Потрійна ДТП сталася на Львівщині, двоє людей загинули, ще двох госпіталізували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

ДТП сталася сьогодні близько 6:30 на автодорозі "Львів-Шегині" в селі Бартатів Городоцького району.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Пежо-307", 21-річний житель міста Городок, скоїв зіткнення з мікроавтобусом "ГАЗель" під керуванням 56-річного мешканця Пустомитівського району. Після цього зіткнення легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Пежо Боксер".

Унаслідок ДТП водій та пасажир "Пежо-307", 41-річний мешканець Тернопільської області, від травм померли на місці події.

Водій мікроавтобуса "Пежо Боксер" та його пасажир, обидва жителі Городка віком 25 та 24 роки, зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

