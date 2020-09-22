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У начальника патрульної поліції на Донеччині знайшли гранату і майже тисячу набоїв, що зберігалися без дозволу, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Управління патрульної поліції в Донецькій області в придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Після затримання учасників злочинної групи у складі командира взводу роти тактико-оперативного реагування та трьох патрульних поліцейських за підозрою в незаконному обігу наркотиків та одержанні хабарів від наркоторговців, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції.

Під час яких у кабінеті начальника слідчі ДБР виявили та вилучили гранату та понад тисячу набоїв, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, начальник Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції підозрюється у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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У начальника патрульної поліції на Донеччині знайшли гранату і майже тисячу набоїв, що зберігалися без дозволу, - ДБР 01
У начальника патрульної поліції на Донеччині знайшли гранату і майже тисячу набоїв, що зберігалися без дозволу, - ДБР 02

Автор: 

боєприпаси (2282) граната (794) Донецька область (8603) патрульна поліція (1442) ДБР (3515)


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Топ коментарі
+7
бред, на подставу больше похоже.
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22.09.2020 14:31
+6
Почитал про него в инете, походу подставили мужика, ну что ж зеленые мародеры на все способны
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22.09.2020 14:54
+5
да, это он. Его отстранили от должности на время следствия, потом неожиданно восстановили. Получается восстановили чтобы тупо подставить, как вариант. А иначе зачем восстанавливать чувака и зачем ему, который и так под колпаком хранить у себя боеприпасы. Короче мутная история
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22.09.2020 14:52
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Лицо замазали, а имя и фамилию: Вершинин Михайло не замазали. Ну что за профестионалы в полюцыи працуют?
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22.09.2020 14:25 Відповісти
https://www.0629.com.ua/news/2765743/musora-menty-kopy-cto-proishodit-v-patrulnoj-policii-mariupola-pocemu-ona-ne-umeet-kusat-i-kto-daet-vzatki-patrulnym-nesmotra-na-reformu судя по всему вотетот посожир:

У начальника патрульної поліції на Донеччині знайшли гранату і майже тисячу набоїв, що зберігалися без дозволу, - ДБР - Цензор.НЕТ 6017
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22.09.2020 14:32 Відповісти
да, это он. Его отстранили от должности на время следствия, потом неожиданно восстановили. Получается восстановили чтобы тупо подставить, как вариант. А иначе зачем восстанавливать чувака и зачем ему, который и так под колпаком хранить у себя боеприпасы. Короче мутная история
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22.09.2020 14:52 Відповісти
Почитал про него в инете, походу подставили мужика, ну что ж зеленые мародеры на все способны
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22.09.2020 14:54 Відповісти
та не, чувак реально не испорченный, он у нас начальник патрульной. Да действительно с Донецка, но не предал, служил и воевал за Украину. Не верю я сраному ГБР от зеленых ишаков.
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22.09.2020 14:58 Відповісти
Хорошему человеку можно
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22.09.2020 18:14 Відповісти
Благодарность - и на повышение
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22.09.2020 14:27 Відповісти
бред, на подставу больше похоже.
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22.09.2020 14:31 Відповісти
В Донецькій області на випадок кіпішу у кожного поліцейського вдома повинен бути невеликий арсенал.
Не бігти ж йому до управи, якщо шо.
І яке "незаконне поводження", якщо закону як не було, так і немає?
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22.09.2020 14:34 Відповісти
беззаконне треба писати
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23.09.2020 15:19 Відповісти
Две недели назад, по трассе на Мелитополь,со стороны еще Донецкой области, менты СТАРОДУБОВКИ нарисовали ДВЕ СПЛОШНЫЕ, и СТОЯТ УЖЕ, ТОЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ И СНИМАЮТ ПО 500 ГРИВЕНЬ С НОСА!!!!!! И НИКТО ЭТИМ НЕ ПЕРЕЙМАЕТЬСЯ!!!
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22.09.2020 14:36 Відповісти
Класична підстава

https://life.pravda.com.ua/columns/2020/08/18/242006/
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22.09.2020 14:41 Відповісти
Просто человек был не уверен, как все может еще обернуться, а граната все же дает хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Да и патроны не будут лишними, ежели что.
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22.09.2020 14:43 Відповісти
уверенность в завтрашнем дне дает, скорее, миллион долларов в банке и европейский паспорт.
А хранение гранаты дает геморрой.
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22.09.2020 15:09 Відповісти
И как тебе в зоне боевых действий поможет миллион баксов в банке и европейский паспорт? А вот лишний магазин и граната - очень даже.
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22.09.2020 15:41 Відповісти
#НашВершинін: чому в Маріуполі люди стали на захист поліцейського
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22.09.2020 14:44 Відповісти
помнится мне , была статья на Цензоре об этом полицейском, за которого жители Мариуполя горой стоят.
Мусорам аваковским не удалось поломать мужика, вот они его тупо и подставили, чтоб наверняка..
Давненько слышал историю от одного мента, как они "обезвреживали" организацию "Пора" при Ющенко. Лидерам подкладывали в машины даже мины противопехотные.
Думаю, "навыков" своих мусора не потеряли...
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22.09.2020 15:05 Відповісти
Бред и треш! Страна победившего идиотизма. Начальнику полиции! шьют незаконное хранение боеприпасов! в 24 км от фронта! Вы, ублюдки, офигели в конец?!!! А кому же еще хранить боеприпасы как ни ему?
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22.09.2020 15:48 Відповісти
 
 