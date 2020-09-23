Чиновники "Львівського локомотиворемонтного заводу" присвоїли щонайменше 22 тонни металу на суму майже 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині Служба безпеки України викрила керівництво ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод", що входить до структури "Укрзалізниці", на заволодінні майном підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовці ремонтного підприємства розробили схему привласнення брухту кольорових та чорних металів, який накопичувався у результаті господарської діяльності та не відображався у бухгалтерському обліку. Для цього зловмисники підробляли юридичну та фінансову звітність. За фіктивними документами металобрухт нібито повертався фірмам, які раніше здійснювали на заводі технічне обслуговування і ремонт техніки та рухомого складу.

Насправді брухт кольорових та чорних металів вивозили на територію афілійованих з керівництвом заводу комерційних структур для реалізації. Лише за одним повністю задокументованим епізодом цієї схеми зловмисники привласнили понад 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень. Ініційованою СБУ інвентаризацією на підприємстві виявлено ще 891 тонну необлікованого брухту кольорових та чорних металів, які додатково поставлено на баланс підприємства.

За результатами проведених слідчих дій, у тому числі обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів провадження, вилучено фінансово-господарську документацію та інші матеріали, які доводять протиправну діяльність керівництва заводу.

Наразі колишнім та чинним керівникам підприємства повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

