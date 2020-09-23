Харківські поліцейські затримали воєнкома під час одержання хабаря в 8,5 тис. грн. ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили військового комісара, який вимагав гроші з військовозобов'язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Військовий комісар Харківського комісаріату області вимагав від громадянина кошти за безперешкодну постановку на військовий облік та одержання приписаного квитка", - йдеться в повідомленні.

Свої "послуги" воєнком оцінив у 8,5 тис. грн. Його затримали відразу після одержання необхідної суми.

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

