму есть законная полиция Украины?
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21.09.2020 11:19
+4
пока не легализуют таких мастеров будет становиться все больше.
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21.09.2020 11:12
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пока не легализуют таких мастеров будет становиться все больше.
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21.09.2020 11:12 Відповісти
Шо такое "Полиция Крыма"?
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21.09.2020 11:16 Відповісти
теж саме що й Рима ...але Крима
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21.09.2020 11:21 Відповісти
конкуренты полиции одеской и других областей юга украины
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21.09.2020 11:38 Відповісти
А це саме так тепер працює?

Как сообщил глава полиции Крыму Виталий Стрижак, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области. В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия. Источник: https://censor.net/ru/p3220391
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21.09.2020 11:17 Відповісти
Эээээ...

Статья про полицаев оккупанта или в Крыму есть законная полиция Украины?
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21.09.2020 11:19 Відповісти
Эта полиция, равно как и прокуратура - украинские, базируются и получают деньги у нас в стране, а делами по Крыму занимаются виртуально...
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21.09.2020 11:35 Відповісти
Крымские полицейские...в Одессе...а в Одессе не одесские полицейские действуют, а именно крымские?
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21.09.2020 11:32 Відповісти
Полицейские, скорее всего, местные, но они подчиняются своему управлению МВД по АРК, которое за недоступностью Крыма, базируется в Одессе. Прокуратура АРК базируется в Киеве... То бишь, Крым аннексирован, а чиновники и госслужащие остались. Нужно же им где-то харчеваться ? Вот и работают, так сказать, на удалёнке.))
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21.09.2020 11:52 Відповісти
Слишком лихо закручено, ничего не понял. Крым временно оккупирован, полиция Крыма, фигуранты задержаны по ст.208 УПК Украины.
Кто готовил статью?
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21.09.2020 11:35 Відповісти
А це як?
Крымские полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства
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21.09.2020 11:43 Відповісти
Не удивлюсь, если у нас существует полиция г.Донецка
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21.09.2020 11:51 Відповісти
Я бы не удивился, если бы узнал, что у нас действуют департаменты по делам планет Солнечной системы.)
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21.09.2020 11:55 Відповісти
это какого года статья?полиция респ крым.и а каком государстве они оружие сбывали?может их награждать надо?
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21.09.2020 11:51 Відповісти
а легально гражданам низзя.
завтра бандюк стрельнет , левый ствол скинет и концы в вводу.
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21.09.2020 20:26 Відповісти
 
 