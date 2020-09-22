УКР
21 063 37

Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... хоча вік тут ні до чого

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Цитати великих

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до "всіх своїх" перед виборами: "Закінчуйте відмовлятися від відповідальності та стелити собі соломку"

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Але присмак все одно залишиться...

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Все вже украдено...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія ВIДЕО

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Глухий кут піару

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Страшна несправедливість

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Короткий зміст виступу Верещук на з'їзді слуг у столиці

Глухий кут піару, пазли русского мира, цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Пазли "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Фокін Вітольд (98) фотожаба (14144) Корявченков Юрій (38) Слуга народу (2842) Єрмак Андрій (1413) Верещук Ірина (686)
Топ коментарі
+31
а помните,много говорили о том,шо у кацапни нет унитазов?вот неправда...
есть,на самом почетном месте.в серванте.
видать сына из Грузии или с Донбасса трофей привез
а соседи то как завидуют...

Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2588
показати весь коментар
22.09.2020 22:00 Відповісти
+28
Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9225
показати весь коментар
22.09.2020 21:56 Відповісти
+28
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2761
показати весь коментар
22.09.2020 22:26 Відповісти
А вытяжка есть,я уже не спрашиваю за центральную канализацию
показати весь коментар
22.09.2020 22:14 Відповісти
а нафига их оттуда вытягивать?после стекломоя там и спят
показати весь коментар
22.09.2020 22:17 Відповісти
вкус фекалий им не такой. Ты дывы. Требуйте наряду с камнями с неба стандартный, привычный вкус фекалий!!
показати весь коментар
25.09.2020 22:08 Відповісти
а нафига она ему? уже обнуленный...лохторат больше не нужен...

Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9715
показати весь коментар
22.09.2020 22:04 Відповісти
"тупик пиара" шедевр!!!!
показати весь коментар
22.09.2020 21:58 Відповісти
Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8606
показати весь коментар
22.09.2020 22:03 Відповісти
Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4733
показати весь коментар
22.09.2020 22:09 Відповісти
Коллега ты больше Фокин Дзян?https://images.cnscdn.com/images/b/e/5/a/be5a56540ed62c7274482e8ceff95624/original.jpg
показати весь коментар
22.09.2020 22:03 Відповісти
Молодці
показати весь коментар
22.09.2020 22:03 Відповісти
Тупик пиара, пазлы "русского мира", цитаты великих. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2756
показати весь коментар
22.09.2020 22:05 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2761
показати весь коментар
22.09.2020 22:26 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2020 22:28 Відповісти
І як його пропустили з такими номерами?
показати весь коментар
23.09.2020 07:09 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4128
показати весь коментар
22.09.2020 22:43 Відповісти
Неправильна цитата. Що так Кобзар казав про жидів?
показати весь коментар
23.09.2020 08:06 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5074
показати весь коментар
22.09.2020 22:44 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7041
показати весь коментар
22.09.2020 22:45 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9431
показати весь коментар
22.09.2020 22:45 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8484
показати весь коментар
22.09.2020 22:46 Відповісти
Из творчества умалишённых:

Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2177
показати весь коментар
22.09.2020 22:58 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3397
показати весь коментар
22.09.2020 23:02 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8286
показати весь коментар
22.09.2020 23:32 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4500
показати весь коментар
23.09.2020 00:15 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4021
показати весь коментар
23.09.2020 00:19 Відповісти
Подивіться на морду Фокіна. Він мордва, у нього мордовський тип обличчя. Слов'янином там і не пахне.
показати весь коментар
23.09.2020 00:23 Відповісти
А скільки ще є "мордви" зі слов*янськими мордами, з цим хоч все зрозуміло.
показати весь коментар
23.09.2020 07:12 Відповісти
Тепер зрозуміло чому не можуть "порішати" з шахтарями Кривого Рогу, - Юзік в шахту не може пролізти.
показати весь коментар
23.09.2020 07:15 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5047
показати весь коментар
23.09.2020 07:40 Відповісти
Глухий кут піару, пазли "русского мира", цитати великих. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7689
показати весь коментар
23.09.2020 15:41 Відповісти
 
 