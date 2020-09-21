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"Батьківщина" офіційно висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва і представила першу п'ятірку зі списку партії. ФОТО

Партія "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на пост мера Києва нардепа Олексія Кучеренка. Також партія назвала першу п'ятірку зі списку партії на вибори до Київради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Батьківщини".

Відповідне рішення ухвалила конференція Київської міської партійної організації ВО "Батьківщина" 21 вересня.

Кучеренко перерахував головні пріоритети своєї передвиборчої програми, зокрема серед них безпека і комфорт проживання киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу; благоустрій; дороги та вулиці безпечні для пішоходів; чистота на вулицях і на прибуткових територіях; вирішення проблеми поводження із сміттям, вирішення проблем недобудов.

Батьківщина офіційно висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва і представила першу пятірку зі списку партії 01

Крім цього, делегати конференції затвердили передвиборчі списки кандидатів від "Батьківщини" до Київської міської ради.

До першої п'ятірки кандидатів за списком партії увійшли:

народний депутат Олексій Кучеренко;

голова Київської міської Батьківщини Віталій Нестор;

правозахисник Денис Москаль;

експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель;

педагог Ольга Гоцуляк.

Батьківщина офіційно висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва і представила першу пятірку зі списку партії 02

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Батьківщина (586)


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Топ коментарі
+15
Боксёр , два шоумена , бывший мэр райцентра , рыгоблевотный функционер ...

На этом фоне Кучеренко один , кто реально был бы на своём месте !
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21.09.2020 15:45
+12
Хотя я не сторонник партии "Батькивщина" и не перевариваю продажную воровку Тимошенко

Как же мне надоели эти заявители "юлька фсё вкрала".
Тогда скажите мне,если она всё украла,то почему почти вся Украина принадлежит олигархам.А где украденное Юлькино добро???
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21.09.2020 15:46
+12
Кучеренко единственный профи на фоне олигархических шестерок и просто мусора включая фирашевского Виталика!
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21.09.2020 15:47
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Юлька - газовая принцесса - с каждым годом все моложе и моложе
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21.09.2020 15:36 Відповісти
Ты выглядишь идиотом.Как твой высер состыковывается с новостью?
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21.09.2020 15:43 Відповісти
Если утка крякает, как утка...
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21.09.2020 15:46 Відповісти
Хотя я не сторонник партии "Батькивщина" и не перевариваю продажную воровку Тимошенко, но считаю, что среди всех кандидатов - Кучеренко самый профессиональный и подготовленный. И он чисто как государственный управленец для города Киева был бы самым лучшим вариантом. Он в теме.
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21.09.2020 15:38 Відповісти
молодец, отработал свой пряник
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21.09.2020 15:43 Відповісти
Хотя я не сторонник партии "Батькивщина" и не перевариваю продажную воровку Тимошенко

Как же мне надоели эти заявители "юлька фсё вкрала".
Тогда скажите мне,если она всё украла,то почему почти вся Украина принадлежит олигархам.А где украденное Юлькино добро???
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21.09.2020 15:46 Відповісти
Батькивщина просто беспринципная контора обилечивающий в депутаты любого кто заплатит.
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21.09.2020 15:49 Відповісти
Кажуть, в нас з зором проблеми, бо кожному відомо - вкрала всьо! Але сховала так свої банки-заводи-пароходи, що жодні мурки не спромоглися знайти.
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21.09.2020 15:52 Відповісти
Янукович и не хотел искать. Он боялся, что прокуратура увлечётся и выйдет на него самого. А вот пожурить за газовую сделку и за неё посадить смог. Хотя я считаю это грубой придиркой. Не хотят воры садить друг друга за воровство. За воровство начнут садить тогда, когда к власти придут честные люди. Так что Юля тоже не посадит ни кого.
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21.09.2020 17:44 Відповісти
"...Он боялся, что прокуратура увлечётся и выйдет на него самого..." - його прокуратура за визначенням була нездатна вийти на нього, така опція там була повністю заблокована. На відміну від опції вишукування компромату на жертву - ця була повністю необмежена.
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22.09.2020 11:10 Відповісти
Юля начала воровать очень рано, когда была комсомолкой и сидела на коленках у Кучмы. Он в это время был матёрым коммунистом. Но Юлю опередили многие люди в Украине по воровству.
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21.09.2020 17:40 Відповісти
Юля з родиною створила ЄЕСУ в часи, коли було "разрєшено всьо, что нє запрєщєно". На відміну від наших олігархів ця компанія не накрала заводів. Тимошенко цікавив процес організації бізнесу, а не віджим ресурсу в держави і конкурентів.
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22.09.2020 11:16 Відповісти
Вообще-то было бы неплохо, если бы мы так, как вы рассуждали еще на президентских выборах.
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21.09.2020 15:48 Відповісти
и кто вам мешал?
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21.09.2020 15:55 Відповісти
Боксёр , два шоумена , бывший мэр райцентра , рыгоблевотный функционер ...

На этом фоне Кучеренко один , кто реально был бы на своём месте !
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21.09.2020 15:45 Відповісти
Но "умные" киевляне снова выберут Кличко.
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21.09.2020 15:48 Відповісти
Кучеренко, Попов и может быть Поживанов - это те, кто просто мог бы быть нормальным хозяином в Киеве. Остальные просто политические никто в плане городского хозяйства.
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21.09.2020 15:45 Відповісти
Попов?! Ти ж зараз типу стебешся, правильно?
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21.09.2020 15:53 Відповісти
Попов, серьезно? При нем даже снег с дорог не убирали.
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21.09.2020 15:53 Відповісти
При Попове весь снег на Майдане в Мешки сгребли.
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21.09.2020 15:55 Відповісти
Дуже смішно. Давай ще про "********** палочки"
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21.09.2020 15:56 Відповісти
Я не из тех, кто тер. а из тех - об кого.
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21.09.2020 15:58 Відповісти
Немає в переліку кандидатів жодного фахівця і близько за рівнем у порівнянні з Кучеренком.
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21.09.2020 15:59 Відповісти
Александру Владимировну давно не было видно. Рада, что она находится в добром здравии
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21.09.2020 15:46 Відповісти
Нещодавно з'явилася в телевізорі у блискучій формі - тьфу-тьфу-тьфу!
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21.09.2020 15:56 Відповісти
песок сзади сильно сыпался?))
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21.09.2020 20:03 Відповісти
Балаборл редкий, да еще и старый схемщик. Спасибо за Гуливер, что влепил в центре города.
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21.09.2020 15:47 Відповісти
Кучеренко единственный профи на фоне олигархических шестерок и просто мусора включая фирашевского Виталика!
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21.09.2020 15:47 Відповісти
ватный профи
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21.09.2020 17:13 Відповісти
Он уже "жеком" в кабмине руководил. Что помнится с тех времен? Никчемный газовый контракт и всплеск инфляции в 2008. Нет, может чиновник он и опытный, но в век интернета и всемирной глобализации нужно новое мышление, новые идеи, новые подходы.
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21.09.2020 15:51 Відповісти
и какое отношение министр ЖКХ имел к контрактам и инфляции? Абы ляпгуть.
ПЫ.СЫ. Не наелись еще "новым мышлением в век интернета"? жертвы диджитылизации, блин...
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21.09.2020 16:00 Відповісти
От їх ми зараз і маємо.
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21.09.2020 16:00 Відповісти
Кучеренко кибернетик а новые ,это клоуны,спортсмены, и остальные ставленики старых олигархов.
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21.09.2020 16:44 Відповісти
Приходит какой-то юзер из сектора сетевого маркетинга детсадовкого возраста и рассказывает программистам и сисадминам , шо оказыцо в 2020 году это "век интернета" ...

Это людям , у кого настольные книжки децццтфа это "Карниган-Ритчи - Язык программирования Си" ...

Ёпсель , а мы и не знали , когда писали софтвер под протоколы TCP\IP (UDP) или SMTP ... где-то в годах 1995 шо у этих детсадовцев век интернета (HTTP) настанет только в 2019 !

Для нас он начался где-то с середины 90х .
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21.09.2020 17:44 Відповісти
Кандидат здорового киевлянина. Кличко- кандидат курильщика.))
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21.09.2020 15:56 Відповісти
Нужно ставить от Слуг Народа кого то,они в стране навели порядок и в Киеве наведут.
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21.09.2020 16:00 Відповісти
с гроба в мэры - тимашенка на лабутенах
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21.09.2020 16:02 Відповісти
Як один з достойних. Ще подобаються Іллєнко і Томенко.
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21.09.2020 16:02 Відповісти
Це як просто порядні люди та патріоти , але в мерії потрібно займатися технічними питаннями.
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21.09.2020 17:25 Відповісти
Таких кандидатів треба спонукати об"єднуватись. Бо по одинці цю шелупонь не переможуть.
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21.09.2020 17:39 Відповісти
Але ж Томенко він сам ознака розділення . То він був в НУ , то майже 8 років в БЮТ , то в ББП ... то зараз знову один . Він ідеаліст , що постійно у пошуку ідеального лідера . Це добре в Швейцарії !
Іллєнко взагалом людина містецтва .

До речі "Батьківщина" зі "Свободою" і так давно вже в суспільній коаліції майже в усіх місцевих радах на правобережжі .
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21.09.2020 17:56 Відповісти
В Минске 80% населения не сможет сказать кто у них мэр. А в Киеве типа политическая должность, какое разнообразие...
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21.09.2020 16:08 Відповісти
Скажите пожалуйста ,какой вопрос надо задать белорусу,чтобы понять он ватник или нет ? Или подойдет наш "чей Крым ? "
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21.09.2020 16:38 Відповісти
Вопрос Крыма как и Судет времён Гитлера. Либо Косово в Сербии. 90%+ населения против титульной страны.
А что такое мэр кстати.
Мэр - это глава города, который возглавляет местную администрацию. Он непосредственно руководит местными чиновниками, муниципальными предприятиями и решает так называемые «вопросы местного значения» - от уборки города до строительства детсадов.

То есть ничем не управляет. Задача лишь в развитии городской инфраструктуры. Церемониальная должность.
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21.09.2020 17:01 Відповісти
Дядечку , аж не віриться , що 90% міст Білорусі йще в 17 столітті мали т.з. Магдебургське право . Орша в 1615 отримала - дрібна , маленька Орша . А Менск в 1495 році отримам -- аж не вірится що в 21 столітті хтость з Менска каже , що мер це "церімоніальна посада" .
В магдебургському праві нема а нічого , що якись хрен з гори (типа резідент) може заслати якийсь ОМОН кидати в жителів міста шумові гранати !
Не для того Вітовт палив Мацькву ...
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21.09.2020 17:33 Відповісти
Когда это было? А вначале 20 века 90% населения белорусских городов составляли евреи. Черта оседлости...
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21.09.2020 19:50 Відповісти
А какая должность у ******** Гундяева, не подскажете ?
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21.09.2020 18:15 Відповісти
Так вы ещё и Раскольник? А вот Юля Тимошенко относит себя к московскому патриархату и своих религиозных взглядов не чуждается.
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21.09.2020 19:48 Відповісти
она армянка с еврейскими корнями
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21.09.2020 20:07 Відповісти
евреи за неё и голосуют. чо у вас их так много?
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21.09.2020 20:16 Відповісти
а московский патриархат какую веру исповедует?
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21.09.2020 20:08 Відповісти
вы ответ наверно лучше знаете...
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21.09.2020 20:17 Відповісти
ты наверно кац? на вопрос вопросом отвечает только дремучий кац. а евреи умнейший народ
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21.09.2020 20:23 Відповісти
Брехня повна . Це Порошенко до 2014 року був при РПЦ ФСБ ...
А Тимошенко з 2000 року має дружні стосунки с патріархом Філаретом й саме її він відтримував на усіх виборах .
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21.09.2020 21:48 Відповісти
она же украинка

"Батьківщина" офіційно висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва і представила першу п'ятірку зі списку партії - Цензор.НЕТ 5831
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21.09.2020 23:02 Відповісти
Это 2009 год -- официальная встреча премьера и главы РПЦ МП по просьбе самого Кирилла.
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21.09.2020 23:50 Відповісти
Как там в кацапии, ядрёная рокета летает ?
Тимошенко нормальная, она с ******************
Не якшается, не сцы
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22.09.2020 00:07 Відповісти
с тобой ,белвата,все понятно.Обьясняю на пальцах,что гитлер как и путлер нормальным людям не авторитет\.потому и с маленькой буковки\. , небыло Хельсинкского договора 75г ,и раз уж ты вспомнил о населении титульной страны - то будь последовательным и население -коренной народ а не понаехавшее лаптебыдло надо спрашивать.
И про мэра -,это смотря как его полномочия в законах прописаны,как и президент в некоторых странах ,Германии,например чисто представительская должность.
иди учи туповатых старших своих братанов -кацапорылов.
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21.09.2020 20:45 Відповісти
ну шо люби малята за вами выбор. А мы посмотрим повзрослели кияни чи ни.
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21.09.2020 16:17 Відповісти
Типичный балабол а там как жулька скажет
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21.09.2020 16:23 Відповісти
Кличко останется мэром Киева - 100 % !
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21.09.2020 16:32 Відповісти
Старика на пенсию...
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21.09.2020 18:09 Відповісти
Карабельная ослаблять не согласна
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21.09.2020 18:10 Відповісти
 
 