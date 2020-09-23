Харківські поліцейські затримали воєнкома під час одержання хабаря в 8,5 тис. грн. ФОТОрепортаж
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили військового комісара, який вимагав гроші з військовозобов'язаних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
"Військовий комісар Харківського комісаріату області вимагав від громадянина кошти за безперешкодну постановку на військовий облік та одержання приписаного квитка", - йдеться в повідомленні.
Свої "послуги" воєнком оцінив у 8,5 тис. грн. Його затримали відразу після одержання необхідної суми.
Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
-Хочу в армію, ну візьміть мене...
-Ніт!!! Лишень через хабар!!!
Навчався в Києві. Після закінчення навчання, виписався з гуртожитку і вирішив повернутися в рідне місто. Для прописки в паспорті, необхідно також приписатися в військоматі. Щоб тебе приписати дають зробити цілий квест: 1) пройти мед комісію в місцевій поліклініці, де половина лікарів не на своєму робочому місці (півставки і рівень з/п) і купа бабць готових тебе вбити, якщо хочеш потрапити без черги, щоб тільки поставити підпис лікаря. 2) Потрапити в прийомний час в військомат. 3) Паспортний стіл. 4) І квитанцій купа на оплату сумою 10-100 грн. (За оплату беруть комісію 15 грн.) 5) І під час всього квесту таке відчуття, що ти зі своїми проблемами всіх за.....ав. Тобто ти можеш витратити купу часу на військомат і не отримувати з/п, або заплатити хабар. P.S.: Хабар не для того щоб потрапити в армію, а щоб стати на облік.
А зараз простіше, є ХЕЛСІ. Якщо потрібні профільні лікарі або лікарняний- електронний запис без черги. Якщо соплі-горло-срачка, то краще приватна медицина з викликом додому.
Другое:
В том-позатом году знакомый платил за своего кореша. Кореш его - инвалид, но пробился на контракт, одна ротация и... Теперь инвалид войны, УБД, пособие, я думаю, около 500000, пенсия, я думаю, 16000-20000/мес., Льготы и т.п.
Но барыга, у знакомого, Порошенко.
Военкоматы, командиры и т.д.
Вся элита после развала совка стала очень набожной и что?
но со смыслом
РВК - это как... Старі друзяки. О!
Едешь мимо - ну как не заглянуть на кофе и за жизнь потрындеть?
Все свои.
Даже представить не могу, что бы кто-то от кого-то и за что-то брал взятку.