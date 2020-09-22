УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 038 37

В іспанському місті Алькала-де-Енарес осквернили меморіал Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

В іспанському місті Алькала-де-Енарес неподалік від Мадрида осквернили меморіал Небесної Сотні. На пам'ятнику балончиком намалювали фашистську зірку, а також зіпсували напис.

Про це hromadske розповів волонтер, ексглава асоціації "Українці Алькали" Андрій Модрицький, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, це не перший випадок осквернення меморіалу.

Модрицький припустив, що псують пам'ятник "місцеві комуністичні партії і радикали".

"Є багато доказів того: це як виступи на засіданнях місцевого самоврядування про закриття меморіалу, тому що вони вважають нас фашистами, так і постріли по табличці з вогнепальної зброї", - говорить волонтер.

За інформацією видання, меморіал відкрили в 2014 році з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та в пам'ять про Небесну Сотню. Це один із перших у світі пам’ятників Небесній Сотні. Також українці в Алькалі-де-Енарес за свій кошт висадили парк із 47 вишень, які символізують роки життя Шевченка.

У 2015 році невідомі пошкодили дошку меморіалу, а третину дерев у навколишньому парку знищили. Тоді, як каже Модрицький, ситуацію вдалося владнати за допомогою колишнього посла України в Іспанії Сергія Погорельцева.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Перещепиному на Дніпропетровщині відкрили меморіал загиблим за Україну воїнам. ФОТОрепортаж

Наступного року пам’ятник відновили, але без оригінального допису на дошці. У 2017 році до вирішення проблеми долучився мер Алькали. Ззрештою, в парку висадили нові дерева, а меморіальну дошку відновили.

В іспанському місті Алькала-де-Енарес осквернили меморіал Небесної Сотні 01
Фото: Андрій Модрицький / Facebook

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Бурти на Київщині відкрили пам’ятник героям Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

В іспанському місті Алькала-де-Енарес осквернили меморіал Небесної Сотні 02
Фото: Андрій Модрицький / Facebook
В іспанському місті Алькала-де-Енарес осквернили меморіал Небесної Сотні 03
Фото: Андрій Модрицький / Facebook

Автор: 

Іспанія (940) меморіал (152) Небесна Сотня (393)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
кацапські смердючі свині
показати весь коментар
22.09.2020 15:43 Відповісти
+17
Ось вам і приклад як справжні нацисти називають себе антифашистами. Черчілль розбирався в справжній суті "русского мира" з його "мировым интернационалом" ідіотів.
показати весь коментар
22.09.2020 15:44 Відповісти
+14
Без следа лаптей такие вещи не обходятся.
показати весь коментар
22.09.2020 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапські смердючі свині
показати весь коментар
22.09.2020 15:43 Відповісти
нет, местные.
показати весь коментар
22.09.2020 16:19 Відповісти
Местные - шарийовцы, чтоле?!
показати весь коментар
22.09.2020 17:19 Відповісти
Это ерунда по сравнению с тем, что у власти в самой Украине враги Украины!
показати весь коментар
22.09.2020 15:42 Відповісти
бесноватые...
(навряд ли то коренные испанцы... кацапсин везде полно)
показати весь коментар
22.09.2020 15:43 Відповісти
коренные. Знак Антифа на памятнике - признак классических местных левых имбецилов.
показати весь коментар
22.09.2020 16:20 Відповісти
Этих дегенератов по всей ем валом
показати весь коментар
22.09.2020 16:55 Відповісти
Ось вам і приклад як справжні нацисти називають себе антифашистами. Черчілль розбирався в справжній суті "русского мира" з його "мировым интернационалом" ідіотів.
показати весь коментар
22.09.2020 15:44 Відповісти
Без следа лаптей такие вещи не обходятся.
показати весь коментар
22.09.2020 15:47 Відповісти
Ненавистные твари! Скоро от злобы камень грызть станут.
показати весь коментар
22.09.2020 15:47 Відповісти
фашистську символіку малюють сьогоднішні фашисти - це росіяни, бувші московити і хинови. ІІ можна намалювати на всій росії, бо тільки вона веде війни по всьому світу, а не нашим військовим, які захищаються от нечисті.
показати весь коментар
22.09.2020 15:48 Відповісти
Антіфа вам у стрічку.
показати весь коментар
22.09.2020 15:49 Відповісти
шарій, ****, не іначе..
показати весь коментар
22.09.2020 15:51 Відповісти
Ось чому Антіфа (чий знак і розписали) проти української революції Гідності? Чому Антіфа рахує українців ворогами і фашистами, адже Россія як би про-трампівська і анти-демократична? Із сієї подачі? Чому методи пропаганди проти Трампа один в один співпадають з методами проти Порошенко в Україні? Дуже багато питань із тим, що відбувається в ********* світі але дуже чітко видно одну дуже деструктивна сила.
показати весь коментар
22.09.2020 15:54 Відповісти
ось тільки вчора Трамп об'явив такі міста як Портленд і НЙ як «anarchist city jurisdictions" але ж він про-російський, нє?, а в Європі, анархісти і антіфа з подачі вгадайте кого називають українську боротьбу проти російської агресії проти Росії як прояви «фашизму». Дистракція і є політика такої сили але хто їх фінансує глобально? Єдиний Сорос? Але ж нова влада не любить «соросят» і так як в Америці до речі рахують, що Сорос допомога в минулій владі, котра була корумпована , а на справді-ні, а як раз нова влада і є справжня неприхована корупція! Тепер ви уявляєте яка каша твориться в світі?! Але коли подивитись на все зі сторони-проявляється дуже чіткий і структурний план.
показати весь коментар
22.09.2020 16:13 Відповісти
Рашистская, или прорашистская срань - это однозначно.
показати весь коментар
22.09.2020 15:55 Відповісти
Можливо вони і фінансують місцеву антіфу або просто ховаються під їхню символіку
показати весь коментар
22.09.2020 15:57 Відповісти
в мире столько этих Антифа, что всех финансировать - у Раши денег не хватит. Они и без Раши плодятся.
показати весь коментар
22.09.2020 16:24 Відповісти
Так. Але хтось навів пальцем на український меморіал? Звідки неосвітчені ліваки в Іспанії взяли, що люди в далекій країні яку він навіть не зможе показати на мапі являються фашистами?
показати весь коментар
22.09.2020 16:31 Відповісти
Не надо наводить. Для антифа все кто против Рашки, Сев.Кореи, Венесуэлы и пр. говна - фошызды.
показати весь коментар
23.09.2020 00:37 Відповісти
баллончиком нарисовали фашистскую звезду

Это знак Анархии то есть леваки...
показати весь коментар
22.09.2020 16:06 Відповісти
Ліваки але Антіфа.
показати весь коментар
22.09.2020 16:14 Відповісти
Ничего нового не скажу : англо-саксы традиционно против рашистской экспансии , а романские народы ( испанцы итальянцы французы )- за!
показати весь коментар
22.09.2020 16:08 Відповісти
потому что они считают нас фашистами..

Что он несет?
показати весь коментар
22.09.2020 16:16 Відповісти
а что не так он сказал? Левая тусовка считает нас фашистами. И не только нас а вообще всех кто что-то против расеюшки говорит.
показати весь коментар
22.09.2020 16:21 Відповісти
Это не москали. Там хватает местного отребья, которое мечтает о коммунизме и о том чтобы "всех буржуев - к ногтю". Их узнать легко - знак Антифа, как на этом фото.
показати весь коментар
22.09.2020 16:23 Відповісти
Знак антифа нарисовали,ультралевые значит.Испанские нечистоты,биологический мусор
показати весь коментар
22.09.2020 16:47 Відповісти
Кацап он и в Испании нагадит.
показати весь коментар
22.09.2020 17:02 Відповісти
Яка ще "фашистська зірка"? Це А, знак афа. Дебіли комуняки, кацапи, соціалісти у одному флаконі. Ці дебіли називають себе антифашистами, проте самі є ще тими виродками.
показати весь коментар
22.09.2020 17:16 Відповісти
А шо такое "фашистская звезда"? В упор не вижу.
А вот клеймо сраных антифа-при..здней вижу.
Их надо ловить и на лбу это говно выжигать.
показати весь коментар
22.09.2020 17:20 Відповісти
"На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду" - как выглядит https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&newwindow=1&sxsrf=ALeKk02QPnmQA8uWNggWHxG9LH_e6cCe1g:1600779742402&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwih76Kf6fzrAhUhi8MKHUOsDcYQ_AUoAXoECAwQAw фашистская звезда ?
показати весь коментар
22.09.2020 17:49 Відповісти
Ну кругом москали, прямо никакого спасения!
показати весь коментар
22.09.2020 18:02 Відповісти
часом розумію старого Франко..не дав комунякам перетворити свою країну у буркіна-фасо..але дуже людяний був..червоні цього не варті..
показати весь коментар
22.09.2020 19:47 Відповісти
Расплодилось руSSни, только на то и способны, что бы гадить по всему миру.
показати весь коментар
22.09.2020 21:20 Відповісти
Група аваковських суперспеціалістів виїхала на місце злочину.По гарячих слідах вони віднайдуть винуватців.
показати весь коментар
22.09.2020 23:14 Відповісти
 
 