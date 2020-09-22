Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів, які їхали з Умані без паспортів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державної прикордонної служби в Одеській області виявили одинадцять іноземців, які без документів намагалися перетнути кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції зупинили неподалік держкордону, на перехресті доріг, мікроавтобус Mercedes Sprinter, яким 35-річний громадянин України перевозив одинадцять іноземців, які заявили, що не мають при собі документів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники, з огляду на тенденцію останніх днів, припустили, що іноземці (група хасидів - Ред.) могли приховати свої документи, щоб уникнути відповідальності за порушення прикордонного законодавства або умов перетину кордону. Як з'ясувалося, всі іноземці цього "рейсу" порушили правила перебування в Україні.

Своє перебування в прикордонному районі іноземці пояснювали тим, що нібито планували потрапити на старовинне кладовище, а документи нібито залишили в готелі міста Умань, де проживали.

Прикордонники встановили, що всі "вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош га-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи - одного громадянина Франції і десяти громадян Ізраїлю".

Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення групу іноземців-паломників доставили до прикордонного підрозділу.

Матеріали про адміністративне правопорушення прикордонники направили в суд для прийняття правового рішення. Іноземцям заборонять в'їзд на територію України терміном на п'ять років і примусово повернуть в країни походження.

