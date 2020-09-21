Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників "Укрзалізниці" "зароблену" на корупційних схемах готівку. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ "Укрзалізниця" завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

Співробітники СБ України, у межах розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення в тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 млн гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.

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Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 млн гривень, на які судом накладено арешт.

Як зазначили у відомстві, вкрадені мільйони були виявлені в холодильнику поруч із лимонами.

Нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операція проводилася спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.













Фото: сайт СБУ