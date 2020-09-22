На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба. ФОТО

У контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" з окупованого півострова прибула жінка, яка надала підроблений паспорт громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники відразу встановили, що документ їй не належить. Військовослужбовці також з’ясували, що жінка насправді є громадянкою Російської Федерації, адже при собі вона мала свій справжній документ. На територію окупованого Криму іноземка потрапила незаконно.

Паспортний документ громадянки України в неї вилучили. За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї громадянці Російської Федерації проставлено заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки.

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