Житель Закарпаття у соцмережах закликав до насильницької зміни діючої влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області діяльність інтернет-агітатора, який закликав до фізичного усунення керівництва держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства СБ України, мешканець Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах. Він також розміщував у інтернеті матеріали із публічними закликами до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу країни.

Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський. ВIДЕО







