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Під час стрільб на полігоні "Південь" зайнявся сухостій і суха трава, - Генштаб. ФОТО

Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування "Південь" сталося займання сухої трави в полі і сухостою в лісосмузі. Зараз пожежу гасять.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки спільним оперативним і злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, поширення вогню було зупинено і зараз триває ліквідація наслідків пожежі", - сказано в повідомленні.

Для гасіння було задіяно відповідну чергову пожежну техніку та авіацію.

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"Особовий склад і технічні засоби не постраждали", - додали в Генштабі ЗСУ.

Під час стрільб на полігоні Південь зайнявся сухостій і суха трава, - Генштаб 01
Під час стрільб на полігоні Південь зайнявся сухостій і суха трава, - Генштаб 02
Під час стрільб на полігоні Південь зайнявся сухостій і суха трава, - Генштаб 03

Автор: 

Генштаб ЗС (6643) пожежа (4342) полігон (280)


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Топ коментарі
+3
Боже! Какие тупые Генералы!!Как малые котята!
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21.09.2020 19:18
+3
Подается как что то необычное. Проводятся стрельбы всегда должны готовиться противопожарные мероприятия, а если у вас каждый раз ЧП, то может не те люди занимаются организацией и проведением, может им себя в цирке попробовать, сменить род деятельности так сказать?
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21.09.2020 19:20
+3
Нужно просто перестать стрелять!
Запретили стрелять по кацапам, теперь запретят стрелять во время учений!
Чем не повод?
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21.09.2020 19:27
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путен спецом высушил, куда ни плюнь - всюду проделки агрессора
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21.09.2020 19:09 Відповісти
шамана вызывать дожди на полставки в офис на мендельштрассе...
чы рота с электро чы бензо-косилками с рога кривого порешает?
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21.09.2020 19:14 Відповісти
Боже! Какие тупые Генералы!!Как малые котята!
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21.09.2020 19:18 Відповісти
Подается как что то необычное. Проводятся стрельбы всегда должны готовиться противопожарные мероприятия, а если у вас каждый раз ЧП, то может не те люди занимаются организацией и проведением, может им себя в цирке попробовать, сменить род деятельности так сказать?
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21.09.2020 19:20 Відповісти
Все зависит от того, какая задача ставилась?) С чего вы взяли, что это ЧП, а не учения в условиях близким к реальным?)
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21.09.2020 19:37 Відповісти
Видно что вы очень далеки от сути вопроса, любые учения не предусматривают пожара в окрестностях полигона, с последующим его «героическим» тушением. Для этого проводятся спец мероприятия, а если пожар возникает, значит кто то не выполнил свои обязанности. Бывают случаи нанесения ударов мимо целей, что приводит к пожарам, эти случаи тоже разбираются и находятся причины и виновники.
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21.09.2020 20:44 Відповісти
Мда) С чувством юмора у вас туговато))) Знаем) И тушили, и поджигали, и отмазки убедительные находили)))
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21.09.2020 21:35 Відповісти
мозги надо включать, когда начинают стрельбы при такой суши.
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21.09.2020 19:21 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять!
Запретили стрелять по кацапам, теперь запретят стрелять во время учений!
Чем не повод?
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21.09.2020 19:27 Відповісти
Идиоты. А чего вы ожидали?
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21.09.2020 19:48 Відповісти
не дай Бог буба візьме під особистий контроль...
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21.09.2020 19:49 Відповісти
 
 