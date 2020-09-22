УКР
9 778 46

Житель Закарпаття у соцмережах закликав до насильницької зміни діючої влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області діяльність інтернет-агітатора, який закликав до фізичного усунення керівництва держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства СБ України, мешканець Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах. Він також розміщував у інтернеті матеріали із публічними закликами до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу країни.

Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Житель Закарпаття у соцмережах закликав до насильницької зміни діючої влади в Україні, - СБУ 01
Житель Закарпаття у соцмережах закликав до насильницької зміни діючої влади в Україні, - СБУ 02
Житель Закарпаття у соцмережах закликав до насильницької зміни діючої влади в Україні, - СБУ 03
Житель Закарпаття у соцмережах закликав до насильницької зміни діючої влади в Україні, - СБУ 04

+25

22.09.2020 16:49 Відповісти
+21
Это Зеленским - Фокиным можно плевать на Конституцию Украины, закрывать зеньки на обстрелы врагов - убийц, покрывать пятую колонну, не видеть взяточников и казнокрадов. Зеленский же законная власть. И плевать что вреда от этой власти больше, чем от этого недоумка-провокатора. Но за все спросится
22.09.2020 17:07 Відповісти
+19
22.09.2020 16:46 Відповісти
Песики задумались...Якщо э чим.
22.09.2020 16:43 Відповісти


22.09.2020 16:45 Відповісти
І шо? В Україні розмовлять будуть українською - це жах для соєвої публіки?
22.09.2020 16:48 Відповісти
Было трудно, но я подр...в смысле нашёл зраду!)))
22.09.2020 17:01 Відповісти
призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине - поддерживаю
22.09.2020 18:07 Відповісти
не боитесь що могут ресурс "забанить"?
22.09.2020 18:22 Відповісти
очень мля боюсь!
22.09.2020 20:24 Відповісти
22.09.2020 16:46 Відповісти
Барыга никак не успокоится- да не любят его все, а многие ненавидят,а он все мнит себя авторитетом.
22.09.2020 20:57 Відповісти
Ничего страшного, ПЕС его возмет на поруки .
22.09.2020 16:44 Відповісти
Нюрберг над кем? над Зеленским? мухахахаха разве, что в новом сезоне сватов
22.09.2020 16:47 Відповісти

22.09.2020 16:49 Відповісти
Із сраки їх вирвали, вибачте за відвертість, і туди ж вони повернулись та і ще по своїй тупості.
22.09.2020 18:10 Відповісти
Для СБУ здесь непочатый край работы.
22.09.2020 16:49 Відповісти
Не стільки для СБУ, стільки для дурдомів.
22.09.2020 16:51 Відповісти
а ведь он мог замахнуться и на самое святое - конституцию! )
22.09.2020 16:51 Відповісти
А разве он не прав?
22.09.2020 16:54 Відповісти
Я вот думаю - ну типо ловят, но вот Вольнова, Калдыров дает чет 25к. евро, никто не поймал еще))
Так шо думаю рожи не за зря затеняют - поди поищи то дело. Кстати, Шапошников нашел что какой-то ..... ну, близкий к Авакову, завели дело за пьянку и ..... нетути. и притом там хатынка - как у коммерса-миллионера. Мент, на зарплате типо.
22.09.2020 17:01 Відповісти
Призывал к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Поймали порохобота.
22.09.2020 17:04 Відповісти
тебе к психиатру
22.09.2020 17:08 Відповісти
То есть призыв, Вова собирайся в Ростов, это призыв к свержению? Это просто хороший совет🤔 как по мне!
22.09.2020 17:21 Відповісти
Это Зеленским - Фокиным можно плевать на Конституцию Украины, закрывать зеньки на обстрелы врагов - убийц, покрывать пятую колонну, не видеть взяточников и казнокрадов. Зеленский же законная власть. И плевать что вреда от этой власти больше, чем от этого недоумка-провокатора. Но за все спросится
22.09.2020 17:07 Відповісти
Дірка на дверях на рівні обличчя.., а що намальовано на звороті?))) Воно ж убоге, наобіцяли мабуть пару рубліків, та й повелося..
22.09.2020 17:09 Відповісти
Почти во всех конституциях есть право граждан на повстання а в американской это долг
Если власть приступна и нарушает законы. Пусть обоснует , а суд решит кто прав он или власть. Один ковид чего стоит . Поддерживаю право народа на повстання против преступной власти.
22.09.2020 17:10 Відповісти
Пипец новость!
Читателю предлагается самрму выбрать вариант:
1. Призыв к свержению Зеленского

2. Призыв к присоединеню закарпатья к Венгрии
3. просто вата.
22.09.2020 17:17 Відповісти
Думаю, многим украинцам эта идея пришлась бы по сердцу.
22.09.2020 17:18 Відповісти
Без синих тапочек не бывает диверсантов!
22.09.2020 17:24 Відповісти
Тобто СБУ не ловить відкритих сепарів на закарпатті, які відкрито виступають за сепаратизм і рюске мір на закарпатті, но ловить не пойми кого можливо навіть не винного.
22.09.2020 17:36 Відповісти
Наверно они не хотят дождаться . когда воду в Крым подадут и амнистируют Лугандон СБУ , а почему не арестовали Фокина и Ермака , еще футболками с ****** кто то фарцует
22.09.2020 17:36 Відповісти
Когда забор стал социальной сетью ? Нужно экспертизу провести на тыщ так 10
22.09.2020 17:38 Відповісти
Ты идиот? (впрочем можешь не отвечать, и так понятно что ты таки идиот). Закарпатский ватаноид разместил фото забора с надписью и своим комметарием в своей социальной сети.
22.09.2020 18:37 Відповісти
Мертвечук и Ко, люди-невидимки! Или в СБУ видят только простых балбесов?
22.09.2020 17:40 Відповісти
А що Зеленський не російський агент?

Кожен Громадянин України має конституційне право і навіть зобов'язання боротися за незалежність України від російських окупантів і колаборантів.
22.09.2020 17:44 Відповісти
І як це він не здійснив "покушеніє" коли найвеличніший був на Закарпатті? Мабуть побоявся прес-секретарки, "моргали" б виколола.
22.09.2020 18:14 Відповісти
--- Ви . байстрюки катів осатанілих . Не забувайте. виродки ніде. Народ мій Є ! В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде !
/ В. Симоненко / Доблесні СБУ-- шники мабуть забули . що мають захищати народ України. а НЕ запопадливо прислуговувати пропутінській гидоті. яка немов саранча заполонила всю Україну . яка залякує . -. каліче і нищить нас... пальчевські .немов таргани попролазили у всі шпарини повсідалися на всих виборчих білбордах і безсоромно брешуть і брешуть....а ви нещасного вуйка з полонини мордуєте ...
22.09.2020 18:17 Відповісти
И что, пока не арестуют мертветчука с пальчевским вату не нужно трогать вообще? Логика у тебя явно отсутствует.
22.09.2020 18:54 Відповісти
у нас уже почти раша. кто сказал на зелю лох то сядет надолго ))) сбу превратилось в фсб дальше будет больше
22.09.2020 18:51 Відповісти
ничего удивительного , сбу управляет недолейтенант баканов, короче квартал 95 в действии.
враги, 5 колона, свободно так живут и ведут пропаганду антиукраинскую, зато поймали какого то чувака , которому шваль зеленая уже реально надоела? интересно, недолейтенант тоже будет драпать в ростов с бубочкой на ласапете?
22.09.2020 21:00 Відповісти
А Медведчук и вся его кодла ЗаЖОПу, разве не тоже самое делают? И только благодаря новой коалиции "Слуг народа" и "ЗаЖОПу" они не прикосновенны.
22.09.2020 21:09 Відповісти
Ооо, понеслась. Сначала Бакланов затыкал рот Олешке, теперь на посту СБУ решили уже затыкать рот всем несогласным))) Это только ускорит процесс, мы ж не в рашке. Опять на грабли наступают
22.09.2020 21:30 Відповісти
Сенсація-якогось роба-зомбованого 5-м впіймали,аби перед місцевими боротьбу з сепаратизмом показати.Не допоможе.Ніхто їм вже не вірить-барижна поросяча система яка була-така й лишилася-перепаскудила народні надії Майдану на ЄС,аби захомутати в рабство на свинофермі, під назвою рошесес,де пенсія вдвічі нижча,ніж в тоталітарній Білорусії.Виродки цинічні,а не влада-справжніх мародерів не чіпає,а на якомусь робові виїзжає та ще й де,аж за Карпатами,коли під носом-у Києві-міліони хрякам через корумповані суди повертають.Ганьба!
23.09.2020 07:24 Відповісти
А я не против
22.09.2020 21:58 Відповісти
Порох оплатить штраф-сказав же.
23.09.2020 05:57 Відповісти
 
 