Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога. ФОТОрепортаж

Командування об'єднаних сил Збройних Сил України здійснює управління силами оборони і безпеки, задіяних в об'єднаній операції в межах стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що зараз стратегічні навчання перейшли в активну фазу.

За легендою, противник здійснив збройну агресію й намагається прорвати оборону наших військ на окремих напрямках. Відповідно до ситуації, що склалася, в Командуванні об'єднаних сил ЗС України та підпорядкованих йому органах військового управління прийнято рішення на вогневе ураження сил противника.

"Відтак, здійснено перегрупування наших військ (сил) на найбільш загрозливих напрямах й проведені заходи з їхньої підготовки до здійснення контратак і ведення рейдових дій", - розповів Командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Наєва, оперативний склад органів управління Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ й Сил спеціальних операцій, а також органів управління інших складових сектору безпеки та оборони успішно реалізували прийняте рішення: здійснивши заплановані заходи щодо стабілізації ситуації, наші війська нанесли вогневі ураження по військовим об'єктам противника.

Командувач зазначив, що під час спільної роботи органів управління всіх складових сектору безпеки й оборони, задіяних до навчань, кожен з їх учасників демонструє високий рівень професіоналізму, підкріплений злагодженістю всього органу управління. Що, в свою чергу, дозволяє приймати своєчасні, адекватні й обґрунтовані рішення, а також, що є найголовнішим - досягати запланованого результату, - зауважив він.

"І сьогодні, відразу на декількох військових полігонах, ми будемо мати можливість в цьому переконатися", - підсумував Наєв.

