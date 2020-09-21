Під час стрільб на полігоні "Південь" зайнявся сухостій і суха трава, - Генштаб. ФОТО

Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування "Південь" сталося займання сухої трави в полі і сухостою в лісосмузі. Зараз пожежу гасять.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки спільним оперативним і злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, поширення вогню було зупинено і зараз триває ліквідація наслідків пожежі", - сказано в повідомленні.

Для гасіння було задіяно відповідну чергову пожежну техніку та авіацію.

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"Особовий склад і технічні засоби не постраждали", - додали в Генштабі ЗСУ.





