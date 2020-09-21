У Кривому Розі поліцейський і депутат вибивали у людей неіснуючі борги, - МВС. ФОТО
Правоохоронці знешкодили в Кривому Розі банду, яка вибивала у людей неіснуючі борги. До складу угруповання входили співробітник поліції і депутат райради.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що злочинна група спеціалізувалася на вибиванні у громадян неіснуючих боргів.
Зокрема, поліцейський і депутат спільно зі ще одним чоловіком вимагали у місцевого жителя $ 160 тисяч, погрожуючи йому знищенням майна або фізичною розправою.
Зловмисників затримали безпосередньо під час передачі їм частини зазначеної суми в розмірі $40 тисяч.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України.
"Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років", - зазначили в МВС.
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Какая же это банда?
Это власть. Законодательная (депутат) + исполнительная (полицейские) власть.