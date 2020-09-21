Вантажівка і легковик зіткнулися на Хмельниччині: постраждали семеро осіб, зокрема троє дітей. ФОТОрепортаж

У Хмельницькій області слідчі розслідують обставини ДТП у Волочиському районі із сімома травмованими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

У неділю ввечері в селі Бокиївка Волочиського району зіткнулися легковий автомобіль Ford GALAXY та вантажівка MAN TGX 24.440 з напівпричепом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 32-річна водійка легковика та шестеро її пасажирів, серед яких троє малолітніх дітей. Водій вантажівки не постраждав. Усім дітям була надана медична допомога без госпіталізації.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.





