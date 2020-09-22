В іспанському місті Алькала-де-Енарес осквернили меморіал Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

В іспанському місті Алькала-де-Енарес неподалік від Мадрида осквернили меморіал Небесної Сотні. На пам'ятнику балончиком намалювали фашистську зірку, а також зіпсували напис.

Про це hromadske розповів волонтер, ексглава асоціації "Українці Алькали" Андрій Модрицький, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, це не перший випадок осквернення меморіалу.

Модрицький припустив, що псують пам'ятник "місцеві комуністичні партії і радикали".

"Є багато доказів того: це як виступи на засіданнях місцевого самоврядування про закриття меморіалу, тому що вони вважають нас фашистами, так і постріли по табличці з вогнепальної зброї", - говорить волонтер.

За інформацією видання, меморіал відкрили в 2014 році з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та в пам'ять про Небесну Сотню. Це один із перших у світі пам’ятників Небесній Сотні. Також українці в Алькалі-де-Енарес за свій кошт висадили парк із 47 вишень, які символізують роки життя Шевченка.

У 2015 році невідомі пошкодили дошку меморіалу, а третину дерев у навколишньому парку знищили. Тоді, як каже Модрицький, ситуацію вдалося владнати за допомогою колишнього посла України в Іспанії Сергія Погорельцева.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Перещепиному на Дніпропетровщині відкрили меморіал загиблим за Україну воїнам. ФОТОрепортаж

Наступного року пам’ятник відновили, але без оригінального допису на дошці. У 2017 році до вирішення проблеми долучився мер Алькали. Ззрештою, в парку висадили нові дерева, а меморіальну дошку відновили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Бурти на Київщині відкрили пам’ятник героям Небесної Сотні. ФОТОрепортаж