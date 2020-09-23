УКР
Політсили розміщують білборди і роздають "гуманітарну допомогу" в містах Луганщини, де виборів не буде, - ОПОРА. ФОТО

У Лисичанську і Сєверодонецьку Луганської області, де не відбуватимуться вибори, спостерігачі ОПОРИ зафіксували рекламну продукцію політичного характеру.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

"У вересні цього року розміщена наочна реклама на білбордах. Зокрема, в Сєверодонецьку в перші два тижні вересня помітно збільшили свою присутність на носіях зовнішньої реклами "Європейська Солідарність" (6 бордів) і "Опозиційна платформа - За життя" (19) з новими політичними слоганами", - йдеться в повідомленні.

Політсили розміщують білборди і роздають гуманітарну допомогу в містах Луганщини, де виборів не буде, - ОПОРА 01
Фото: ОПОРА

Зазначається, що на цьому тлі значно зменшилася кількість білбордів "Нашого краю" і "Перемоги Пальчевського", які були беззаперечними лідерами серпня за обсягами розміщення.

Як розповіли в громадянській мережі, аналогічна ситуація склалася і в сусідньому Лисичанську. На відміну від Сєверодонецька, тут також зафіксували три "іменні" постери - лідерки Луганської обласної організації партії "За майбутнє" Маргарити Конової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська. ДОКУМЕНТ

Політсили розміщують білборди і роздають гуманітарну допомогу в містах Луганщини, де виборів не буде, - ОПОРА 02
Фото: ОПОРА

За інформацією ОПОРИ, "Наш край" значно збільшив обсяги власної контекстної реклами через інструменти "Google Ads". Як правило, в межах Севєродонецька партійна символіка поєднувалася з зображеннями Юрія Фурмана (представник "Нашого краю", в 2019 році балотувався в народні депутати України в окрузі з центром в Севєродонецьку).

Додають, що активність в соціальних мережах фіксувалася і зі сторінки співголови "Нашого краю" Сергія Шахова, який з акцентом на Севєродонецьк поширював повідомлення з привітаннями до Міжнародного дня миру.

Спостерігачі зауважили, що в Лисичанську почали поширювати "гуманітарну допомогу" (проднабори) від "Нашого краю" і активу команди Сергія Шахова, а також "допомагати" в вирішенні побутових проблем населення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце". ВIДЕО

Водночас, обсяг реальних (не "мережевих") активностей з боку партійних чи політичних команд в Севєродонецьку і Лисичанську значно знизився, порівняно з аналогічним періодом минулого місяця.

Спостерігачі вказують, що в регіонах, де вибори поки не відбудуться, особи, які планують балотуватися, "фактично можуть почати власну піар-кампанію без обмежень з боку виборчого законодавства".

Украина богатая страна, и партии тоже, можем себе позволить...
показати весь коментар
23.09.2020 11:42 Відповісти
Политсилы размещают билборды и раздают "гуманитарную помощь" в городах Луганщины, где выборы проходить не будут, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1294кінець епохи бідності
показати весь коментар
23.09.2020 11:48 Відповісти
патамушта фоп!(с)
показати весь коментар
23.09.2020 11:58 Відповісти
зелена влада открыла ворота для каруселей из ордло, потому и агитируют.
показати весь коментар
23.09.2020 11:44 Відповісти
дважды секретный, а бигборд панамских ПЕСов ты не заметил?
показати весь коментар
23.09.2020 11:56 Відповісти
они не разбираются в географии
показати весь коментар
23.09.2020 11:44 Відповісти
та "креатива" везде хватает.... но у амёб самый крутой !!!! (микробы точно под дустом, ***!)
Політсили розміщують білборди і роздають "гуманітарну допомогу" в містах Луганщини, де виборів не буде, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4880

показати весь коментар
23.09.2020 12:09 Відповісти
Чому в ворожих регіонах плакати українською мовою?! ЦЕ
обурливо! Ганьба!
показати весь коментар
23.09.2020 12:13 Відповісти
 
 