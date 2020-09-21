"Батьківщина" офіційно висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва і представила першу п'ятірку зі списку партії. ФОТО

Партія "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на пост мера Києва нардепа Олексія Кучеренка. Також партія назвала першу п'ятірку зі списку партії на вибори до Київради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Батьківщини".

Відповідне рішення ухвалила конференція Київської міської партійної організації ВО "Батьківщина" 21 вересня.

Кучеренко перерахував головні пріоритети своєї передвиборчої програми, зокрема серед них безпека і комфорт проживання киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу; благоустрій; дороги та вулиці безпечні для пішоходів; чистота на вулицях і на прибуткових територіях; вирішення проблеми поводження із сміттям, вирішення проблем недобудов.

Крім цього, делегати конференції затвердили передвиборчі списки кандидатів від "Батьківщини" до Київської міської ради.

До першої п'ятірки кандидатів за списком партії увійшли:

народний депутат Олексій Кучеренко;

голова Київської міської Батьківщини Віталій Нестор;

правозахисник Денис Москаль;

експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель;

педагог Ольга Гоцуляк.

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