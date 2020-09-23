Політсили розміщують білборди і роздають "гуманітарну допомогу" в містах Луганщини, де виборів не буде, - ОПОРА. ФОТО

У Лисичанську і Сєверодонецьку Луганської області, де не відбуватимуться вибори, спостерігачі ОПОРИ зафіксували рекламну продукцію політичного характеру.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

"У вересні цього року розміщена наочна реклама на білбордах. Зокрема, в Сєверодонецьку в перші два тижні вересня помітно збільшили свою присутність на носіях зовнішньої реклами "Європейська Солідарність" (6 бордів) і "Опозиційна платформа - За життя" (19) з новими політичними слоганами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цьому тлі значно зменшилася кількість білбордів "Нашого краю" і "Перемоги Пальчевського", які були беззаперечними лідерами серпня за обсягами розміщення.

Як розповіли в громадянській мережі, аналогічна ситуація склалася і в сусідньому Лисичанську. На відміну від Сєверодонецька, тут також зафіксували три "іменні" постери - лідерки Луганської обласної організації партії "За майбутнє" Маргарити Конової.

За інформацією ОПОРИ, "Наш край" значно збільшив обсяги власної контекстної реклами через інструменти "Google Ads". Як правило, в межах Севєродонецька партійна символіка поєднувалася з зображеннями Юрія Фурмана (представник "Нашого краю", в 2019 році балотувався в народні депутати України в окрузі з центром в Севєродонецьку).

Додають, що активність в соціальних мережах фіксувалася і зі сторінки співголови "Нашого краю" Сергія Шахова, який з акцентом на Севєродонецьк поширював повідомлення з привітаннями до Міжнародного дня миру.

Спостерігачі зауважили, що в Лисичанську почали поширювати "гуманітарну допомогу" (проднабори) від "Нашого краю" і активу команди Сергія Шахова, а також "допомагати" в вирішенні побутових проблем населення.

Водночас, обсяг реальних (не "мережевих") активностей з боку партійних чи політичних команд в Севєродонецьку і Лисичанську значно знизився, порівняно з аналогічним періодом минулого місяця.

Спостерігачі вказують, що в регіонах, де вибори поки не відбудуться, особи, які планують балотуватися, "фактично можуть почати власну піар-кампанію без обмежень з боку виборчого законодавства".