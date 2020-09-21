Кримський політв'язень Мемедемінов вийшов на свободу з колонії РФ, - заступниця міністра закордонних справ України Джепар. ФОТОрепортаж

Кримський активіст і блогер Наріман Мемедемінов вийшов на свободу з російської колонії після 2,5 року ув'язнення.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця глави МЗС України Еміне Джепар, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша радість цього дня - почула голос щойно звільненого після 2,5 року російського ув’язнення кримського активіста Нарімана Мемедемінова. Говорили телефоном, але це те відчуття, коли наче була поряд. Він зараз їде додому і найбільше хоче обійняти рідних і близьких", - йдеться в повідомленні.

Наріман Мемедемінов - цивільний журналіст, блогер, активіст "Кримської солідарності". Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

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