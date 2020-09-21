Розслідувачі InformNapalm знайшли докази участі в окупації Криму ще трьох військових частин РФ. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці російського 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспійського флоту РФ (в/ч 20264) і 205-го загону управління допоміжного флоту ЧФ РФ (в/ч 43535 ) причетні до агресії проти України, зокрема, операції захоплення та окупації українського Криму.

Відповідні докази зібрали волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

Відправною точкою нашого нового OSINT-розслідування стала фотографія медалі за окупацію Криму, опублікована в російській соцмережі користувачем з ніком "Made in UssR". Вивчивши сторінку, розслідувачі встановили повне ім'я та місце служби.

На військову службу фігурант був мобілізований в червні 2013 року, його ім'я - Олександр Євгенович Удодов (рус. - Александр Евгениевич Удодов), дата народження: 05.11.1994, родом з м. Майкоп. Встановлено місце служби: 382-й ОБМП.

Як повідомив Удодов на своїй сторінці, служив в Севастополі, морпіхом. У Севастополі базується 810-та окрема бригада морської піхоти ЧФ РФ, отже, саме в ній почав свою військову службу фігурант.

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Однак уже в листопаді 2013 року він говорить друзям у коментарях про свої плани підписати контракт на службу в батальйоні морської піхоти в м. Темрюк.

382-й окремий батальйон морської піхоти (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базується у м. Темрюк, на азовському узбережжі Краснодарського краю. Він входить до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, ППД – тимчасово окупований Крим, Севастополь). Отже, медаль за окупацію Криму Удодов отримав, вже виконуючи бойові завдання у складі 382-го ОБМП.

Напередодні захоплення Криму, 23 лютого 2014 року, Удодов опублікував фото, зроблене на борту корабля. У коментарях його запитали: "Де це ви?". "На коробці в Севас ідемо", – відповів Удодов (Севас – так скорочено називають українське місто Севастополь).

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OSINT-розвідники InformNapalm ідентифікували корабель, на якому перекидали морпіхів з Росії в Крим. Це кілекторне судно КИЛ-158, що входить до складу 205-го загону управління допоміжного флоту ЧФ РФ (його ще називають загоном суден забезпечення ЧФ), в/ч 43535, ППД – тимчасово окупований Крим, Севастополь.

На момент початку збройної агресії Росії начальником 205-го загону суден забезпечення був капітан 1 рангу запасу Сергій Борисович Зінченко, про що свідчать публікації в російських ЗМІ за грудень 2013 року і квітень 2014 року.

В кінці квітня 2014-го Зінченка призначили на іншу посаду - генеральний директор державного підприємства "Кримські морські порти".

Капітаном кілекторного судна КИЛ-158 з часу прийомки судна від суднобудівельників у 1989 році був капітан 1 рангу Микола Васильович Перун (рос. – Николай Васильевич Перун). Восени 2014 року під його командуванням КИЛ-158 піднімав великий протичовновий корабель "Очаков", який окупанти затопили, створивши "замок" для українських кораблів у бухті озера Донузлав під час спецоперації захоплення Криму.

16 березня 2014 року, в день проведення так званого "референдуму" в Криму, Удодов опублікував фото з підписом "зайняли висоту". На цьому фото окупант цілиться зі зброї в напрямку будівель внизу.

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Наступне фото з альбому Удодова було зроблено на українській авіабазі в Новофедорівці на тлі українського літака Бе-12.

За свідченнями його матері, станом на 2015 рік, Удодов мав звання сержанта, станом на 2017 рік з родиною мешкав у м. Темрюк.

Керував захопленням українських військових частин безпосередньо на місці командир 382-го ОБМП підполковник Олександр Вікторович Картавкін.

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У статті Радіо Свобода "Як захоплювали Керч: хроніка подій 2014 року" зокрема йдеться про блокування української в/ч А-0883, де був присутній також Картавкін.

В ході досліджень підтверджено, що Картавкін також нагороджений медаллю за окупацію Криму. На параді в 2016 році в Астрахані на новому місці служби (у 2015 році Картавкін прийняв командування 727-м батальйоном морської піхоти, в / ч 20264, ППД - г. Астрахань), на відео святкування дня морпіхів бачимо його з медаллю за окупацію Криму.

Вивчаючи інформацію про Олександра Картавкіна, розслідувачі натрапили на відео, на якому з медаллю за окупацію Криму також зафіксовано заступника командира 3-го взводу 2-ї роти 727-го ОБМП Ільшат Фатхутдінов. Слід зазначити, що 727-й ОБМП доданий військовою прокуратурою України до переліку підрозділів, перекинутих в Крим під час спецоперації захоплення.

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Військовослужбовці зазначених трьох військових частин раніше також потрапляли в поле зору OSINT-досліджень InformNapalm, що стосуються дій РФ в Сирії, але не були долучені до загальної інтерактивної бази даних, бо їхня участь в агресії проти України не було встановлено або підтверджено. Тепер в інтерактивній базі даних InformNapalm з доказами агресії РФ проти України фігурують матеріали про 102 військові формування Росії, військовослужбовці зі складу яких були задіяні у війні проти України.