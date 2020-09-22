Житель Закарпаття у соцмережах закликав до насильницької зміни діючої влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області діяльність інтернет-агітатора, який закликав до фізичного усунення керівництва держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За попередніми даними слідства СБ України, мешканець Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах. Він також розміщував у інтернеті матеріали із публічними закликами до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу країни.
Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.
Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Так шо думаю рожи не за зря затеняют - поди поищи то дело. Кстати, Шапошников нашел что какой-то ..... ну, близкий к Авакову, завели дело за пьянку и ..... нетути. и притом там хатынка - как у коммерса-миллионера. Мент, на зарплате типо.
Поймали порохобота.
Если власть приступна и нарушает законы. Пусть обоснует , а суд решит кто прав он или власть. Один ковид чего стоит . Поддерживаю право народа на повстання против преступной власти.
Читателю предлагается самрму выбрать вариант:
1. Призыв к свержению Зеленского
2. Призыв к присоединеню закарпатья к Венгрии
3. просто вата.
Кожен Громадянин України має конституційне право і навіть зобов'язання боротися за незалежність України від російських окупантів і колаборантів.
/ В. Симоненко / Доблесні СБУ-- шники мабуть забули . що мають захищати народ України. а НЕ запопадливо прислуговувати пропутінській гидоті. яка немов саранча заполонила всю Україну . яка залякує . -. каліче і нищить нас... пальчевські .немов таргани попролазили у всі шпарини повсідалися на всих виборчих білбордах і безсоромно брешуть і брешуть....а ви нещасного вуйка з полонини мордуєте ...
враги, 5 колона, свободно так живут и ведут пропаганду антиукраинскую, зато поймали какого то чувака , которому шваль зеленая уже реально надоела? интересно, недолейтенант тоже будет драпать в ростов с бубочкой на ласапете?