Реанімувати не вдалося, обидва померли: другий день поспіль з вікна столичної лікарні, де лікують COVID-19, вистрибують люди. ФОТО

Другий день поспіль з вікна другого поверху Київської лікарні №4, яка зосереджена на лікуванні COVID-19, вистрибують люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Київ.Оперативний" в Facebook.

Зазначається, що попри спроби реанімувати постраждалих - обидва померли.



Фото: Муніципальна Варта Києва

Нагадаємо, на початку вересня міську лікарню №4, яка є однією з опорних для лікування пацієнтів з COVID-19 відвідав мер Києва Віталій Кличко. Тоді він повідомив, що лікарня заповнена майже на 80%. У ній є своя лабораторія для тестування і дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР і ІФА. Також він додав, що необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

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