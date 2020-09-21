"Батьківщина" офіційно висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва і представила першу п'ятірку зі списку партії. ФОТО
Партія "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на пост мера Києва нардепа Олексія Кучеренка. Також партія назвала першу п'ятірку зі списку партії на вибори до Київради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Батьківщини".
Відповідне рішення ухвалила конференція Київської міської партійної організації ВО "Батьківщина" 21 вересня.
Кучеренко перерахував головні пріоритети своєї передвиборчої програми, зокрема серед них безпека і комфорт проживання киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу; благоустрій; дороги та вулиці безпечні для пішоходів; чистота на вулицях і на прибуткових територіях; вирішення проблеми поводження із сміттям, вирішення проблем недобудов.
Крім цього, делегати конференції затвердили передвиборчі списки кандидатів від "Батьківщини" до Київської міської ради.
До першої п'ятірки кандидатів за списком партії увійшли:
народний депутат Олексій Кучеренко;
голова Київської міської Батьківщини Віталій Нестор;
правозахисник Денис Москаль;
експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель;
педагог Ольга Гоцуляк.
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Как же мне надоели эти заявители "юлька фсё вкрала".
Тогда скажите мне,если она всё украла,то почему почти вся Украина принадлежит олигархам.А где украденное Юлькино добро???
На этом фоне Кучеренко один , кто реально был бы на своём месте !
ПЫ.СЫ. Не наелись еще "новым мышлением в век интернета"? жертвы диджитылизации, блин...
Это людям , у кого настольные книжки децццтфа это "Карниган-Ритчи - Язык программирования Си" ...
Ёпсель , а мы и не знали , когда писали софтвер под протоколы TCP\IP (UDP) или SMTP ... где-то в годах 1995 шо у этих детсадовцев век интернета (HTTP) настанет только в 2019 !
Для нас он начался где-то с середины 90х .
Іллєнко взагалом людина містецтва .
До речі "Батьківщина" зі "Свободою" і так давно вже в суспільній коаліції майже в усіх місцевих радах на правобережжі .
А что такое мэр кстати.
Мэр - это глава города, который возглавляет местную администрацию. Он непосредственно руководит местными чиновниками, муниципальными предприятиями и решает так называемые «вопросы местного значения» - от уборки города до строительства детсадов.
То есть ничем не управляет. Задача лишь в развитии городской инфраструктуры. Церемониальная должность.
В магдебургському праві нема а нічого , що якись хрен з гори (типа резідент) може заслати якийсь ОМОН кидати в жителів міста шумові гранати !
Не для того Вітовт палив Мацькву ...
А Тимошенко з 2000 року має дружні стосунки с патріархом Філаретом й саме її він відтримував на усіх виборах .
Тимошенко нормальная, она с ******************
Не якшается, не сцы
И про мэра -,это смотря как его полномочия в законах прописаны,как и президент в некоторых странах ,Германии,например чисто представительская должность.
иди учи туповатых старших своих братанов -кацапорылов.