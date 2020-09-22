В ОП не бачать підстав для вручення звання Героя України загиблому на Донбасі морпіху Журавлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в Дніпрі зустрівся з воїнами-ветеранами російсько-української війни. У музеї "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО" Петро Порошенко вшанував загиблих хвилиною мовчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Серед експозиції в залі пам’яті є й фото розвідника, морського піхотинця Ярослава Журавля, який трагічно загинув у липні цього року під Зайцевим на Донеччині.
Лідер "Європейської Солідарності" повідомив, що спілкувався з батьком загиблого воїна Сергієм Журавлем. У Ярослава залишилися дві доньки.
Порошенко також нагадав, що "Європейська Солідарність" звернулася до президента Зеленського із вимогою присвоїти звання Герой України сержанту Журавлю. П'ятий президент зазначив, що попри героїзм сержанта Журавля, у президента поки що не побачили підстав для вручення йому високого звання.
"Я хочу наголосити, що ми не зупинимося. Наші Збройні сили, наші волонтери, наші добровольці і керівництво держави за наших часів своїх не кидали. Як би важко не було – ми своїх витягаємо", – зазначив він.
"Ми провели перші засідання Ради національної безпеки і оборони за участю Генерального секретаря НАТО", – нагадав Порошенко біля стенду з фотографіями іноземних політиків, що підтримують Україну, зокрема Генсека НАТО 2009-2014 років Андерса Фог Расмуссена. Лідер політсили також згадав про великого друга України, американського сенатора Джона Маккейна, з яким у 2016 році побував у зоні бойових дій.
Біля стенду з дитячими малюнками, які з перших днів війни передавали з усіх регіонів України на фронт, Порошенко окремо зупинився і сказав: "З’являється сенс – навіщо військовим воювати за свою країну".
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
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Он як...А я гадав, що Ураїну врятували добробатівці з фінансовою допомогою від ЮВТ, Бені...Наприклад ЮВТ фінансувала формування двух бойових підрозділів з "нуля", а Беня фінансував нинішніх "націоналістів", котрі відстояли Харьків, Маріуполь, Днепр...
А "Порох"..."Спас Украину" за допомогою капітуляції у вигляді Мінськ 2, котрий й зараз нам "відхаркується"? Ню-ню...
Я вже не кажу, що Мінськ 2 допоміг Луга/ндону зформувати добре озброєні бойові частини, при тому, що "до" Мінськ 2 бандюки були майже неозброєні.
От, особисто ви, що би вибрали: озбоєне громадянське протистояння, чи негативне сприйняття країни ЄС з усіма наслідками?
Може в вас є якись свій варіант на розвиток подій на сході?
когда в Украине появится Президент и Уряд,наградная система должна быть в корне пересмотрена..
НАПРИМЕР НАГРАДИЛ СЕПАРАТИСТА ГОЛУБАНА ОРДЕНОМ УКРАИНЫ
ФОТО и ВИДЕО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: https://tyler78.livejournal.com/771014.html
Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/12/7214795/