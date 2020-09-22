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На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба. ФОТО
У контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" з окупованого півострова прибула жінка, яка надала підроблений паспорт громадянина України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Прикордонники відразу встановили, що документ їй не належить. Військовослужбовці також з’ясували, що жінка насправді є громадянкою Російської Федерації, адже при собі вона мала свій справжній документ. На територію окупованого Криму іноземка потрапила незаконно.
Паспортний документ громадянки України в неї вилучили. За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї громадянці Російської Федерації проставлено заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки.
Топ коментарі
+18 Підлога Маккартні
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+16 Зэлэный_Змий
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+14 5 копійок
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Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
либо, как минимум, должен быть введён жёсткий визовый режим. А то кацапы шастают туда-сюда, как к себе домой. В условиях войны такого быть не должно.
Надо немедленно закривать кордони с нищй расейкай, даунбацам и кримнашим.
Всем кто получил второй российский пасспорт - говорить что украинский у них поддельный.
Поддельный изымать и пинком под зад.