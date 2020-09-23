УКР
Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога. ФОТОрепортаж

Командування об'єднаних сил Збройних Сил України здійснює управління силами оборони і безпеки, задіяних в об'єднаній операції в межах стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що зараз стратегічні навчання перейшли в активну фазу.

За легендою, противник здійснив збройну агресію й намагається прорвати оборону наших військ на окремих напрямках. Відповідно до ситуації, що склалася, в Командуванні об'єднаних сил ЗС України та підпорядкованих йому органах військового управління прийнято рішення на вогневе ураження сил противника.

"Відтак, здійснено перегрупування наших військ (сил) на найбільш загрозливих напрямах й проведені заходи з їхньої підготовки до здійснення контратак і ведення рейдових дій", - розповів Командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Наєва, оперативний склад органів управління Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ й Сил спеціальних операцій, а також органів управління інших складових сектору безпеки та оборони успішно реалізували прийняте рішення: здійснивши заплановані заходи щодо стабілізації ситуації, наші війська нанесли вогневі ураження по військовим об'єктам противника.

Командувач зазначив, що під час спільної роботи органів управління всіх складових сектору безпеки й оборони, задіяних до навчань, кожен з їх учасників демонструє високий рівень професіоналізму, підкріплений злагодженістю всього органу управління. Що, в свою чергу, дозволяє приймати своєчасні, адекватні й обґрунтовані рішення, а також, що є найголовнішим - досягати запланованого результату, - зауважив він.

"І сьогодні, відразу на декількох військових полігонах, ми будемо мати можливість в цьому переконатися", - підсумував Наєв.

Навчання Обєднані зусилля - 2020 перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога 01
Навчання Обєднані зусилля - 2020 перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога 02
Навчання Обєднані зусилля - 2020 перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога 03

військові навчання (2794) ССО Сили спеціальних операцій (551) ЗСУ (7843) Наєв Сергій (355)
+11
"ССО Вейшнории продолжает минусовать мордо-войско... - 1 Камаз - 1 истребитель Су-30СМ Это надо добавить к ранее потерянному танку Т-90А.. 1 задвухсотенному и 2-х затрёхсотенных. Неплохо так "Кавказ-2020" проходит. Может ещё что-нибудь утонет... и будет полный комплект."
23.09.2020 09:54 Відповісти
+10
Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 8818
23.09.2020 09:57 Відповісти
+7
Так оштрафують жеж!
23.09.2020 09:15 Відповісти
Так оштрафують жеж!
23.09.2020 09:15 Відповісти
зарабатывать штрафы тоже надо уметь. вот и тренируются.
23.09.2020 09:19 Відповісти
А почему ВСУ не отрабатывает на ученьях "перестать стрелять"?!
23.09.2020 09:18 Відповісти
Учения "Объединенные усилия - 2020" перешли в активную фазу: Условный противник пытается прорвать оборону войск, ВСУ отработали огневое поражение сил врага - Цензор.НЕТ 403

А попереду говнокомандуючий на бойовому коні.
23.09.2020 09:22 Відповісти
- хто...на боевом коне??? вы что там совсем уже?
Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 8696

...
23.09.2020 09:36 Відповісти
Зараз ми побачимо, хто й як нашу Армію поважає.
23.09.2020 09:30 Відповісти
и где пионы???...карты и маски)
23.09.2020 09:33 Відповісти
А чому противник умовний під час війни ?
Сподіваюсь, не проти німців воюють.
23.09.2020 09:40 Відповісти
"ССО Вейшнории продолжает минусовать мордо-войско... - 1 Камаз - 1 истребитель Су-30СМ Это надо добавить к ранее потерянному танку Т-90А.. 1 задвухсотенному и 2-х затрёхсотенных. Неплохо так "Кавказ-2020" проходит. Может ещё что-нибудь утонет... и будет полный комплект."
23.09.2020 09:54 Відповісти
В World of Tanks парни режут...
23.09.2020 09:45 Відповісти
Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 8818
23.09.2020 09:57 Відповісти
Політало всього три стратегічних бомбардувальники США B52 над Україною і кацапію трясе як у пропасниці. А що буде коли Україна вступить в НАТО?

"Бомбардировщики (США) перестали стесняться и уже в открытую отрабатывают ядерные удары по Севастополю, трижды за месяц. Причем все три раза НАТОвские стратеги выходили на рубежи нанесения ударов с территории Украины, которую теперь официально можно считать задним двором для тяжелой авиации США.
В небе над Украиной, это не фантастика, впервые уже не один и не два, а сразу три стратегических B52 отрабатывают ядерные удары по Севастополю. У ВСУ праздник, такие маневры будут регулярными".

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310 https://www.obozrevatel.com/tv/11935853918087539392648304784413724935449767n-mp4.htm

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310
23.09.2020 11:05 Відповісти
http://lviv1256.com/news/unikalni-amerykanski-konvertoplany-pryzemlylysia-bilia-lvova/?fbclid=IwAR2O8It0bVmdvnphptvFIMB45BWq0U-fnt1SFWiYB6f3PDjoTCl2hAnboB4 Унікальні американські конвертоплани приземлилися біля Львова

Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 1693
23.09.2020 11:06 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54178419?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_campaign=64&at_custom4=378D10CC-FA54-11EA-B397-9B2C16F31EAE&at_custom2=facebook_page&fbclid=IwAR3hb5ayVPO9Xbuyg0AcUtaA6ik8vPTfWt8Cd8DKo8SYPva6FpR-RnVY3_o Найбільша британська десантна операція на Миколаївщині. Що це було
Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020". Як пишуть британські медіа - це найбільші десантні навчання для Британії за понад 20 років.

Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 6374
23.09.2020 11:07 Відповісти
https://savelife.in.ua/ua/combined-resolve-xiv-mizhnarodni-navchannya-za-uchastyu-ukraini-u-20-foto-/?fbclid=IwAR2vZ8YrmuAbJfncNIOr5LVzea8m_J94nmAaHdp8moSADmpo18y6l_N38p8 Combined Resolve XIV: міжнародні навчання за участю України

Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 5898 Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 2526
23.09.2020 11:08 Відповісти
Впоследствии, на роиссе этот сентябрь назовут как-то поэтично. Например - месяц взорванных пуканов.
23.09.2020 11:24 Відповісти
Джентельмени воєнні ! Як ЗЄля з дєрмаком чи іншим зельоним зайдуть до штабу, то негайно виключіть монітори і закрийте карти, бо буде така сама уйня як з "вагнеровцами"
Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога - Цензор.НЕТ 7426
23.09.2020 11:36 Відповісти
 
 