Міноборони представило нові сухпайки для військовослужбовців: Поліпшений склад і розширений раціон. ФОТОрепортаж

Розширену лінійку поліпшених раціонів сухого пайка нового зразка на базі так званої 10-ї норми презентували в Міноборони. Розрахований на разові прийоми їжі військовослужбовцями, новий пайок містить низку переваг проти старої версії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що серед переваг оновленої версії - розширення до 24-ох раціонів, замість доволі одноманітних страв із попереднього сухпайка, збільшений вміст м’яса та реторт-пакети, сучасніші та, за відгуками військовослужбовців, зручніші у використанні, ніж жерстяні банки.

Наразі представлено два з 24-х раціонів, до яких входять 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви (як приклад - гречка з овочами та свининою), до якої включено 50 грамів м’яса, галетне печиво, стік меду, кава та чай. Кожного з цих раціонів цілком достатньо для повноцінного разового прийому їжі військовослужбовцями в умовах виконання завдань.

На цей момент в ЗСУ два види сухих пайків - 15-норма, введена в 2016-му році, і застаріла 10-норма, є добової. Тому на порядку денному зараз - запровадження сухого пайка для разового прийому їжі.

Заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводу матеріального забезпечення ЗС України, полковник Олександр Хмиз зазначив, якщо видати таким військовослужбовцям сухі пайки, розраховані на добове харчування, існуючим порядком це автоматично позбавляє їх права на гаряче харчування вечерею і сніданком на наступний день.

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"Але в нашому пріоритеті саме гаряче харчування. У таких ситуаціях нам може стати в пригоді сухий пайок проміжного харчування, розрахований на разовий прийом їжі. Таким чином військовослужбовці не втрачають права на гаряче харчування", - зазначив Хмиз.









