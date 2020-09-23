Прикордонникам, які знайшли 9 тис. євро і повідомили про це керівництву, виписали премію в 10 тис. грн, - глава ДПСУ Дейнеко. ФОТО

Державна прикордонна служба преміювала прикордонників, які знайшли 9 тис. євро поблизу кордону. Охоронці кордону не приховали знахідку, а повідомили про це керівництву.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому під час несення служби прикордонниками біля кордону з Румунією було знайдено понад 9 тисяч євро. Зауважу, прикордонний наряд не приховав цього факту і не поклав кошти собі в кишеню", - йдеться в повідомленні.

"Можу припустити, що ці немалі гроші порушники могли використовувати у незаконних оборудках з переміщення сигарет у країни ЄС. Та й власник до сьогодні поки чомусь не відгукується. Проте на адресу хлопців лунає таке: "Показуха!!!!!", "Могли залишити собі", "Не знайшли, а скинули, так буде правдивіше", "Щось мені підказує, що один з вас, шановні прикордонники, попався на хабарі", "Це анекдот, що знайшли і принесли". Люди, що ви робите? Чому ви вважаєте, що честь і гідність завжди продається. Врешті, поважайте роботу прикордонників", - підкреслив Дейнеко.

Згідно з наказом, опублікованим главою Держприкордонслужби, прикордонників нагородили премією розміром у 10 тис. грн.

