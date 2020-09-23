УКР
Чиновники "Львівського локомотиворемонтного заводу" присвоїли щонайменше 22 тонни металу на суму майже 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині Служба безпеки України викрила керівництво ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод", що входить до структури "Укрзалізниці", на заволодінні майном підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовці ремонтного підприємства розробили схему привласнення брухту кольорових та чорних металів, який накопичувався у результаті господарської діяльності та не відображався у бухгалтерському обліку. Для цього зловмисники підробляли юридичну та фінансову звітність. За фіктивними документами металобрухт нібито повертався фірмам, які раніше здійснювали на заводі технічне обслуговування і ремонт техніки та рухомого складу.

Насправді брухт кольорових та чорних металів вивозили на територію афілійованих з керівництвом заводу комерційних структур для реалізації. Лише за одним повністю задокументованим епізодом цієї схеми зловмисники привласнили понад 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень. Ініційованою СБУ інвентаризацією на підприємстві виявлено ще 891 тонну необлікованого брухту кольорових та чорних металів, які додатково поставлено на баланс підприємства.

За результатами проведених слідчих дій, у тому числі обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів провадження, вилучено фінансово-господарську документацію та інші матеріали, які доводять протиправну діяльність керівництва заводу.

Наразі колишнім та чинним керівникам підприємства повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Чиновники Львівського локомотиворемонтного заводу присвоїли щонайменше 22 тонни металу на суму майже 1 млн грн, - СБУ 01
Чиновники Львівського локомотиворемонтного заводу присвоїли щонайменше 22 тонни металу на суму майже 1 млн грн, - СБУ 02
Чиновники Львівського локомотиворемонтного заводу присвоїли щонайменше 22 тонни металу на суму майже 1 млн грн, - СБУ 03
Чиновники Львівського локомотиворемонтного заводу присвоїли щонайменше 22 тонни металу на суму майже 1 млн грн, - СБУ 04

завод (1050) СБУ (13251) Укрзалізниця (6998) крадіжка (664) металобрухт (421) Львівська область (2522)
СБУ металлоломом должно заниматься? пусть выявляют путинскую агентуру в политике,большом бизнесе и в своих рядах.
показати весь коментар
23.09.2020 10:20 Відповісти
На "агентуре" они столько не "заработают"!))
показати весь коментар
23.09.2020 11:35 Відповісти
И так воруют на каждом гос предприятии и все чиновники!!!!Да что за бред!!!!
Увольте всех!!! Всех нафиг!!! каждому по корове и будем поставлять молоко всему миру!! Что то нужно придумать!!! Так и жизнь пройдет!
показати весь коментар
23.09.2020 10:33 Відповісти
Коров не хватит - этой срани (чиновников) у нас как грязи, даже больше!
показати весь коментар
23.09.2020 11:36 Відповісти
Та брось таке говорити! У Львові одні патріоти, мер чого вартий, усі у вишиванках!
показати весь коментар
23.09.2020 13:35 Відповісти
треба глибше копати....залізниця це страшне
показати весь коментар
23.09.2020 10:40 Відповісти
И это все происходит при кэривныцтве бородатого всратого «разоблачителя» и любителя фистинга лещенка с ежемесячной зарплатой в 0,5 млн грн....
показати весь коментар
23.09.2020 12:50 Відповісти
 
 