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Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон. ФОТОрепортаж

Розширену лінійку поліпшених раціонів сухого пайка нового зразка на базі так званої 10-ї норми презентували в Міноборони. Розрахований на разові прийоми їжі військовослужбовцями, новий пайок містить низку переваг проти старої версії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що серед переваг оновленої версії - розширення до 24-ох раціонів, замість доволі одноманітних страв із попереднього сухпайка, збільшений вміст м’яса та реторт-пакети, сучасніші та, за відгуками військовослужбовців, зручніші у використанні, ніж жерстяні банки.

Наразі представлено два з 24-х раціонів, до яких входять 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви (як приклад - гречка з овочами та свининою), до якої включено 50 грамів м’яса, галетне печиво, стік меду, кава та чай. Кожного з цих раціонів цілком достатньо для повноцінного разового прийому їжі військовослужбовцями в умовах виконання завдань.

На цей момент в ЗСУ два види сухих пайків - 15-норма, введена в 2016-му році, і застаріла 10-норма, є добової. Тому на порядку денному зараз - запровадження сухого пайка для разового прийому їжі.

Заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводу матеріального забезпечення ЗС України, полковник Олександр Хмиз зазначив, якщо видати таким військовослужбовцям сухі пайки, розраховані на добове харчування, існуючим порядком це автоматично позбавляє їх права на гаряче харчування вечерею і сніданком на наступний день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців

"Але в нашому пріоритеті саме гаряче харчування. У таких ситуаціях нам може стати в пригоді сухий пайок проміжного харчування, розрахований на разовий прийом їжі. Таким чином військовослужбовці не втрачають права на гаряче харчування", - зазначив Хмиз.

Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон 01
Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон 02
Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон 03
Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон 04
Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон 05

Автор: 

Міноборони (7417) оборона (4799) військовослужбовці (4777) їжа (431) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+43
Порошенко щойно на Прямому (не дослівно) -"Ми отримали відповідь з ОП, що ретельно вивчивши матеріали справи, вони не знайшли підстав для нагородження сержанта Журавля державною нагородою "Герой України".
А для пающіх трусів знайшли!
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21.09.2020 15:42
+38
В хватит ли денег после покупки золотых Паркеров?
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21.09.2020 15:40
+34
Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон - Цензор.НЕТ 9605
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21.09.2020 15:50
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А їх скоріше за все може не бути. Хоча там є щось таке оранжеве може то суп не розігрітий.
Норма 10 крім того що разова вона ще набагато примітивніша по вимогах і звичайно дешевша. Нормою 10 харчуватись не можна більше 3 днів бо буде гастріт і язва.
Норму 10 взагалі хотіли скасувати, но зараз немає грошей на 15 норму дЕрмаки вкрали, тому реанімують та модернізують 10, бо стару 10 ніхто їсти не хоче.
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21.09.2020 18:14 Відповісти
а это привет вавкавин глав воен спец тов апарашин 24 ка это для порыгунов и спецуры там нагрузки больше
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21.09.2020 18:30 Відповісти
Я починаю думати що ти росіянин ціль якого просто накидати без конструктиву.
Усилена норма називається 15у.
17, 24 та інше це кількість видів раціонів якою приростала 15 норма.
Якщо все ж не росіянин підпишись принаймні на Бірюкова щоб хоч щось знати по темі. І на питання треба відповідати.
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22.09.2020 16:10 Відповісти
А компот (с)
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21.09.2020 17:39 Відповісти
Єто же корм для котов. Зеленский собрался кормить єтим украинских солдат. Будет наказан
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21.09.2020 18:08 Відповісти
Пля, а шоколадки где?!?! Где шоколадки ?!!!!!!!!
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21.09.2020 18:25 Відповісти
Это - к Пете!
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22.09.2020 01:09 Відповісти
Мабуть презентація невдала. Або фото не усі поклали.
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21.09.2020 18:49 Відповісти
в голову вам не все поклали, при зачатті.
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21.09.2020 21:45 Відповісти
Такие бы пайки, да в буфет ВР.
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21.09.2020 19:34 Відповісти
Є норма 10, розрахована максимум на 3-и доби, і з приписами щодо застосування.

Є норма 15, де немає обмеження за кількістю діб, проте має інші приписи щодо застосування.

Якщо це змінення норми 10, тоді повинно дійсно її змінити наказом.

Якщо це нова норма - її треба створити наказом і визначити приписи, коли її застосовувати.

Понятя краще/гірше тут не проходить. Є наказ і його треба виконувати. Або вдосконалювати.
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21.09.2020 20:41 Відповісти
Щось я сумніваюсь в появі нового наказу. 10 норма йде від постачальна який сидить на потоках ще з часів розвалу ссср. Там з нею взагалі все не правильно. Побачимо як реалізують.
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22.09.2020 16:12 Відповісти
я и старые сухпайки пробовал-очень вкусные и качественные
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21.09.2020 20:55 Відповісти
де зрада?
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21.09.2020 23:02 Відповісти
Вид на фото какой-то унылый
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22.09.2020 01:10 Відповісти
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