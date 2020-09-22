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"І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя. ФОТО

В м. Запоріжжя регулярно фіксують перевищення допустимих норм викидів шкідливих речовин у повітря, чому сприяє велика кількість промислових підприємств у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж постійно публікують відповідні фото, виходять на акції, щоб привернути увагу влади.

І це не апокаліпсис: в мережі опубліковано фото задимленого Запоріжжя 01
Фото: Сірко/Facebook

"Сьогодення мого улюбленого Запоріжжя - і це не апокаліпсис", - написав користувач соцмережі Facebook Іван Сірко.

"Саме апокаліпсис. Якщо про ковід кричать, то про те, скільки людей помре після вдихання цього - мовчать", - прокоментувала інша користувачка соцмережі це фото.

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Нагадаємо, 19 вересня в Запоріжжі близько півтори тисячі городян вийшли на акцію під назвою "Маю право дихати". Люди вимагали від центральних і місцевих органів влади почати поетапно знижувати викиди шкідливих речовин запорізькими підприємствами.

Мітинг провели під стінами обласної державної адміністрації. Його організували понад десяток громадських організацій міста.

Активісти принесли з собою тематичні плакати з написами "#маюправодихати", "Годі нас труїти" та іншими. Також учасники акції поклали на сходи будівлі адміністрації мішки, які наочно демонструють скільки шкідливих речовин вдихають городяни за рік через викиди в атмосферу.

Автор: 

Запоріжжя (2285) екологія (1355)


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Топ коментарі
+75
хорошо когда Ахметка покупает замок короля Леопольда за цену - рекордную по недвиге в мире, а не фильтры на свои заводики.
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22.09.2020 09:32
+25
Не спекулируйте. Заводы могут и должны работать с фильтрами. Да, это не дешево, но нельзя травить людей!
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22.09.2020 09:40
+14
А где наши "зеленые",где профсоюзы,где политические партии?Все КУПЛЕНЫ.
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22.09.2020 09:25
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Вебка на http://webcam.zp.ua/?zavod#camera Производственный ансамбль
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22.09.2020 17:58 Відповісти
Постапокаліптично. Таке враження, що тими вулицями можуть ходити тільки озброєні патрулі сталкерів - бо у підворіттях чатують мародери, а хащами шастають мутанти "І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя - Цензор.НЕТ 7306

"І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя - Цензор.НЕТ 2291
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22.09.2020 18:06 Відповісти
каждый день такое здесь.
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22.09.2020 21:31 Відповісти
А что там производят, помимо дыма?
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22.09.2020 22:48 Відповісти
металл.
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23.09.2020 06:36 Відповісти
Небокрай такий, що згадалися пост'ядерні піщані бурі у "Вар'ят Максим: Дорога Гніву" (Mad Max: Fury Road)

"І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя - Цензор.НЕТ 8005
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23.09.2020 00:40 Відповісти
в этом классном фильме песчаная буря.а тут в реальности в этой пыли столько разной гадости шо и представить страшно.
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23.09.2020 06:38 Відповісти
в запорожье так было всегда. в 70е года люди одевали белые рубашки а к обеду рубашки выглядели как будто их носили неделю
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22.09.2020 18:40 Відповісти
А ще розповідали, що обідали на дачі на дворі.
На тарільці був порізаний плавлений сирок, який покрився заводською паприкою.
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23.09.2020 08:39 Відповісти
А почему предприятия не модернизируют???
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23.09.2020 00:40 Відповісти
за столько лет пора было уже и привыкнуть..., а что они хотят - чтобы у них был чистый воздух - или работа.., олигархат или приличная демократическая страна..., пока в Украине это 2 пары взаимоисключающих явления...
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23.09.2020 10:05 Відповісти
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