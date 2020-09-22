УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 551 9

Правоохоронці викрили схему розкрадання 20 млн гривень на будівництві тенісного центру, - МВС. ФОТО

Співробітники Нацполіції викрили схему розкрадання державних грошей на реконструкції тенісного центру. Зараз екскерівнику держпідприємства і директору комерційної структури повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці викрили схему розкрадання 20 млн гривень на будівництві тенісного центру, - МВС 01

Зазначається, що в 2018 році посадовці держпідприємства при проведенні держзакупівель з капітального ремонту будівель і тенісних кортів "допомогли" в перемозі конкретній комерційній структурі.

"Зловмисники "допомогли" в перемозі зазначених закупівель конкретної комерційній структурі. Тому було здійснено перерахунок передоплати на її користь в розмірі понад 49 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Поліція цьогоріч заарештувала майже 400 учасників ОЗУ та ліквідувала понад 270 організованих злочинних угруповань, - МВС. ВIДЕО

Правоохоронці викрили схему розкрадання 20 млн гривень на будівництві тенісного центру, - МВС 02

Пізніше замовник і генпідрядник підписали акти виконаних робіт, однак фактично робота не була виконана.

"В результаті злочинної діяльності посадових осіб державі було завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень, що підтверджено експертним висновком", - йдеться в повідомленні.

Зараз силовики проводять обшуки у підозрюваних. Екскерівнику держпідприємства і директору комерційної структури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили схему розкрадання 20 млн гривень на будівництві тенісного центру, - МВС 03

Також читайте: Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС

Автор: 

МВС (3532) теніс (124) крадіжка (664)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А есть ли вообще что-то, на чем у нас не крадут госчины ?
показати весь коментар
22.09.2020 15:52 Відповісти
Есть. То что находится в частной собственности и не требует их разрешений
показати весь коментар
22.09.2020 16:00 Відповісти
ну они и там столько мзды снимают, ого.
показати весь коментар
22.09.2020 16:02 Відповісти
Ровно столько, сколько им дают. А на госсобственности - сколько хотят. А это две большие разницы
показати весь коментар
22.09.2020 16:06 Відповісти
Государство держит теннисные корты?! Тогда почему бы не воровать...
показати весь коментар
22.09.2020 15:58 Відповісти
Атмосферный столб нельзя украсть, но ещё крадут веру в человечество.
показати весь коментар
22.09.2020 15:59 Відповісти
Так и аренда кортов тогда должны быть почти бесплатной.
Теннис очень дорогой вид спорта. , а чемпионов воспитывают родители за свой счёт. А потом ещё и удивляются в фту, что ястремская, например, не хочет выступать за сборную Украины.
Нет людей, которые могли бы организовать бесплатную спортивную академию тенниса. Мало того, на месте кортов просто тупо строят дома. В Одессе один только клуб соответствует требованиям безопасности и может проводить itf турниры.
Свитолина пытается что-то организовать , помогает талантливым детям. Но , опять же таки, это Свитолина, а не государство
показати весь коментар
22.09.2020 16:36 Відповісти
Ну неужели нет зтому контроля!!! Что же все воруют!!!!
Ребята пригласите Американцев , а сами сидите дома - пусть они покируют!!
показати весь коментар
22.09.2020 16:58 Відповісти
 
 