Під час стрільб на полігоні "Південь" зайнявся сухостій і суха трава, - Генштаб. ФОТО
Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування "Південь" сталося займання сухої трави в полі і сухостою в лісосмузі. Зараз пожежу гасять.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки спільним оперативним і злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, поширення вогню було зупинено і зараз триває ліквідація наслідків пожежі", - сказано в повідомленні.
Для гасіння було задіяно відповідну чергову пожежну техніку та авіацію.
"Особовий склад і технічні засоби не постраждали", - додали в Генштабі ЗСУ.
Топ коментарі
+3 Артём Ярмолич
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+3 Sergii Ustim
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+3 mrSmith
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чы рота с электро чы бензо-косилками с рога кривого порешает?
Запретили стрелять по кацапам, теперь запретят стрелять во время учений!
Чем не повод?