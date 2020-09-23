Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Літаки CV-22B Osprey, екіпажі яких беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій "Fiction Urchin", здійснили політ над Дніпром у Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук
Топ коментарі
+68 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар23.09.2020 13:31 Відповісти Посилання
+54 ALEX SUROVV
показати весь коментар23.09.2020 13:32 Відповісти Посилання
+49 pao1971pao #314224
показати весь коментар23.09.2020 13:32 Відповісти Посилання
главное запомни: Американцы-наши друзья и союзники против москальной орды!
на ху.в спам
https://www.youtube.com/watch?v=oB2_j7c0d70 God Bless America
нет! в США прекрасно понимают что сейчас до власти дорвался зрадник кремлёвский, но он для них пешка, и у них есть рычаги на него и его хозяина Коломойского с их офшорами.. так что зеля зря очень ввязался в это дело сдавать Украину в руки путина, США ему этого не простят
И это с вертикальным взлётом.
Никакой вертолёт реальной конкуренции не составит.
Потому как жаба её давит конкретно. И Китай смотрит на эту птичку умилённым взором. Пригодится при освоении российских территорий.
Помечтаю еще, кроме этих баз надо разместить ракеты первого удара по дикой обосранной орде расее. Типа Першингов.
https://m.youtube.com/watch?v=y7WS1fV3-bk