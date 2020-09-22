В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Дніпрі зустрівся з воїнами-ветеранами російсько-української війни. У музеї "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО" Петро Порошенко вшанував загиблих хвилиною мовчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Серед експозиції в залі пам’яті є й фото розвідника, морського піхотинця Ярослава Журавля, який трагічно загинув у липні цього року під Зайцевим на Донеччині.

Лідер "Європейської Солідарності" повідомив, що спілкувався з батьком загиблого воїна Сергієм Журавлем. У Ярослава залишилися дві доньки.

Порошенко також нагадав, що "Європейська Солідарність" звернулася до президента Зеленського із вимогою присвоїти звання Герой України сержанту Журавлю. П'ятий президент зазначив, що попри героїзм сержанта Журавля, у президента поки що не побачили підстав для вручення йому високого звання.

"Я хочу наголосити, що ми не зупинимося. Наші Збройні сили, наші волонтери, наші добровольці і керівництво держави за наших часів своїх не кидали. Як би важко не було – ми своїх витягаємо", – зазначив він.

"Ми провели перші засідання Ради національної безпеки і оборони за участю Генерального секретаря НАТО", – нагадав Порошенко біля стенду з фотографіями іноземних політиків, що підтримують Україну, зокрема Генсека НАТО 2009-2014 років Андерса Фог Расмуссена. Лідер політсили також згадав про великого друга України, американського сенатора Джона Маккейна, з яким у 2016 році побував у зоні бойових дій.

Біля стенду з дитячими малюнками, які з перших днів війни передавали з усіх регіонів України на фронт, Порошенко окремо зупинився і сказав: "З’являється сенс – навіщо військовим воювати за свою країну".

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