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Під час з'їзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей. ФОТОрепортаж

У котеджному селищі Совіньйон Одеської області сталися сутички під час проведення конференції партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію і місцеве видання "Думская".

"Під час зборів представників однієї з політичних партій, яка відбулася на території оздоровчого комплексу, між двома групами громадян відбулися незначні сутички. Завдяки своєчасному втручанню поліцейських конфлікт було припинено", - повідомили в поліції.

Під час зїзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей 01

Під час зїзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей 02

Під час обшуків поліція виявила в учасників газові балончики, ножі й телескопічні кийки. Наразі слідство з'ясовує походження і мету їх зберігання.

Під час зїзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей 03

Місцеве видання "Думська" повідомило, що конфлікт стався між групою "Патріоти за життя", яка охороняла з'їзд ОПЗЖ, та активістами Нацкорпусу. Учасників сутичок забрали і відвезли на допит в автобусах.

Під час зїзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей 04

В "Нацкорпусі" так прокоментували інцидент: "Завдяки тому, що Нацкорпус і патріотичні організації блокували з'їзд, приїхали правоохоронні органи та обшукали бойовиків Ківи. У результаті було знайдено мисливські рушниці і перцеві балончики. Зброю у тітушок вилучили, а їх самих посадили на автобуси в супроводі поліції і відвезли".

Читайте також: "Нацкорпус" вимагає від Мін'юсту скасувати реєстрацію ОПЗЖ та Партії Шарія. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Одеса (5476) зіткнення (167) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+45
Как же полиция бережет ОПЗЖ. Не Балух какой-то....
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21.09.2020 17:57
+27
Почему регионалы расстрелявшие на майдане мирных граждан проводят сьезды ОПЗЖ а не сидят за содеянное?
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21.09.2020 18:04
+24
ОПЗЖ запросто свои съезды мог бы проводить в Москве. Там для них точно безопаснее.
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21.09.2020 18:02
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А дальше, вывезли и отпустили?
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21.09.2020 17:57 Відповісти
ага, взяли і відпустили зразу. не так все просто. спочатку відвезли у беспечне місце, повернули по опису все що вилучили, вибачились і лише після цього відпустили.
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21.09.2020 20:44 Відповісти
Как же полиция бережет ОПЗЖ. Не Балух какой-то....
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21.09.2020 17:57 Відповісти
Во время собрания представителей одной из политических партий, которое происходило на территории оздоровительного комплекса... Источник: https://censor.net/ru/p3220500

Эту мразь уже не оздоровить, безнадежен каждый рыг. Жги, Господи..
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21.09.2020 18:02 Відповісти
ОПЗЖ запросто свои съезды мог бы проводить в Москве. Там для них точно безопаснее.
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21.09.2020 18:02 Відповісти
Ще й по ходу і медалькі з кремля отримали б за оборону Малоросіі )
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21.09.2020 18:18 Відповісти
Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей - Цензор.НЕТ 1269Во время съезда ОПЗЖ под Одессой произошли столкновения: полиция вывезла полсотни вооруженных людей - Цензор.НЕТ 8644
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21.09.2020 18:02 Відповісти
боевые титушки лехаим кивы с ружьями?
кива,дыбилоид - спили мушку..
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21.09.2020 18:02 Відповісти
"Патриоты за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ,

==========================================
За жизнь за бабло мертведчука эти " патриоты"
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21.09.2020 19:17 Відповісти
Титушек отпустят,патриотов посадят.Такая у нас власть
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21.09.2020 18:03 Відповісти
Почему регионалы расстрелявшие на майдане мирных граждан проводят сьезды ОПЗЖ а не сидят за содеянное?
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21.09.2020 18:04 Відповісти
Та ти шо? ЗАЖОПУ в зРаду коли пройшли? Неже не при "сивочолому надьожі нашій"? Якщо "батько нації" не спромігся пересаджати наволоч ригонуту, то чого ж ви хочете від звичайного малороса і таких же як він прокурворш? Ці -точно ригів не тронуть, коли навіть "сивочолий гетьман" з югою-плокулолом не змогли.
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21.09.2020 18:52 Відповісти
Потому, что ты выбрал оманского ишака!
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21.09.2020 19:05 Відповісти
Ти з головою дружиш? Османського ішака коли вибрали? В 2019 році. А ЗАЖОП коли в зРаду зайшли? В 2014 р. Рахувати вмієш чі ні? 5 років, ПЯТЬ РОКІВ до обрання ішака, хто був "презиком"? Невже не "сивочолий..."? І мені навіть в кошмарному сні не снилося, що люди так зненавиділи баригу, що з дуру обрали презом блазня!
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21.09.2020 19:14 Відповісти
Під час з'їзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей - Цензор.НЕТ 2449
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21.09.2020 19:28 Відповісти
Запитай у Петра та його ботів.
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21.09.2020 19:06 Відповісти
а ти чий бот-петра чи васі?
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21.09.2020 19:38 Відповісти
Он бот *****.
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21.09.2020 19:51 Відповісти
Не суди всіх по собі.
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21.09.2020 19:53 Відповісти
Я громадянин України. Проживаю в Україні. Безпартійний. Висловлюю лише свою думку.
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21.09.2020 19:54 Відповісти
Потому,что в 2014м надо было не чиновников в мусорных баках возить и зеленкой обливать,а выкидывать с кабинетов прокуроров,судей,ментов и т.д. как это делал покойный Музычко, за что его и застрелил Аваков.
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21.09.2020 19:30 Відповісти
У Питраликсеича не спрашивал?Спроси,почему за 5 лет ни одна тварь не села.
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21.09.2020 23:47 Відповісти
Да что то не особо заметно что бережет... вспомните недавние события... на дороге.
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21.09.2020 18:06 Відповісти
С ЗаЖОП только Нацкорпус борется. А петики с ними заодно.
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21.09.2020 18:19 Відповісти
Ты петиков от своей мамаши подцепил, кусаются?
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21.09.2020 19:16 Відповісти
а шо сирогу стерненко туда не послали с ножичком? все сепарье сразу бы от страха наложило в штаны и разбежалось
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21.09.2020 19:03 Відповісти
за стєрнєнко відповідає найлєпший друг ОПЗЖ - слухі нароту
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29.09.2020 08:16 Відповісти
нацжены работают на рейтинг опзж
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21.09.2020 19:04 Відповісти
А ти - на Ху...ла!
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21.09.2020 19:16 Відповісти
а зачем мне работать на него когда пол страны этим занимаются. пока все идет по плану именно ***** а не украинцев (не путай с хохлами)
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21.09.2020 19:47 Відповісти
Для мене, наприклад, ворогами України є: коммуняки(їх ніби-то заборонили по закону, але вони, ГНИДИ, є), ригонута нечисть, різні там шарії-смєшки та інша антиукраїнська мразота. Фанатів "святого Педро" - ворогами не вважаю, серед них багато Патріотів. Нац. Дружини нацжонами може назвати тільки ворог України, кацап або хохол. Українці хлопців з Нац.дружин, Свободи, ОУН, ПС, С14 іменують Патріотами-Націоналістами. А от деякі не зовсім розумні люди, особливо Пеціни фанати, заради рейтінгу свого кумира, хлюпають лайном і на Націоналістів і на "Батьківщину" і чинять розбрат в лавах Українців, на радість ху...лу і зелено-ригонутій сворі малоросів-антиукраїнців.
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21.09.2020 20:10 Відповісти
в твоей дурной бошке каша, мед, говно и пчелы, все перемешалось)))) вот когда перечисленные тобой банды будут последовательны в своих действиях а не будут выскакивать как черт из табокерки только тогда, когда это кому то очень нужно, то я начну считать их полит.деятелями. кстати именно они привели зелю к власти, деньги ведь не пахнут, а на страну им плевать
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21.09.2020 20:21 Відповісти
Все вірно. Ти - звичайне тупе антиукраїнське бидло. Ці "банди", як ти, кацапедало, обзиваєш Націоналістів, викинули з України Хама, коли ти попкорн жрав біля "дебілізора". Ці "бандити", першими пішли захищати Неньку, майже без зброї. І не суди по собі, лапоть обриганий, це для таких як ти. ху...ловські срібники не тхнуть, а Націоналісти на свої акції за Україну, виходять по зову серця. Що ти - смердюча ординська онуча, свідчить ще те, що ти на свино-псячім "ізикє" тут обгавкуєш Патріотів з Нац.Дружин.
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21.09.2020 20:57 Відповісти
балбес, на майдан собралась вся украина а нацженами там и не пахло, на фронт пошли все, и в том числе нацжены и свобода (за что им честь и хвала) а где сейчас твои ПАТРИОТЫ когда страну зеля (которого они привели) тянет в ненавистный тобой русский мир? почему нет протестов против портнова? почему сепары наводнили киев? у них один враг, это порох. который поднял ту же армию. так что ты щенок малолетний смотри медаль всегда с двух сторон
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21.09.2020 21:15 Відповісти
Так прожени сепарів з Києва. Покажи, на що здатен. Так ти, кацапська смердюча онуча, можеш тільки брудом поливати Патріотів, жручі попкорн перед "дебілізором". Яке ж ти хитродупе. Чому ти зі своїм педро під Одесу не поїхав ЗАЖОП поганяти?А Нац. Дружини - поїхали. І Україну такі як ти, захищати не будуть, а Нац. Дружини - будуть. Ось саме це і бісить твоє кацапо-ординське гниле нутро.
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21.09.2020 21:29 Відповісти
я же не претендую на роль главного правильного ПАТРИОТА))) я просто вижу что ты обычный малолетний неадекват))) мой папа сильнее твоего папы))) рости сынка (или внучек) может быть к тебе мозги вдруг приростут.
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21.09.2020 21:34 Відповісти
А я бачу, що ти - звичайний фсбешний троль, агент ху...ла. Твоя задача - пересварити Патріотичні сили в Україні. Не вийде.
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21.09.2020 21:45 Відповісти
кому и горный козел патриот))) а кому и порох предатель))) все зависит от твоего умственного развития, которого у тебя к сожалению еще нет в силу твоей зелености))) смотри квартал и сватов и будь счастлив
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21.09.2020 21:56 Відповісти
ОПЗЖопс не случайно проводит "съезд" коллаборантов именно в Одессе.. Ищут "слабое звено" и видимо считают Одессу именно таким. Тем более желание отхапать Херсонщину с днепровской водой у них не отпало а там и до Приднестровья рукой подать а путь то через Одессу.
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21.09.2020 19:54 Відповісти
Під час з'їзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей - Цензор.НЕТ 2655
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21.09.2020 20:02 Відповісти
опожоповцы, уже прячутся, от чесных людей, в подворотнях страны!! скоро свои съезды будут проводить в общественных туалетах!! В Бессарабии ещё до хрена недобитой нечисти из партии регионов,. которые теперь перекрасились в ОПЖ! Козлы вонючие, пророссийские !! эти воры Украины из ОПЖ типа:, рабиновичи, мертведчуки. бойки, шуфричи. королевские, кузьмины, волошины, сивохо, новинские и бужинские, спиваки и пальчевские и прочая пророссийская и российская шелупонь не успокоятся пока им опять морду не набьют и не вываляют их в мусорных баках, а ещё лучше выслать их из страны!! Долой ОПОЖОПОВЦЕВ, жополизов путина и ярых врагов украинской демократии!! Эта пророссийская зараза Опожоповцы, спят и видят себя опять в рядах КПСС и союзе СНГ, а нас на соловках и в сибири!!!!
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21.09.2020 20:42 Відповісти
А как в Совиньйон попал нац корпус...там охраняемая территория для воров которые не платят вовремя зарплаты и скрывают налоги...с опзжоповцами понятно завезли на автобусах...а вот как нацкорпус...там забор и ТСО как в тюрьме....
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21.09.2020 20:49 Відповісти
цих патріотів за спокійне життя медведчука треба відвезти до кордону з росією і під сраку без права повернення.
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21.09.2020 22:00 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3218562/sotrudniki_politsii_ohrany_zasenko_galishin_i_chalyyi_soprovojdali_medvedchuka_v_poezdke_v_okkupirovannyyi
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22.09.2020 01:33 Відповісти
Є маленький лайфхак як зрозуміти політичну мову у побуті - треба підбирати антоніми до їхніх назв та лозунгів. Тоді одразу стане ясна їхня суть.
Тоді "Патріоти за жізнь" будуть звучати якось правдоподібніше, наприклад як "зрадники за смерть"
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29.09.2020 08:14 Відповісти
 
 