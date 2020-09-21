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У Кривому Розі поліцейський і депутат вибивали у людей неіснуючі борги, - МВС. ФОТО

Правоохоронці знешкодили в Кривому Розі банду, яка вибивала у людей неіснуючі борги. До складу угруповання входили співробітник поліції і депутат райради.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що злочинна група спеціалізувалася на вибиванні у громадян неіснуючих боргів.

Зокрема, поліцейський і депутат спільно зі ще одним чоловіком вимагали у місцевого жителя $ 160 тисяч, погрожуючи йому знищенням майна або фізичною розправою.

У Кривому Розі поліцейський і депутат вибивали у людей неіснуючі борги, - МВС 01

Зловмисників затримали безпосередньо під час передачі їм частини зазначеної суми в розмірі $40 тисяч.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України.

"Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років", - зазначили в МВС.

Також дивіться: Поліція цьогоріч заарештувала майже 400 учасників ОЗУ та ліквідувала понад 270 організованих злочинних угруповань, - МВС. ВIДЕО

У Кривому Розі поліцейський і депутат вибивали у людей неіснуючі борги, - МВС 02

Автор: 

борг (2142) Кривий Ріг (1358) МВС (3505)


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Топ коментарі
+13
???

В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 2158
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21.09.2020 17:00
+12
В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 9147
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21.09.2020 17:01
+10
Правоохранители обезвредили в Кривом Роге банду

Какая же это банда?
Это власть. Законодательная (депутат) + исполнительная (полицейские) власть.
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21.09.2020 17:27
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???

В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 2158
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21.09.2020 17:00 Відповісти
В Кривом Роге полицейский и депутат выбивали у людей несуществующие долги, - МВД - Цензор.НЕТ 9147
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21.09.2020 17:01 Відповісти
Ничего им не грозит. Только теперь они должны прокурорским
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21.09.2020 17:03 Відповісти
юзик крышует.
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21.09.2020 17:06 Відповісти
Слуга народа и првавоохранитель......
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21.09.2020 17:13 Відповісти
Баян...

Про Кривбасс новости закончились?
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21.09.2020 17:19 Відповісти
фк кривбасс возрождають...буба наказала..
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21.09.2020 17:20 Відповісти
тот, что с жопой по более, депутат, видимо
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21.09.2020 17:25 Відповісти
Правоохранители обезвредили в Кривом Роге банду

Какая же это банда?
Это власть. Законодательная (депутат) + исполнительная (полицейские) власть.
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21.09.2020 17:27 Відповісти
ДО семи лет. Это через сколько выйдут - через 2-3 года? жесть..
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21.09.2020 17:40 Відповісти
Обычно их трое - полицейский, бандит и депутат
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21.09.2020 18:24 Відповісти
Іще прокурвор.
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22.09.2020 10:50 Відповісти
 
 