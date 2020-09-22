"І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя. ФОТО

В м. Запоріжжя регулярно фіксують перевищення допустимих норм викидів шкідливих речовин у повітря, чому сприяє велика кількість промислових підприємств у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж постійно публікують відповідні фото, виходять на акції, щоб привернути увагу влади.



Фото: Сірко/Facebook

"Сьогодення мого улюбленого Запоріжжя - і це не апокаліпсис", - написав користувач соцмережі Facebook Іван Сірко.

"Саме апокаліпсис. Якщо про ковід кричать, то про те, скільки людей помре після вдихання цього - мовчать", - прокоментувала інша користувачка соцмережі це фото.

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Нагадаємо, 19 вересня в Запоріжжі близько півтори тисячі городян вийшли на акцію під назвою "Маю право дихати". Люди вимагали від центральних і місцевих органів влади почати поетапно знижувати викиди шкідливих речовин запорізькими підприємствами.

Мітинг провели під стінами обласної державної адміністрації. Його організували понад десяток громадських організацій міста.

Активісти принесли з собою тематичні плакати з написами "#маюправодихати", "Годі нас труїти" та іншими. Також учасники акції поклали на сходи будівлі адміністрації мішки, які наочно демонструють скільки шкідливих речовин вдихають городяни за рік через викиди в атмосферу.