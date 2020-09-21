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Новини Фото Боротьба з корупцією
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Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників "Укрзалізниці" "зароблену" на корупційних схемах готівку. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ "Укрзалізниця" завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 01

Співробітники СБ України, у межах розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення в тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 млн гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила на "Укрзалізниці" злочинну схему майже на 60 млн: закуповували вживані деталі. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 млн гривень, на які судом накладено арешт.

Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 02

Як зазначили у відомстві, вкрадені мільйони були виявлені в холодильнику поруч із лимонами.

Нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операція проводилася спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 03
Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 04
Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 05
Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 06
Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 07
Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 08
Фото: сайт СБУ

Мільйон поруч з лимонами: СБУ знайшла в холодильнику керівників Укрзалізниці зароблену на корупційних схемах готівку 09

Автор: 

корупція (4689) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12857) силовики (2514) Укрзалізниця (6865) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+30
Хто там в УЗ на антикроупції сидить - Сірожа Лещєнко? Нє?
Браво Сірожа.
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21.09.2020 14:59
+27
В ЛЮБЫЕ гос предприятия, показывающие убытки, надо просто приходить и трусить, пока из них не посыпяться коррупционных миллионы.
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21.09.2020 14:57
+24
Замороженные накопления.
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21.09.2020 14:53
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Замороженные накопления.
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21.09.2020 14:53 Відповісти
Миллион рядом с лимонами: СБУ нашла в холодильнике руководителей "Укрзализныци" "заработанную" на коррупционных схемах наличку - Цензор.НЕТ 7891
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21.09.2020 14:55 Відповісти
Ех ви лимнчики , мои червончики, где ви растёте и в каком краю !!))
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21.09.2020 15:00 Відповісти
Где такой купюрородящий холодильник приобрести можно. Ермак, сколько стоит?
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21.09.2020 14:55 Відповісти
он микробы уничтожает -дезинфицирует ....
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21.09.2020 14:56 Відповісти
не,не микробы...вирусы.ковидку изничтожает
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21.09.2020 15:41 Відповісти
В ЛЮБЫЕ гос предприятия, показывающие убытки, надо просто приходить и трусить, пока из них не посыпяться коррупционных миллионы.
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21.09.2020 14:57 Відповісти
Интересно почему не приходят на Центрэнерго, которое оккупировал Коломойский, ну тот который кукловод, ну того зе марионетки-клоуна, ну у которого на 100% свой карманный прокурор. Ой, сам задал и сам ответил на свой вопрос.
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21.09.2020 16:32 Відповісти
Хто там в УЗ на антикроупції сидить - Сірожа Лещєнко? Нє?
Браво Сірожа.
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21.09.2020 14:59 Відповісти
Так это может и его.
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21.09.2020 15:32 Відповісти
Сірожа в долі. Квартиру з сбєрбанку відробляти треба.
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21.09.2020 15:50 Відповісти
Ничего, выберут Владимира Александровича и он положит этому конец.
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21.09.2020 14:59 Відповісти
При Петрові такого не було.
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21.09.2020 15:18 Відповісти
Сейчас модно, Зелень замораживать.
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21.09.2020 15:00 Відповісти
Швидкозаморожені кріп,петрушка,бакси !!!)))
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21.09.2020 15:02 Відповісти
некисло ЗЕлимонились...
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21.09.2020 15:00 Відповісти
На зиму запасся ,замороженою зеленню !!!)))
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21.09.2020 15:03 Відповісти
А вот не нужно наговаривать. А то план по взяткам спустили, а сейфом не обеспечили
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21.09.2020 15:01 Відповісти
Что там наблюдает Сарожа Лещенко ?
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21.09.2020 15:06 Відповісти
то його халадільнік
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21.09.2020 15:08 Відповісти
сирожа прытых, яму нада со зварычем пасаветывацца
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21.09.2020 15:11 Відповісти
Сірожа пішов собі такого холодильника предбати !!)))
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21.09.2020 15:12 Відповісти
Він спостерігає за тим, щоб повз нього і тих, хто його призначив, не пройшло те, що знайшли.
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21.09.2020 15:20 Відповісти
серлєщщ тимчасово втратив зір!
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21.09.2020 15:27 Відповісти
да-да, не честно заработанное бабло может завоняться.
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21.09.2020 15:10 Відповісти
Сироже лещенко не до этого. Он иски подает на Пороха и Пастора за сдачу Украины *****.
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21.09.2020 15:10 Відповісти
Тепер воно і видно яка Укрзалізниця збиткова. Що прокукарєкає член наглядової ради сірожа і інші суперспеціалісти. Зарплата сотні тисяч і премії в лям кілком в горлі не стали?
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21.09.2020 15:11 Відповісти
капусту на зиму наквасил
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21.09.2020 15:14 Відповісти
Заморозили счета, однако..
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21.09.2020 15:15 Відповісти
Слава бо,что хоть коробка зелёная,теперь точно отмажется.
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21.09.2020 15:15 Відповісти
Так вот вы какие - замороженные активы...
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21.09.2020 15:15 Відповісти
Гля 50 грн пачки новые прямо из Нацбанка как это понять ..Мож это госсударственная взятка и она должна быть защищена Законом
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21.09.2020 15:17 Відповісти
Это говорит о том что они ничего и никого не боятся, а это возможно только при системной коррупции, когда вертикаль тянется на самый верх. Они бы и дальше прекрасно жили, откусывая свой кусок пирога, но тут Ермаку понадобилось руководство "Укрзалізниці" поменять, вы лучше к нему в холодильник загляните, там намного интереснее.
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21.09.2020 15:17 Відповісти
Я представляю какой холодильник у Петра
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21.09.2020 15:19 Відповісти
а тебе все петро вата, на воротник...
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21.09.2020 15:27 Відповісти
Це у тебе від мастурбації на плід хворої уяви. Моя порада, зазирни, краще, у холодильник Зельцмана, тоді, точно, отримаєш оргазм.
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21.09.2020 15:30 Відповісти
тебе хитруй представлять нада какая тумбочка у овоща...
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21.09.2020 16:45 Відповісти
а как насчет набсовета, бородатой падлы с зарплатой 500К
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21.09.2020 15:26 Відповісти
А че не пишут у кого? Зеленые Леща хотят отмазать?
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21.09.2020 15:31 Відповісти
интересно, в бух.книгу записи по подчерку вносила явно женщина ...
так чей холодильник ????
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21.09.2020 15:44 Відповісти
И такое в УЗ на каждом шагу, В Белорусь контейнера идут через Констанцу! Почему?)))) И выгоднее получается перегрузить с узкой европейской колеи на широкую чем напрямую везти через Украину и типа никто ничего не видит)))
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21.09.2020 15:47 Відповісти
А всесвітньо відомий викривач корупціонерів сурожа лєщенко куди у тій наглядовій раді "Укрзалізниці" дивиться? Зовсім осліп після операції на очі, чи то йому так зарплатня у тій наглядовій раді очі засліпила? Я не проти того, що він Порошенка допікав, але ж очевидні зашквари Зє! настільки не бачити і все ще співати йому оди возвеличення... Тьфу, гидота - що на лице, що внутрішньо
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21.09.2020 15:49 Відповісти
Вроде как новость положительная ... но опять СБУ? Опять там где куча бабла. А как же русские шпионы? Ах да, у них же нет холодильников с миллионами ... т.е. не интересно. Да и "обилетить" вариантов ноль (шпионы только на обмен).
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21.09.2020 16:05 Відповісти
Классика- у керувателей "лимоны", а работяги смокчут.
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21.09.2020 16:54 Відповісти
Лимоны-к лимонам......
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21.09.2020 17:15 Відповісти
тю...
Так то заготовки под бумажные стаканчики для лимонада
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21.09.2020 17:32 Відповісти
там же на листке видно - для лещенко
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21.09.2020 18:12 Відповісти
Папа дав команду і сракови заворушилися. А коли вони завітають до Бойки, Ранета і Новінськіх та іншої вгодованої риби? А то ви якигось карасів трусите. Яка з них юшка?
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21.09.2020 18:40 Відповісти
А лимонами кто рассчитывался? Неужели Тищенко?
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21.09.2020 19:41 Відповісти
так и до омеляна доберутся авось.
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21.09.2020 23:06 Відповісти
 
 