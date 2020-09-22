У начальника патрульної поліції на Донеччині знайшли гранату і майже тисячу набоїв, що зберігалися без дозволу, - ДБР. ФОТО
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Управління патрульної поліції в Донецькій області в придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Після затримання учасників злочинної групи у складі командира взводу роти тактико-оперативного реагування та трьох патрульних поліцейських за підозрою в незаконному обігу наркотиків та одержанні хабарів від наркоторговців, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції.
Під час яких у кабінеті начальника слідчі ДБР виявили та вилучили гранату та понад тисячу набоїв, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.
Таким чином, начальник Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції підозрюється у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.
У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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Не бігти ж йому до управи, якщо шо.
І яке "незаконне поводження", якщо закону як не було, так і немає?
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/08/18/242006/
А хранение гранаты дает геморрой.
Мусорам аваковским не удалось поломать мужика, вот они его тупо и подставили, чтоб наверняка..
Давненько слышал историю от одного мента, как они "обезвреживали" организацию "Пора" при Ющенко. Лидерам подкладывали в машины даже мины противопехотные.
Думаю, "навыков" своих мусора не потеряли...