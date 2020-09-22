Правоохоронці викрили схему розкрадання 20 млн гривень на будівництві тенісного центру, - МВС. ФОТО

Співробітники Нацполіції викрили схему розкрадання державних грошей на реконструкції тенісного центру. Зараз екскерівнику держпідприємства і директору комерційної структури повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що в 2018 році посадовці держпідприємства при проведенні держзакупівель з капітального ремонту будівель і тенісних кортів "допомогли" в перемозі конкретній комерційній структурі.

"Зловмисники "допомогли" в перемозі зазначених закупівель конкретної комерційній структурі. Тому було здійснено перерахунок передоплати на її користь в розмірі понад 49 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Пізніше замовник і генпідрядник підписали акти виконаних робіт, однак фактично робота не була виконана.

"В результаті злочинної діяльності посадових осіб державі було завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень, що підтверджено експертним висновком", - йдеться в повідомленні.

Зараз силовики проводять обшуки у підозрюваних. Екскерівнику держпідприємства і директору комерційної структури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

