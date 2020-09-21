Під час з'їзду ОПЗЖ під Одесою відбулися сутички: поліція вивезла півсотні озброєних людей. ФОТОрепортаж

У котеджному селищі Совіньйон Одеської області сталися сутички під час проведення конференції партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію і місцеве видання "Думская".

"Під час зборів представників однієї з політичних партій, яка відбулася на території оздоровчого комплексу, між двома групами громадян відбулися незначні сутички. Завдяки своєчасному втручанню поліцейських конфлікт було припинено", - повідомили в поліції.

Під час обшуків поліція виявила в учасників газові балончики, ножі й телескопічні кийки. Наразі слідство з'ясовує походження і мету їх зберігання.

Місцеве видання "Думська" повідомило, що конфлікт стався між групою "Патріоти за життя", яка охороняла з'їзд ОПЗЖ, та активістами Нацкорпусу. Учасників сутичок забрали і відвезли на допит в автобусах.

В "Нацкорпусі" так прокоментували інцидент: "Завдяки тому, що Нацкорпус і патріотичні організації блокували з'їзд, приїхали правоохоронні органи та обшукали бойовиків Ківи. У результаті було знайдено мисливські рушниці і перцеві балончики. Зброю у тітушок вилучили, а їх самих посадили на автобуси в супроводі поліції і відвезли".

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