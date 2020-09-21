Студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка проходить акція "Освіта без політики", викликана проведенням напередодні на території вишу конференції київської міської організації партії "Слуги народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що станом на 10:10 біля будівлі червоного корпусу зібралося близько 50 осіб.

В руках вони тримають плакати з написами: "Освіта без політики", "Червоний - колір сорому", "Університет не місце для зібрань політичних партій", "Ні зеленому КНУ", "Шева не зелений", "Верховенство права?", "Студенти мовчати не будуть ".

Учасники акції засуджують дії адміністрації КНУ імені Тараса Шевченка і вважають, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.

Крім того, учасники вимагають відсторонити ректора університету Леоніда Губерського від займаної посади на час проведення незалежного розслідування, до якого вимагають підключити представників студентства.

Серед інших вимог:

в установах освіти не повинно бути впливу та агітації з боку політичних партій;

міністерство освіти повинно відреагувати на порушення, які відбулися на території університету;

виш має надати документи, на підставі яких відбувся захід політичного характеру на його території;

адміністрація університету повинна гарантувати відсутність переслідувань студентів, які публічно висловили свою думку.

Акція відбувається мирно, без використання політичної символіки.

Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке відбулося у внутрішньому дворі університету імені Тараса Шевченка.

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