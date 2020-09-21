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Студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка проходить акція "Освіта без політики", викликана проведенням напередодні на території вишу конференції київської міської організації партії "Слуги народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що станом на 10:10 біля будівлі червоного корпусу зібралося близько 50 осіб.

В руках вони тримають плакати з написами: "Освіта без політики", "Червоний - колір сорому", "Університет не місце для зібрань політичних партій", "Ні зеленому КНУ", "Шева не зелений", "Верховенство права?", "Студенти мовчати не будуть ".

Учасники акції засуджують дії адміністрації КНУ імені Тараса Шевченка і вважають, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.

Студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції Слуги народу 01

Крім того, учасники вимагають відсторонити ректора університету Леоніда Губерського від займаної посади на час проведення незалежного розслідування, до якого вимагають підключити представників студентства.

Студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції Слуги народу 02

Серед інших вимог:

  • в установах освіти не повинно бути впливу та агітації з боку політичних партій;
  • міністерство освіти повинно відреагувати на порушення, які відбулися на території університету;
  • виш має надати документи, на підставі яких відбувся захід політичного характеру на його території;
  • адміністрація університету повинна гарантувати відсутність переслідувань студентів, які публічно висловили свою думку.

Акція відбувається мирно, без використання політичної символіки.

Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке відбулося у внутрішньому дворі університету імені Тараса Шевченка.

Також читайте: "Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета (оновлено)

Автор: 

протест (2398) Університет (181) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+31
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21.09.2020 12:09
+21
Или в Кривом Роге, где нарисовали диплом юрЫста наивеличайшему.
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21.09.2020 12:23
+18
А чому вони не провели ту конференцію «Слуг народа», в своїй альма -матер: «Трускавецком Народном Университете им. Папызе» ?
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21.09.2020 12:20
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21.09.2020 12:09 Відповісти
После драки кулаками не машут
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21.09.2020 12:09 Відповісти
Кто-то ведь знал о съезде - почему тогда не протестовали ?

И уволить разрешившего это безобразие в стенах университета , ЧТОБЫ ДРУГИМ БЫЛО В НАЗИДАНИЕ
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21.09.2020 12:10 Відповісти
Краще піздніше ,ніж ніколи !!)))
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21.09.2020 12:12 Відповісти
по-українськи слово піздніше пишеться без літери "н"
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21.09.2020 12:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/425456, мабуть мали на увазі без літери "д".
й, вибачте, не "по-українські", а "українською".
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21.09.2020 13:10 Відповісти
нє, без "н"...і то було не тобі...
не говориться так, а пишеться
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21.09.2020 14:11 Відповісти
піздніше, а ви ще той філолог...
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21.09.2020 12:54 Відповісти
а миють унітази, продовжуй
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22.09.2020 07:29 Відповісти
упс, такий собі не жданчик.. а веращук казала, що її політ на парасолі то ради молоді... не зачепило видно.
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21.09.2020 12:10 Відповісти
Пока летела = из нее много сіпалось на голові...
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21.09.2020 12:10 Відповісти
стесняюсь спросить... а летела сосна или корова? то такое... чтобы уточнить, шо именно сыпалось...
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21.09.2020 12:42 Відповісти
То може заради кацапської молоді москви, як в 2015 році?
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21.09.2020 12:12 Відповісти
Скільки вийшло на підтримку конференції зелених довбнів з СН?
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21.09.2020 12:23 Відповісти
дык. они в подворотне спрятались, априори никто бы их и не нашел, если бы и пришел... Тогда это просто зашквар, типо, рейтинг продолжает свыаливаться в крутое пике... Такое впечатление , шо у зебиков , как у тех какцапов, в руках даже лайно ржавеет.
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22.09.2020 02:45 Відповісти
Какой удар шнягам и уркам со стороні Классики!))
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21.09.2020 12:10 Відповісти
Студенты начали прозревать от зеленых гопников у власти а ПТУшникам сознание приходит с недельной задержкой.
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21.09.2020 12:17 Відповісти
Або ніколи !!)))
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21.09.2020 12:18 Відповісти
ну от студентов жаба точно этого не ожидал))))
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21.09.2020 12:18 Відповісти
Студенство , це непередбачуваний ,вибухонебеспечний контингент населення !!!)))
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21.09.2020 12:21 Відповісти
Студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3282
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21.09.2020 12:24 Відповісти
А чому вони не провели ту конференцію «Слуг народа», в своїй альма -матер: «Трускавецком Народном Университете им. Папызе» ?
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21.09.2020 12:20 Відповісти
Или в Кривом Роге, где нарисовали диплом юрЫста наивеличайшему.
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21.09.2020 12:23 Відповісти
"...наивеличайшему мародеру на крові..."
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21.09.2020 12:49 Відповісти
Там сказали, що тільки при предьявленні кожним особистого рушника.
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21.09.2020 12:49 Відповісти
Может,хоть студенты выведут всех нас из этого"ступора",потому как януковощ с его рыгами просто щенок по сравнению с ЗЕублюдками!!!
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21.09.2020 12:30 Відповісти
Є ще небезпечніші потвори-зажопинці !!!))
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21.09.2020 12:52 Відповісти
Да,но зажопинцы,чувствуют себя прекрасно и вольготно именно при ЗЕублюдках и при плохом раскладе ЗЕублюдки в один день создадут союз или коалицию с зажопинцами,да они и так взасос целуются!!!
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21.09.2020 13:35 Відповісти
При коричневых пеублюдках зажопинцы чувствовали себя ничуть не хуже - спокойненько набирали жирка и бабла!
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21.09.2020 15:09 Відповісти
А почему фото сняты горизонтально? Должны быть вертикально как видео
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21.09.2020 12:36 Відповісти
многие на это обратили внимание...есть скрытый умысел в этом
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21.09.2020 12:57 Відповісти
ууу. целый институт порохоботов.
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21.09.2020 12:43 Відповісти
от поедания шоколада оторвались с трудом...он - не бабаевский
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21.09.2020 12:59 Відповісти
Ах, как неудобно для зелёных малоросов получилось - уже и молодёжь с подростками их посылает.
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21.09.2020 12:47 Відповісти
Губер заслужив на копняка ще понад рік тому, коли прийняв у Шеву портнягу на викладацьку посаду.
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21.09.2020 14:08 Відповісти
Там хоч анттисептиком треба попшикати...
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21.09.2020 14:46 Відповісти
Все що робить ЗЕ та "слуги народу" це и є закон бо їхня влада абсолютна.
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21.09.2020 17:50 Відповісти
Студенти...
А інтелігенція ? Викладачі ? Ректорат ? Промовчали ?
Як говорив Махатма Ганді - найбільшим ворогом народу є інтелігенція вихована в умовах окупації.
Ось так звана інтелігенція преспокійно толерує порушення закону, аби всидіти на своїх кріслах.
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21.09.2020 20:23 Відповісти
на фото 12 чел. какао жадничает на актывистов.
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21.09.2020 22:11 Відповісти
50 стутентиузов. На больше бабки зажали? А то несолидно. В заголовке,так все студенты вышли. А по сути нищеброды за пару сотен. Не хочу всех, обидеть,наверное,есть пяток идейных.
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22.09.2020 00:01 Відповісти
і шо, молодь нє за зєлєнскага???
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22.09.2020 12:28 Відповісти
 
 