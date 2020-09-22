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Реанімувати не вдалося, обидва померли: другий день поспіль з вікна столичної лікарні, де лікують COVID-19, вистрибують люди. ФОТО
Другий день поспіль з вікна другого поверху Київської лікарні №4, яка зосереджена на лікуванні COVID-19, вистрибують люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Київ.Оперативний" в Facebook.
Зазначається, що попри спроби реанімувати постраждалих - обидва померли.
Фото: Муніципальна Варта Києва
Нагадаємо, на початку вересня міську лікарню №4, яка є однією з опорних для лікування пацієнтів з COVID-19 відвідав мер Києва Віталій Кличко. Тоді він повідомив, що лікарня заповнена майже на 80%. У ній є своя лабораторія для тестування і дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР і ІФА. Також він додав, що необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.
Топ коментарі
+45 Старый зольдат
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+23 Frol Fedoroff
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Мож там дверь не в том месте и эти двое вобще-то в туалет шли.
У нормальных людей где-то между "пофиг" и "ахтунг" есть здоровенный пласт здравого смысла. Поэтому паника возникает тогда, когда реально уже деваться некуда (и то не у всех. у некоторых возникает злость и решимость выжить, не смотря ни на что).
У ненормальных сначала веселый "пофиг", а потом полный "ахтунг". Поэтому паника приходит сразу с первыми заслуженными пилюлями от жизни.
Понятно, что их тоже можно подогреть. Но это сделать гораздо сложнее.
И да я дарвинист.
Золотые слова!
примерно так по многим сложным вопросам жизни всегда рассуждали мои дорогие и незабвенные дедушка и бабушка, простые кубанские станичники, поражавшие меня своей народной украинской мудростью.
мабуть вони стрибали вниз головою
после чего Гаврилов благополучно прожил в "фашистском лагере смерти" целых 4 года и вышел оттуда живым и здоровым. Всемирно известный лейтенант Александр Аронович Печерский в октябре 1941 года попал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F окружение под Вязьмой , был тяжело ранен и попал в плен:
в немецком концлагере для тяжелораненых военнопленных заболел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84 тифом , полтора месяца провел в лагерном лазарете. После выздоровления был отправлен из Вяземского концлагеря в рабочий лагерь в город Минск.
Цензор, как обычно, репостит, чтобы нам было чем заняться.
за тесты и то 2 раза я уже платил 2100 и 900 грн
Зелёная власть за полгода не разобралась с организацией подачи кислорода к койкам
Блин, полгода !!!!!
Если раны - небольшой!"
Вариант а): не хотят умирать под ИВЛ и предпучотают прыгнуть вокошко, но сами.
Это варинт малоправдоподобный.
Вариант б) : их выкинули из окна, чтобы остальные бодрее под ИВЛ на убийство ложились.
Это варинат естественно возможный.
Все так бояться за свою жизнь, что готовы мешок на голову одеть вместо маски!....
А подумать что и как ума нет.
https://censor.net/ua/resonance/3201563/smert_veterana_ta_volontera_vitaliya_panycha_pered_hvorym_cholovikom_prosto_vidkryly_dveri_boksu_yaki
https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-mire-uchenyy-rasskazal-kak-covid-19-vliyaet-na-mozg-poslednie-novosti-50101395.html
Через шесть месяцев после начала пандемии COVID-19 мы все еще изучаем, на что способна эта болезнь
В настоящее время есть подробные сообщения о заболеваниях головного мозга, возникающих у людей с относительно легкой болезнью легких, у тех, кто находится в критическом состоянии, а также у выздоравливающих.
Одна ключевая вещь, которую мы видим, - то, что серьезность болезни легких не всегда коррелирует с серьезностью неврологического заболевания. Наличие лишь незначительной болезни легких не защищает от потенциально тяжелых осложнений.
Когда вопрос касается мозга и нервов, вирус, по-видимому, имеет четыре основных способа влияния:
1. Запутанное состояние (известное как бред или энцефалопатия), иногда с психозом и нарушением памяти.
2. Воспаление головного мозга (известное как энцефалит). Включающее и форму, сопровождающуюся воспалительными поражениями - острый диссеминированный рассеянный энцефаломиелит (ADEM) - которой сопутствуют симптомы низкого содержания кислорода в мозге.
3. Сгустки крови, приводящие к инсульту (в том числе у более молодых пациентов).
4. Потенциальное повреждение нервов в организме, вызывающее боль и онемение (например, в форме постинфекционного синдрома Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервы).
Некоторые люди с COVID-19 жалуются на запутанные мысли и дезориентацию
На сегодняшний день похожие эффекты наблюдаются во всем мире. Некоторые из этих болезней смертельны, а у тех, кто выживет будут наблюдаться долгосрочные последствия.
Это поднимает важный вопрос: будет ли COVID-19 ассоциироваться с большой эпидемией заболеваний головного мозга, как пандемия гриппа 1918 года была связана (хоть и несколько неуверенно) с эпидемией летаргического энцефалита, продолжавшейся до 1930-х годов? На данном этапе трудно сказать, но вот что мы уже знаем о влиянии вируса на мозг.
Что происходит в головах?
Во-первых, некоторые люди с COVID-19 жалуются на запутанные мысли и дезориентацию. К счастью, во многих случаях это проходит. Но мы до сих пор не знаем о долгосрочных последствиях делирия, вызванного COVID-19. Неизвестно, могут ли у некоторых людей возникнуть долговременные проблемы с памятью или даже деменция. До сих пор бредовые состояния изучались в основном у пожилых людей, и в этой группе они связаны с ускоренным снижением когнитивных способностей - выше ожидаемого, если пациенты уже страдают деменцией.
Вирус способен заразить мозг напрямую. Тем не менее, большая часть физических изменений, наблюдаемых у переживших COVID-19, напоминают последствия вторичного воздействия вируса, присутствующего в мозге, а не прямого заражения. Например, наша иммунная система может соответствующим образом бороться с вирусом, но может начать атаковать наши собственные клетки - включая клетки мозга и нервы. Это может происходить вследствие действия иммунных клеток и антител, в ходе активности воспалительного механизма, известного как цитокиновый шторм, или через механизмы, которые мы еще не понимаем.
Есть также пациенты с COVID-19, у которых произошли ишемические инсульты, при которых сгусток крови блокирует поток крови и кислорода в мозг. Некоторые из этих пациентов были в зоне риска (например, имели высокое кровяное давление, диабет или ожирение), хотя именно у этих пациентов наблюдались наиболее тяжелые случаи инсульта. По-видимому, это происходит потому, что кровь при COVID-19 быстро сгущается, а у этих пациентов было несколько сгустков в артериях, питающих мозг кровью. Это происходило даже у пациентов, получающих разжижающие кровь препараты. В других случаях кровоизлияние в мозг происходит из-за ослабленных кровеносных сосудов, возможно, из-за воспаления, вызванного воздействием вируса.
Если заражение коронавирусом связано с воспалением или повреждением самих нервных окончаний, у людей может развиться жжение и онемение, а также слабость и паралич. Часто трудно понять, являются ли они последствиями тяжелой болезни самих нервов или же в этих механизмах задействованы мозг и позвоночник.
Все эти воздействия на мозг и нервную систему имеют потенциал для долгосрочных осложнений и могут накапливаться со временем. Но нам нужно больше знать о том, что происходит в нервной системе человека, прежде чем сможем точно предсказать какие-либо долгосрочные последствия.
Один из способов узнать больше - заглянуть в головы пациентов, используя такие методы визуализации мозга, как МРТ. Визуализация мозга уже успела выявить закономерность ранее невиданных результатов, но пока еще очень рано обобщать эти данные, чтобы использовать их во время борьбы с пандемией.
В одном исследовании обнаружены образцы, включающие признаки воспаления и россыпь точечных кровотечений, часто в самых глубоких частях мозга. Некоторые из этих результатов похожи на те, которые наблюдаются у дайверов или при горной болезни. Они могут отражать острую нехватку кислорода, доставляемого в мозг у некоторых пациентов с COVID-19, - но мы только начинаем понимать всю полноту участия мозга в этом заболевании. Исследования мозга и посмертные исследования для тех, кто погиб от COVID-19, до настоящего времени были ограничены.
Параллели с прошлым
Пандемия гриппа 1918 года убила, по разным оценкам, до 100 миллионов человек. Но воспоминания померкли в нашей коллективной памяти. Не часто упоминается, что эта пандемия была связана со вспышкой заболевания головного мозга - летаргическим энцефалитом.
Энцефалит и сонная болезнь были связаны с предыдущими вспышками гриппа в период с 1580 по 1890 годы. Но эпидемия летаргического энцефалита 20-го века началась в 1915 году, до пандемии гриппа, и продолжилась до 30-х, поэтому прямую связь между ними до сих пор трудно доказать.
У умерших после вскрытия были обнаружены признаки воспаления в области, известной как ствол мозга. Некоторые пациенты, у которых были повреждены участки мозга, ответственные за двигательные функции, потеряли возможность двигаться в течение десятилетий (постэнцефалитный паркинсонизм). В 1960-х Оливеру Саксу удалось «пробудить» эти участки, используя при лечении пациентов леводопу (химическое вещество, встречающееся в человеческом организме). Пока рано говорить, увидим ли мы подобную вспышку после пандемии, но судя по ранним докладам об энцефалите при COVID-19, уже заметны некоторые особенности, характерные для летаргического энцефалита.
Последствия того глобального события преподносят нам много уроков. Одним из них, конечно, является то, что после пандемии, вероятно, будут широко наблюдаться заболевания, вызванные повреждениями мозга.