Потрійна ДТП сталася на Львівщині, двоє людей загинули, ще двох госпіталізували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
ДТП сталася сьогодні близько 6:30 на автодорозі "Львів-Шегині" в селі Бартатів Городоцького району.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Пежо-307", 21-річний житель міста Городок, скоїв зіткнення з мікроавтобусом "ГАЗель" під керуванням 56-річного мешканця Пустомитівського району. Після цього зіткнення легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Пежо Боксер".
Унаслідок ДТП водій та пасажир "Пежо-307", 41-річний мешканець Тернопільської області, від травм померли на місці події.
Водій мікроавтобуса "Пежо Боксер" та його пасажир, обидва жителі Городка віком 25 та 24 роки, зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Щоб люди розуміли, що є причиною всіх смертельних дтп.
А машини зминаються ПОГЛИНАЮЧИ цю енергію, яка, до речі, СУМУЄТЬСЯ!. Це конструктори так спеціально їх роблять, щоб зминались, поглинаючи енергію, щоб людей вберегти. Ну і, на рахунок, сумування шидкостей, то сумується не швидкості, а, як бачите, КВАДРАТИ швидкостей двох зустрічних авто, так що нєхер ганяти і на зустрічну вискакувати. Ось вам і результат - два трупи, двоє покалічених, ну і купа розтрощеного заліза. І, до речі, собі то не раз кажу - помаліше, пілять, помаліше...
Надо вам подучиться немножко.
Ярик, прекращай!
В ПДД все четко написано что такое стоит, а что такое едет и с какой скоростью.
Какие плять 90кмч? Ты новость хоть прочти для начала, дтп случилось в населенном пункте, лично тебе напомню, - скорость движения в населенном пункте 50кмч., а то вдруг забыл.