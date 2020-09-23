Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога. ФОТОрепортаж
Командування об'єднаних сил Збройних Сил України здійснює управління силами оборони і безпеки, задіяних в об'єднаній операції в межах стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Зазначається, що зараз стратегічні навчання перейшли в активну фазу.
За легендою, противник здійснив збройну агресію й намагається прорвати оборону наших військ на окремих напрямках. Відповідно до ситуації, що склалася, в Командуванні об'єднаних сил ЗС України та підпорядкованих йому органах військового управління прийнято рішення на вогневе ураження сил противника.
"Відтак, здійснено перегрупування наших військ (сил) на найбільш загрозливих напрямах й проведені заходи з їхньої підготовки до здійснення контратак і ведення рейдових дій", - розповів Командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами Наєва, оперативний склад органів управління Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ й Сил спеціальних операцій, а також органів управління інших складових сектору безпеки та оборони успішно реалізували прийняте рішення: здійснивши заплановані заходи щодо стабілізації ситуації, наші війська нанесли вогневі ураження по військовим об'єктам противника.
Командувач зазначив, що під час спільної роботи органів управління всіх складових сектору безпеки й оборони, задіяних до навчань, кожен з їх учасників демонструє високий рівень професіоналізму, підкріплений злагодженістю всього органу управління. Що, в свою чергу, дозволяє приймати своєчасні, адекватні й обґрунтовані рішення, а також, що є найголовнішим - досягати запланованого результату, - зауважив він.
"І сьогодні, відразу на декількох військових полігонах, ми будемо мати можливість в цьому переконатися", - підсумував Наєв.
А попереду говнокомандуючий на бойовому коні.
Сподіваюсь, не проти німців воюють.
"Бомбардировщики (США) перестали стесняться и уже в открытую отрабатывают ядерные удары по Севастополю, трижды за месяц. Причем все три раза НАТОвские стратеги выходили на рубежи нанесения ударов с территории Украины, которую теперь официально можно считать задним двором для тяжелой авиации США.
В небе над Украиной, это не фантастика, впервые уже не один и не два, а сразу три стратегических B52 отрабатывают ядерные удары по Севастополю. У ВСУ праздник, такие маневры будут регулярными".
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310 https://www.obozrevatel.com/tv/11935853918087539392648304784413724935449767n-mp4.htm
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310
Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020". Як пишуть британські медіа - це найбільші десантні навчання для Британії за понад 20 років.