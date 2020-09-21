На Донеччині чоловік намагався надіслати службою експрес-доставки дві гранати і 800 грамів тротилу, - поліція. ФОТО

Правоохоронці затримали в Авдіївці чоловіка, який намагався надіслати службою експрес-доставки дві гранати і 800 грамів вибухівки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

"Небезпечні предмети були виявлені у 43-річного жителя. За словами чоловіка, нещодавно до нього звернувся малознайомий і попросив надіслати у Дніпропетровську область коробку з речами, про вміст якої нічого не повідомив. Показання відправника будуть перевірені під час досудового розслідування", - зазначається в повідомленні.

Під час огляду зазначеної коробки поліцейські виявили два корпуси від гранат РГД-5, шість запалів УЗРГМ-2 та чотири тротилові шашки по 200 грамів кожна. Вилучена вибухівка і боєприпаси були передані на експертизу.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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