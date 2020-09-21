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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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Кримський політв'язень Мемедемінов вийшов на свободу з колонії РФ, - заступниця міністра закордонних справ України Джепар. ФОТОрепортаж

Кримський політв'язень Мемедемінов вийшов на свободу з колонії РФ, - заступниця міністра закордонних справ України Джепар. ФОТОрепортаж

Кримський активіст і блогер Наріман Мемедемінов вийшов на свободу з російської колонії після 2,5 року ув'язнення.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця глави МЗС України Еміне Джепар, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша радість цього дня - почула голос щойно звільненого після 2,5 року російського ув’язнення кримського активіста Нарімана Мемедемінова. Говорили телефоном, але це те відчуття, коли наче була поряд. Він зараз їде додому і найбільше хоче обійняти рідних і близьких", - йдеться в повідомленні.

Наріман Мемедемінов - цивільний журналіст, блогер, активіст "Кримської солідарності". Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

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Кримський політвязень Мемедемінов вийшов на свободу з колонії РФ, - заступниця міністра закордонних справ України Джепар 01
Кримський політвязень Мемедемінов вийшов на свободу з колонії РФ, - заступниця міністра закордонних справ України Джепар 02
Кримський політвязень Мемедемінов вийшов на свободу з колонії РФ, - заступниця міністра закордонних справ України Джепар 03
Кримський політвязень Мемедемінов вийшов на свободу з колонії РФ, - заступниця міністра закордонних справ України Джепар 04

Автор: 

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Ну, слава Богу.
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21.09.2020 14:09 Відповісти
Тихо в Крыму, токо нема воды…

Крым...26 081 квадратных километров территории Украины, удерживаемой путлом седьмой год с помощью
военной силы и пропаганды - обречены на засыхание, и… живущий там народ, к военной базе "Крым" , будет иметь такое же отношение, как гардеробщик театра к искусству ...
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21.09.2020 14:30 Відповісти
Гарна новина. Вітаю
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21.09.2020 18:11 Відповісти
еще одним сидельцем будут пропаривать мозги... вот если бы это чудо подняло восстание в Крыму - да, он герой... а так - просто сиделец...
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22.09.2020 05:01 Відповісти
 
 