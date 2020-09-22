УКР
Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів, які їхали з Умані без паспортів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державної прикордонної служби в Одеській області виявили одинадцять іноземців, які без документів намагалися перетнути кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції зупинили неподалік держкордону, на перехресті доріг, мікроавтобус Mercedes Sprinter, яким 35-річний громадянин України перевозив одинадцять іноземців, які заявили, що не мають при собі документів", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів, які їхали з Умані без паспортів 01

Зазначається, що прикордонники, з огляду на тенденцію останніх днів, припустили, що іноземці (група хасидів - Ред.) могли приховати свої документи, щоб уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства або умов перетину кордону. Як з'ясувалося, всі іноземці цього "рейсу" порушили правила перебування в Україні.

Своє перебування в прикордонному районі іноземці пояснювали тим, що нібито планували потрапити на старовинне кладовище, а документи нібито залишили в готелі міста Умань, де проживали.

Прикордонники встановили, що всі "вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош га-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи - одного громадянина Франції і десяти громадян Ізраїлю".

Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів, які їхали з Умані без паспортів 02

Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення групу іноземців-паломників доставили до прикордонного підрозділу.

Матеріали про адміністративне правопорушення прикордонники направили в суд для прийняття правового рішення. Іноземцям заборонять в'їзд на територію України терміном на п'ять років і примусово повернуть в країни походження.

Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів, які їхали з Умані без паспортів 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий день святкування Рош га-Шана в Умані минув спокійно, - поліція. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6322) Умань (245) хасиди (176)
+11
Интересно если бы была зеркальная ситуация с украинцами в Израиле, что бы им было? Вопрос риторический.
22.09.2020 15:03 Відповісти
+9
Хотели пересечь границу?!
Как по мне, так они ее и пересекли! А попались уже когда возвращались и пытались пересечь второй раз!!!
22.09.2020 15:01 Відповісти
+6
Граница на замке, єтить колотить.
22.09.2020 15:07 Відповісти
22.09.2020 15:01 Відповісти
Лесными тропами наверное из Беларуси прошли. Таких немало будут сейчас отлавливать на выезде.
22.09.2020 15:33 Відповісти
Чому б їм і не вертатися теж через Білорусь?
22.09.2020 17:07 Відповісти
Наверное с нашей стороны проводников не нашли.
22.09.2020 17:51 Відповісти
хуцпа
22.09.2020 15:01 Відповісти
Хуцпа резко пропадает, если дать пару раз по наглой "хуцпе" хуцпоносителям хуцпы.
22.09.2020 15:06 Відповісти
что дать пару раз? дулю з маком?
22.09.2020 15:13 Відповісти
тут хуцпаноситель у руля Украины случайно оказался, а ты про какие-то пару раз...
22.09.2020 15:20 Відповісти
Таки я вам скажу, шо иногда и одного раза хватит чтобы все
22.09.2020 15:24 Відповісти
Второй контрольный
22.09.2020 15:26 Відповісти
хочу полюбоваться, заждался уже
22.09.2020 15:28 Відповісти
22.09.2020 15:03 Відповісти
Идевались бы в обезьяннике. И в наручниках в самолет.
22.09.2020 15:38 Відповісти
а водителя мерседеса расстрелять
22.09.2020 15:04 Відповісти
то на сході у небі над мерседесом венера сяє - яскрава "зірка" в передсвітанковий час
22.09.2020 15:44 Відповісти
22.09.2020 15:07 Відповісти
відпустять 100%.
Ще й вибачатися будуть
22.09.2020 15:13 Відповісти
Скоріше всього одразу й відпустили, а написали сюди бо треба свій наріт тримати в ілюзіі що всі біди в них від хасидів.
22.09.2020 23:35 Відповісти
Так и хочется охарактеризовать сложившуюся ситуацию словами : "через нашу проходную, пронесу и мать родную".
22.09.2020 15:28 Відповісти
Не, а интересно, они же пытались пересечь "из...". А как пересекли "в..."? Хабар?))
22.09.2020 15:33 Відповісти
Проводники по лесам от соседей с Севера.
22.09.2020 15:35 Відповісти
Как это "принудительно вернут"? Купят им билет за наш счет и все одиннадцать на шару будут летать на самолете? Зачем вы их ловили?
22.09.2020 15:36 Відповісти
Израильтян нужно пропускать в Украину так, как они пропускают украинцев в Израиль!
50х50
22.09.2020 15:38 Відповісти
не-не...вы там хорошо их кошелки проверьте...а то мало ли шо может без документов выехать! ищи потом нашефсе по Ростовам )))) оно ж такое вертлявое...с утра в Буковеле а к вечеру в Омане.. (прецеденты бывали)))) знаем!...потом мендельше отдувайся-отбрехивайся))
Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів без паспортів, які їхали з Умані - Цензор.НЕТ 9501

и шо вы тама шкрябаете, как каплун лапой?)) за коломойского пусть сам коломойский просит))
22.09.2020 15:40 Відповісти
Тут якщо прошерстити Умань,то таких половина буде.Але ж....
показати весь коментар
22.09.2020 15:44 Відповісти
красауци.....
22.09.2020 16:27 Відповісти
Вот сообщают что задержали нелегалов при выезде из Украины. А как они попали в Украину и за какую сумму нигде не пишут. Это ж какие-то пограничники их пропустили!
22.09.2020 18:00 Відповісти
Опять темное дело. "пытались пересечь границу" - т.е. вне законного места прехода? Зачем тогда нам история с ныканием паспортом?
"и принудительно вернут в страны происхождения" - они сами хотели уехать, теперь им купят 10 билетов до Израиля и одын до Парижу?
22.09.2020 23:32 Відповісти
а після огляду речей знайшлися і паспортні документи - одного громадянина Франції і десяти громадян Ізраїлю".

і примусово повернуть в країни походження.

23.09.2020 12:42 Відповісти
 
 