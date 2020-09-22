Чоловік, який перебуває в розшуку, намагався доставити наркотики в київське СІЗО за допомогою квадрокоптера. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські разом з представниками пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим у СІЗО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Вчора близько 15-ї під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили квадрокоптер та речовини, схожі на наркотичні. 32- річного уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як встановили правоохоронці, затриманий за допомогою квадрокоптера намагався перекинути наркотичні засоби на територію СІЗО. У ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили у зловмисника дрон, мобільний телефон, більше 40 пакетів з ймовірно наркотичною речовиною та кілька пластинок з таблетками. Уже з’ясовано, що він раніше неодноразово судимий за скоєння різних майнових злочинів: крадіжки, шахрайства, незаконне заволодіння автотранспортом та наркозлочини. Крім того на час затримання він перебував у розшуку поліцією Київської області за вчинення злочину, повязаного з незаконним обігом наркотиків.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз.
На цей час слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини цієї події та інших осіб, причетних до неї.
Як зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, структурні підрозділи столичної поліції постійно зорієнтовані на боротьбу з наркозлочинністю, а особливо на документування збуту заборонених речовин, в тому числі й через так звані "закладки", що є однією з основних вимог громади Києва до столичної поліції:
"Упродовж цього року на території Києва викрито 467 фактів збуту наркотиків. 177 наркозбувачам повідомлено про підозру, 115 з яких - так звані "закладчики", 56 зловмисників заарештовано. Окрім цього з початку року викрито 47 наркопритонів, припинено діяльність 15 так званих Інтернет-магазинів із продажу наркотиків, перекрито 2 міжнародні та 52 міжрегіональних каналів постачання наркотиків до столиці. Загалом протягом восьми місяців нинішнього року на території столиці з незаконного обігу вилучено понад 700 кг. наркотиків та більше 3,5 тони прекурсорів на загальну суму 141 млн. гривень", - додав генерал поліції Крищенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.bbc.com/russian/news-40048857 В Кувейте поймали голубя с мешком наркотиков
На Трампщине есть кое-где закон - после 3 таких преступлений = "вышка".
и это правильно, но там ведь тюрьмы не выпускают чела, шо раз попался - матерым волком.
И что? отсидит 2-3 года и о5 за свое, а если кого-то при "ломке" завалит - ну дадут еще 5 лет. ой, напугали спирт отверткой называется.
ну а за то шо не выбрасывать лося с самолета или не якшаться с дикобразами - то уже смех, но там право - прецедентное же
то есть чел сознательно встал на эту "стезю".
и не надо про пампушку, если оно у него "в крови" уже. те в прикол шо соседом будет напр. тот кто украл 20 велосипедов и 10 пампушек? и отсидел 15 раз за все это, а 16-й раз сядет за твою дочь, например. ну да, ее уже не вернуть будет. так что совершенно правильно - третье преступление = этот чел тупо опасен. И да, это не у нас, так шо закономерно шоб сел и не вышел кроме как его не вынесли.
И привет. У ещё один залёт и вы - труп. И тут к вам подходит хорошо знакомый по первым двум ходкам мент и говорит, что или вы делаете одну услугу или он организовывает третью кражу пампушки со свидетелями, которые покажут на вас, отпечатками пальцев и прочим. Вы откажетесь и поедете в газовую камеру или окажете менту услугу? А потом ещё и ещё?
И тут к вам подходит хорошо знакомый по первым двум ходкам мент и
говорит, что или вы делаете одну услугу или он организовывает третью
кражу пампушки со свидетелями, которые покажут на вас, отпечатками
пальцев и прочим. Вы откажетесь и поедете в газовую камеру или окажете
менту услугу?\\\\\\\\\\\\\\\\
Понимаешь ли, речь то ша про норм. страну. Где нету такого шо вы примеряешь на свою шкуру. Ну ладно, из совка мона выйти, а вот совок - очень маловероятно шо выйдет.
Безвиз еще есть? поедь, прокатайся и не пиши такого как будто уже в мире "коммунизм".
А безвиз то у меня есть. Может вы ещё сможете подсказать в какой стране Европы есть такое бредовое правило, которое вы озвучили? Я скатаюсь посмотрю .
уже накатил . я ж говорил шо то такое там, не в ЕС. В каком-то(или каких-то ) штатах.
хотя бы так.
но то шо может и не усадии того чувака за пончик - не отменяет выше сказанного. И да, если и усадили, то за дело ибо он знал что делает. На/в четвертый раз он задушит ребенка - кому это надо?
И да, это не твой совок любимый, где за горсть зерна(ребенку на кашу) - гуляешь по лесоповалам, а ребенок станет янычаром, как вот, был такой Олежка Блохин(не тот, а другой)
ого!
я не буду спорить с недокиселевым, у тя даже по "нику" видно.
Что ты сказал то? Ты же просто легковесный срун. Где я это сказал шо три раза пончики украл то? чел то.
ты поехавший?
писало шо рецидивист, т.е. 2 раза отсидел за ДРУГИЕ преступления, в третий, ах да, для кацапов - НА третий раз украл пончег.
А дальше, иди лесом, я вот думал шо ты не настолько как твой "ник", но как всегда, ошибся.
Дякую за науку
а ничёго шо я на выборы нё ходил то?
от отвращёния. 1 мну называет рабом и ползуном, а второй - клоун(если дууууже натянуто)
зато Невзоров так же говорит шоб не ходить. я эт позже услышал, но в первом по лидерам - меня П. обозвал веропитеком и т.д., а во втором - то же, а Зеля .... ну то Зеля же. а потом я увидел клип "пороблено", и да, голосовать захотелось хоть за ПАП-а, хоть за воздух, а ты?
ты наверное ваще свалил то
"меня П. обозвал веропитеком" (C)
Я тебя назвал шизофреником, то ты из-за этого побежишь себе вилку в глаз втыкнёшь?
Ты, видимо реально тупо на прокорме и не следишь шо и кто и кому и о ком и как говорит. Оно и видно, ибо ты бы знал что я имел в виду. так шо по "нику" было видно, шо можно поупражняться в печатке, кстати, спс.
ты про "жопы", обзываешься, так я и говорю: Спасибо, не требуется.
ты же тролль, я вот хотел пообщаться, но даже по "нику" видно шо "стебашка". мне пока интересно было, то говорил правду или то шо думаю, ну и?
И просто -
не опускайся, даже под шконкой мона вырыть дыру и стать андерграунд петухом - старайся))
Пока были аргументы - было интересно. А потом интерес пропал? Но я ж тебе тоже правду пишу. А ты обижаешься.