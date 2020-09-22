21 063 37
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
... хоча вік тут ні до чого
Цитати великих
Але присмак все одно залишиться...
Все вже украдено...
Глухий кут піару
Страшна несправедливість
Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини
Короткий зміст виступу Верещук на з'їзді слуг у столиці
Пазли "русского мира"
есть,на самом почетном месте.в серванте.
видать сына из Грузии или с Донбасса трофей привез
а соседи то как завидуют...