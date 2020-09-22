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В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Дніпрі зустрівся з воїнами-ветеранами російсько-української війни. У музеї "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО" Петро Порошенко вшанував загиблих хвилиною мовчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Серед експозиції в залі пам’яті є й фото розвідника, морського піхотинця Ярослава Журавля, який трагічно загинув у липні цього року під Зайцевим на Донеччині.

Лідер "Європейської Солідарності" повідомив, що спілкувався з батьком загиблого воїна Сергієм Журавлем. У Ярослава залишилися дві доньки.

Порошенко також нагадав, що "Європейська Солідарність" звернулася до президента Зеленського із вимогою присвоїти звання Герой України сержанту Журавлю. П'ятий президент зазначив, що попри героїзм сержанта Журавля, у президента поки що не побачили підстав для вручення йому високого звання.

"Я хочу наголосити, що ми не зупинимося. Наші Збройні сили, наші волонтери, наші добровольці і керівництво держави за наших часів своїх не кидали. Як би важко не було – ми своїх витягаємо", – зазначив він.

"Ми провели перші засідання Ради національної безпеки і оборони за участю Генерального секретаря НАТО", – нагадав Порошенко біля стенду з фотографіями іноземних політиків, що підтримують Україну, зокрема Генсека НАТО 2009-2014 років Андерса Фог Расмуссена. Лідер політсили також згадав про великого друга України, американського сенатора Джона Маккейна, з яким у 2016 році побував у зоні бойових дій.

Біля стенду з дитячими малюнками, які з перших днів війни передавали з усіх регіонів України на фронт, Порошенко окремо зупинився і сказав: "З’являється сенс – навіщо військовим воювати за свою країну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко 01
В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко 02
В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко 03
В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко 04
В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко 05

Автор: 

нагорода (1265) Порошенко Петро (15182) Донбас (22356) військовослужбовці (4778) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+54
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6563
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22.09.2020 11:02
+53
В ОП не видят оснований для вручения звания Героя Украины погибшему на Донбассе морпеху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9930
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22.09.2020 11:00
+52
для зелені Кузьма Герой України
це все, що треба знати про їх державність
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22.09.2020 11:00
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Было...и какая тогда разница Кроме кардинально иных обстоятельств, конечно. Или Вы и через 40 лет будете Муженко проклинать
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22.09.2020 11:30 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825
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22.09.2020 11:39 Відповісти
А хто вбивав українців в Іловайську, https://censor.net/ru/user/46103?
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22.09.2020 12:51 Відповісти
Порошенко?
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22.09.2020 13:43 Відповісти
Зепрокуратура с вами не согласны...никто никого не бросал. Какцапы нарушили все договоренности и уже открыто перешли границу. Если про Дебальцево...про Иловайск же Вам расскажет тов. Муженко из мандызека .
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22.09.2020 11:18 Відповісти
Агов! Електорат шмарклі! Як вам, все норм?
Давайте, захищайте - "бубочка молодець, все правильно робить".
Чи вже починає щось доходити?
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22.09.2020 11:22 Відповісти
Це утопія.
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22.09.2020 11:33 Відповісти
зеля так реагирует на проклятие
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22.09.2020 11:35 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5978 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1308292747699208192 2 ч

«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.

Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
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22.09.2020 11:37 Відповісти
Не виключений і такий перебіг подій. Правда не знаю чи встигнуть вони після цього добігти до *************** кордону?
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22.09.2020 11:49 Відповісти
значит лысого обсоса ху...тапа эти твари видят народным актером и остальную тусовочную мразоту баблом осыпают из бюджета, а бойца отдавшего жизнь за спасение товарища, это квартальное убоище не видит, у него понИМАшь глаза манделевской пилоткой обшиты, оно не видит из-за обшивки! **** тварь криворожская!
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22.09.2020 11:45 Відповісти
Зеленский поц и Сволочь 😡😡
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22.09.2020 12:14 Відповісти
Ща дезертир клоун даст своему папику пожизненную пенсию ну а потом героя что умудрился выстругать такого выродка
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22.09.2020 12:16 Відповісти
Ну да, барыга выхлопотал же, недорого) папику героя Украины. Знать бы только за что...
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22.09.2020 13:03 Відповісти
А ось цієй жінці папєрєднік присвоїв звання "герой України" чи може обчєство присвоїло звання "Народний Герой"?

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5366
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22.09.2020 12:22 Відповісти
...Прохожие били женщину, плевали на нее и бросали помидоры


В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4798
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22.09.2020 12:24 Відповісти
Він її звільнив. А Вовік звільняє таксистів.
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22.09.2020 12:52 Відповісти
хто звільнив?
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22.09.2020 13:52 Відповісти
Ірина Довгань отримала орден «Народний Герой України»
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22.09.2020 14:29 Відповісти
дякую за інфу
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22.09.2020 14:33 Відповісти
Потрох, може достатньо піару не смерті бійця??? Розкажи нам про Іловайськ, Дебальцево, взриви на складах, про міномети які ви робили і загинули 11наших солдат. Потроха на нари!
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22.09.2020 12:54 Відповісти
?А Порох ...сделал главное:СПАС УКРАИНУ.

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Он як...А я гадав, що Ураїну врятували добробатівці з фінансовою допомогою від ЮВТ, Бені...Наприклад ЮВТ фінансувала формування двух бойових підрозділів з "нуля", а Беня фінансував нинішніх "націоналістів", котрі відстояли Харьків, Маріуполь, Днепр...

А "Порох"..."Спас Украину" за допомогою капітуляції у вигляді Мінськ 2, котрий й зараз нам "відхаркується"? Ню-ню...
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22.09.2020 14:07 Відповісти
"Кидалово" Путинга и Европы Педрой с помощью Минск 2 - развешивание кучи "шишек геморроя" в "дупе" країни....От щас от цього "спасения" и ковбасить країну ніпадецкі: виконати Мінськ 2 - отримати криваве, вже громадянське, противостояння та , не виконати - розісратися з ЄС, котрий аж бігом зніме санкції з Кремля, та у подальшому не буде вірити ніякім держгарантіям...
Я вже не кажу, що Мінськ 2 допоміг Луга/ндону зформувати добре озброєні бойові частини, при тому, що "до" Мінськ 2 бандюки були майже неозброєні.

От, особисто ви, що би вибрали: озбоєне громадянське протистояння, чи негативне сприйняття країни ЄС з усіма наслідками?
Може в вас є якись свій варіант на розвиток подій на сході?
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22.09.2020 14:53 Відповісти
смотря как он погиб, мы ведь не знаем всех обстятельств дела - у него есть командиры и они должны ходотайствовать на награждение. Может там была неуставщина , которую замолчали или по пьяной лавочке мужика завалили..... Герои Украины - это не то звание, которое должны раздавать на право и на лево.
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22.09.2020 12:55 Відповісти
вообще,учитывая колоссальное количество разного рода проходимцев и откровенных врагов,награждённых этим званием (скопированного с советского),оно давно себя девальвировало..
когда в Украине появится Президент и Уряд,наградная система должна быть в корне пересмотрена..
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22.09.2020 13:01 Відповісти
Как по мне, звание Героя Украины надо вообще отменить. Предыдущие президенты полностью его дискредитировали, да и вообще, звание "героя" - это совковый пережиток сталинской эпохи.
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22.09.2020 13:07 Відповісти
Смотрю я на этого Порошенко, постоянно красующегося на чужом горе и вспоминаю его https://www.youtube.com/watch?v=4GT6Eaz3EZc родного сыночка, постоянно тусующегося в футболке с надписью "россия" по кабакам Англии , или США.
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22.09.2020 16:04 Відповісти
ПОРОШЕНКО КАК ВСЕГДА, КАК и СЕЙЧАС, ГОВОРИТ - ОДНО А КОГДА БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ДЕЛАЛ - ДРУГОЕ.

НАПРИМЕР НАГРАДИЛ СЕПАРАТИСТА ГОЛУБАНА ОРДЕНОМ УКРАИНЫ

ФОТО и ВИДЕО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: https://tyler78.livejournal.com/771014.html

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2202

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6885
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22.09.2020 18:00 Відповісти
ВОТ ЕЩЕ ОДИН НАГРАЖДЕННЫЙ ПОРОШЕНКО ОРДЕНОМ УКРАИНЫ

Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/12/7214795/

В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9176
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22.09.2020 18:04 Відповісти
Как клоун может давать комуто героя если он сам трус и дезертир как и его зебильное стадо
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22.09.2020 19:51 Відповісти
В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4828
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22.09.2020 22:40 Відповісти
ах желтовский, желтовский... ты становишься не только выроком, но и позором Украины...
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23.09.2020 07:21 Відповісти
Само звание надо отменить. оно уже давно дискредитировало себя
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23.09.2020 12:44 Відповісти
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