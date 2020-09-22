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На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба. ФОТО

У контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" з окупованого півострова прибула жінка, яка надала підроблений паспорт громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники відразу встановили, що документ їй не належить. Військовослужбовці також з’ясували, що жінка насправді є громадянкою Російської Федерації, адже при собі вона мала свій справжній документ. На територію окупованого Криму іноземка потрапила незаконно.

Паспортний документ громадянки України в неї вилучили. За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї громадянці Російської Федерації проставлено заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки.

Також дивіться: ДБР викрило виробників підроблених паспортів ЄС для іноземців з країн підвищеного терористичного ризику. ФОТО

На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба 01
На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) Крим (14176) паспорт (1156) росія (65442)


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Топ коментарі
+18
У нее два отца судя по паспортам: Ашот и Александр Кацапские ******#ты штоле
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22.09.2020 13:46
+16
Прицепить к танку. В трусиках. Тягать по площади.
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22.09.2020 13:47
+14
Понаїхавша пхалась до біндер на заробітки?
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22.09.2020 13:45
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Понаїхавша пхалась до біндер на заробітки?
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22.09.2020 13:45 Відповісти
У нее два отца судя по паспортам: Ашот и Александр Кацапские ******#ты штоле
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22.09.2020 13:46 Відповісти
Ашот - папа, Александр - мама... Так издревле повелось строить семьи на роисси
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22.09.2020 14:08 Відповісти
т.е поймали с фальшивым паспортом и отпустили домой? Не слишком ли жестко?
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22.09.2020 13:47 Відповісти
Так она ж не украинская патриотка.Это только патриотов могут посадить,а кацапы для них это свои
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22.09.2020 13:52 Відповісти
ТО була Марченко,...дружина Медведчука.
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22.09.2020 16:01 Відповісти
Прицепить к танку. В трусиках. Тягать по площади.
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22.09.2020 13:47 Відповісти
😂
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22.09.2020 13:51 Відповісти
и задуть пеной!!!
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22.09.2020 14:01 Відповісти
распять у трусиках на дуле биндеровского танка.
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22.09.2020 14:18 Відповісти
а монтажная пенка?
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22.09.2020 14:19 Відповісти
Только если она - беременная пенсионерка.
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22.09.2020 14:21 Відповісти
Шо за люди пошли... Если сама не задуется, никто не задует!

На адмінмежі з окупованим Кримом виявили громадянку РФ з підробленим українським паспортом, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3583
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22.09.2020 14:29 Відповісти
щас такие времена что и Ленкой задуть можно....
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22.09.2020 14:22 Відповісти
Да, не ценится нынче кацапский паспорт
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22.09.2020 13:48 Відповісти
Ашотівна матьорая.
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22.09.2020 13:52 Відповісти
То есть за подделку документов ей ничего не будет?

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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22.09.2020 13:55 Відповісти
у нас только патриотов за похожую футболку посадить могут.
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22.09.2020 13:59 Відповісти
Тут ще й незаконне проникненні в український Крим... це теж стаття... Чому суку рашистську відпустили???
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22.09.2020 14:11 Відповісти
Я за то , что бы вообще запретить гражданам московии приезжать в Украину , запретить давать им вид на жительство , работать , покупать недвижимость , жениться и т д . И будет чистая украинская земля от мокшей
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22.09.2020 13:58 Відповісти
+++
либо, как минимум, должен быть введён жёсткий визовый режим. А то кацапы шастают туда-сюда, как к себе домой. В условиях войны такого быть не должно.
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22.09.2020 15:23 Відповісти
Подсудное дело !!! А ее депортировали!!!!
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22.09.2020 14:00 Відповісти
Нелязя Путина дразнить,а то нападет!
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22.09.2020 14:04 Відповісти
С нашими лояльными законами по 15 раз на год будем выдворять одних и тех же! Грузины особенно воры когда слышали что их будут депортировать на родину когда Саакашвили был там презедентом их в холодный пот бросало!так и у нас должно быть что от одной мысли незаконно попасть в Украину трухало! Как в Сингапуре от наркоты
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22.09.2020 14:18 Відповісти
Ось, що недостача питної води робить з кацапів. Але кацапська щелепа ніколи не зможе сказати паляниця.
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22.09.2020 14:04 Відповісти
запретили три года не въезжать по поддельным документам??? идиоты.
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22.09.2020 14:09 Відповісти
То есть через три года ей можно будет въехать по этому паспорту ?
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22.09.2020 15:24 Відповісти
Нарисуют новый паспорт)) вопрос в другом, сколько кацапов уже заехало по липовым бумажкам и зачем.
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23.09.2020 08:42 Відповісти
Дальше хуже будет - россияне нищие. расейские зарплати ето копейки, жратва - откровенная дрянь. кацапи, понаехали на крим и пришли в шок, увидев украинский крим богатий, ухожений по сравнению с их расейской нищетой. кацапи поняли, что в Украине лучше.

Надо немедленно закривать кордони с нищй расейкай, даунбацам и кримнашим.
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22.09.2020 14:28 Відповісти
Та ніхто нікого там не виявляв. Таких фото можна надрукувати скільки завгодно, ні імені, ні прізвища...навіть рік народження заретушований. Це звичайна лаша на вуха зелебобіків, що бачили який крутий їхній препіздент 🤣🤣🤣
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22.09.2020 14:58 Відповісти
От это правильно!
Всем кто получил второй российский пасспорт - говорить что украинский у них поддельный.
Поддельный изымать и пинком под зад.
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22.09.2020 15:46 Відповісти
лице закрили, щоб українці не настрашилися
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22.09.2020 17:06 Відповісти
Задержали очередную диверсантку!
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22.09.2020 18:28 Відповісти
 
 