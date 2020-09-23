УКР
Потрійна ДТП сталася на Львівщині, двоє людей загинули, ще двох госпіталізували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

ДТП сталася сьогодні близько 6:30 на автодорозі "Львів-Шегині" в селі Бартатів Городоцького району.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Пежо-307", 21-річний житель міста Городок, скоїв зіткнення з мікроавтобусом "ГАЗель" під керуванням 56-річного мешканця Пустомитівського району. Після цього зіткнення легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Пежо Боксер".

Унаслідок ДТП водій та пасажир "Пежо-307", 41-річний мешканець Тернопільської області, від травм померли на місці події.

Водій мікроавтобуса "Пежо Боксер" та його пасажир, обидва жителі Городка віком 25 та 24 роки, зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

А чому ніде ніколи не пишуть про перевищення швидкості.
Щоб люди розуміли, що є причиною всіх смертельних дтп.
23.09.2020 10:02 Відповісти
+4
Обгон через сплошную, он такой...
23.09.2020 10:12 Відповісти
+2
Користуйтесь гужовим транспортом, автомобілі не для вас.
23.09.2020 10:04 Відповісти
А чому ніде ніколи не пишуть про перевищення швидкості.
Щоб люди розуміли, що є причиною всіх смертельних дтп.
23.09.2020 10:02 Відповісти
а вы уверены что там было превышение? Сейчас так делают машины, что они превращаются в комочек из фольги уже при 50 км.ч.
23.09.2020 10:05 Відповісти
посмотрите тесты EuroNCAP, на какой скорости проводят. Не пишите чушь
23.09.2020 10:10 Відповісти
Мальчик, при чём тут тесты, если навстречу едет автомобиль и скорость суммируется.
показати весь коментар
23.09.2020 10:48 Відповісти
Скорость не суммируется. Третий закон Ньютона.
23.09.2020 11:11 Відповісти
Почитайте теорему о суммировании скоростей (кинематика).Абсолютная скорость равна сумме относительной и переносной скоростей.
23.09.2020 11:18 Відповісти
Здесь работает не так. Сумма скоростей не суммируется. Сила действия равна силе противодействия.
23.09.2020 11:25 Відповісти
Именно так и работает - скорости суммируются в абсолютную скорость обЪекта внутри движущейся системы.
23.09.2020 11:33 Відповісти
Впрочем, это никак уже не влияет на полученный результат. Имею ввиду потери от дтп
23.09.2020 11:26 Відповісти
Если бы скорость не влияла на результат, не было бы ограничений скорости.
23.09.2020 11:36 Відповісти
Кто вам такое сказал) Скорость не суммируется) и не все в помятых машинах зависит от скорости, так как еще очень влияет масса - грузовик практически не пострадает, а легковушка будет очень помятая. + еще инженеры-проектировщики специально делают, чтобы даже при небольшой ДТП машина очень сминалась, потому как в таком случае метал поглощает бОльшую часть энергии
23.09.2020 11:44 Відповісти
Фізики пілять... Ви про кінетичну енергію чули? Так от, результат зіткнення залежить від кінетичної енергії рухомих тіл, а це маса, що множиться на КВАДРАТ швидкості і все це ділиться на 2.
Потрійна ДТП сталася на Львівщині, двоє людей загинули, ще двох госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2710
А машини зминаються ПОГЛИНАЮЧИ цю енергію, яка, до речі, СУМУЄТЬСЯ!. Це конструктори так спеціально їх роблять, щоб зминались, поглинаючи енергію, щоб людей вберегти. Ну і, на рахунок, сумування шидкостей, то сумується не швидкості, а, як бачите, КВАДРАТИ швидкостей двох зустрічних авто, так що нєхер ганяти і на зустрічну вискакувати. Ось вам і результат - два трупи, двоє покалічених, ну і купа розтрощеного заліза. І, до речі, собі то не раз кажу - помаліше, пілять, помаліше...
23.09.2020 12:04 Відповісти
Вероятно тот сказал кто придумал дисциплину кинематика и теорему сложения скоростей.
23.09.2020 13:13 Відповісти
Пошёл на обгон, не правильно рассчитал ситуацию, скорее всего обгонял фуру, слабый мотор, нет запаса мощности, чтобы завершить манёвр, скорее всего так.
23.09.2020 10:20 Відповісти
Вы посмотрите на эту дорогу, это международная трасса?! Там фури тянуться 24\7. Хочешь не хочешь приходиться рисковать. Кому то не повезло...
23.09.2020 10:22 Відповісти
и дороги и хорошие и камеры, а ума с совестью - так и не купили....
23.09.2020 10:02 Відповісти
Користуйтесь гужовим транспортом, автомобілі не для вас.
23.09.2020 10:04 Відповісти
21 год, хорошая дорога, 100500% что летел как на самолете...
23.09.2020 10:07 Відповісти
ну напишить щось про Пежо, так як ви пишете про Ланос після зіткнення
23.09.2020 10:08 Відповісти
Українській галицькій партії кирдик, з такою рекламою можна пакувати речі і йти на вихід.
23.09.2020 10:12 Відповісти
капець! таку антирекламу навiть у кошмарному снi не побачиш!
23.09.2020 10:20 Відповісти
Обгон через сплошную, он такой...
23.09.2020 10:12 Відповісти
а что обгон через сплошную запрещен? Мент что ли?
23.09.2020 10:24 Відповісти
Сплошную не просто так рисуют где-попало.
23.09.2020 10:38 Відповісти
Вы вопрос читали? Или вам пункты с ПДД скопипастить?
23.09.2020 10:41 Відповісти
Обгон через сплошную запрещен, возможен только объезд препятствия.
23.09.2020 10:47 Відповісти
пересекать разрешается, только во время обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/час.
***************************************************
Надо вам подучиться немножко.
23.09.2020 10:51 Відповісти
Так это по сути и есть объезд препятствия. Обгонять едущие с нормальной скоростью автомобили запрещено.
23.09.2020 10:54 Відповісти
Так это по сути и есть объезд препятствия. Обгонять едущие с нормальной скоростью автомобили запрещено.
23.09.2020 10:53 Відповісти
В правилах дорожного движения (пункт 1.2) говорится, что препятствием на дороге считается неподвижный предмет, а именно "неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т. п.", который не позволяет продолжить движение по полосе

*****************************************
Ярик, прекращай!
23.09.2020 10:54 Відповісти
Для водителя, едущего с разрешенной скоростью в 90 км/ч нет принципиальной разницы, стоит автомобиль или движется со скоростью 20 км/ч. И вообще, исключение, сделанное для тихоходов никак не отменяет правило, что обгон через сплошную запрещен. Раз уж нанесли такую разметку, значит по каким-то причинам не удается в этом месте обеспечить безопасные условия для обгона.
23.09.2020 11:37 Відповісти
Ты правила читай, что ты свои выдумки пишешь???
В ПДД все четко написано что такое стоит, а что такое едет и с какой скоростью.
Какие плять 90кмч? Ты новость хоть прочти для начала, дтп случилось в населенном пункте, лично тебе напомню, - скорость движения в населенном пункте 50кмч., а то вдруг забыл.
23.09.2020 12:20 Відповісти
.....чижик - пыжик ГДЕ ты был (((( ????
23.09.2020 17:29 Відповісти
....культура вождения современными автомобилями у УКРАИНЦЕВ напрочь отсутствует !!!! авто едет 200 , он ЖМЕТ на 200 и по....... ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ !!! и по...., что ДРУГИЕ едут по правилам или непоправилам !!! НАРОД , а есть за рулем НОВИЧКИ , ПЕНСИОНЕРЫ , ЖЕНЩИНЫ которые могут только ехать ПОТИХОНИЧКУ !!! что ж вы ССУКИ не гасаете в ФОРМУЛЕ --1 или ИНДИ КАР ????!!! ненавижу ВСЕХ лихачей и ДАВНО !!!
23.09.2020 17:36 Відповісти
.....на дорогах ОБЩЕГО ползования НАДО ехать по правилам , а АССАМ по ГОНОЧНЫМ ТРАССАМ различных соревнованиях или по ПАХОТЕ , выезжаешь в ПОЛЕ и гасай на.... до УТРА !!! от того у нас и ЗАЙЦЕВЫ и СОСКИ !!!
23.09.2020 17:38 Відповісти
 
 