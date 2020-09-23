УКР
Прикордонникам, які знайшли 9 тис. євро і повідомили про це керівництву, виписали премію в 10 тис. грн, - глава ДПСУ Дейнеко. ФОТО

Державна прикордонна служба преміювала прикордонників, які знайшли 9 тис. євро поблизу кордону. Охоронці кордону не приховали знахідку, а повідомили про це керівництву.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому під час несення служби прикордонниками біля кордону з Румунією було знайдено понад 9 тисяч євро. Зауважу, прикордонний наряд не приховав цього факту і не поклав кошти собі в кишеню", - йдеться в повідомленні.

"Можу припустити, що ці немалі гроші порушники могли використовувати у незаконних оборудках з переміщення сигарет у країни ЄС. Та й власник до сьогодні поки чомусь не відгукується. Проте на адресу хлопців лунає таке: "Показуха!!!!!", "Могли залишити собі", "Не знайшли, а скинули, так буде правдивіше", "Щось мені підказує, що один з вас, шановні прикордонники, попався на хабарі", "Це анекдот, що знайшли і принесли". Люди, що ви робите? Чому ви вважаєте, що честь і гідність завжди продається. Врешті, поважайте роботу прикордонників", - підкреслив Дейнеко.

Згідно з наказом, опублікованим главою Держприкордонслужби, прикордонників нагородили премією розміром у 10 тис. грн.

Також дивіться: Держприкордонслужба затримала на кордоні хасидів, які їхали з Умані без паспортів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонникам, які знайшли 9 тис. євро і повідомили про це керівництву, виписали премію в 10 тис. грн, - глава ДПСУ Дейнеко 01
Прикордонникам, які знайшли 9 тис. євро і повідомили про це керівництву, виписали премію в 10 тис. грн, - глава ДПСУ Дейнеко 02
Прикордонникам, які знайшли 9 тис. євро і повідомили про це керівництву, виписали премію в 10 тис. грн, - глава ДПСУ Дейнеко 03

+9
Молодцы, что не взяли!!! Вы не ложили- и брать не стоит!! Это закон!!
23.09.2020 14:58 Відповісти
+3
по 10000 гр это 25% от 9000 евро... дальше еще есть цепочка...
23.09.2020 14:58 Відповісти
+3
куда делась еще 1000 эвро вот в чем вопрос
23.09.2020 15:00 Відповісти
Молодцы, что не взяли!!! Вы не ложили- и брать не стоит!! Это закон!!
23.09.2020 14:58 Відповісти
по 10000 гр это 25% от 9000 евро... дальше еще есть цепочка...
23.09.2020 14:58 Відповісти
С математикой траблы?? 1000грн от 9000 евро(300 000грн) - это 3,3% на рыло от сданной суммы .
23.09.2020 15:47 Відповісти
куда делась еще 1000 эвро вот в чем вопрос
23.09.2020 15:00 Відповісти
Начальство никто не отменял !
23.09.2020 15:07 Відповісти
ордынские 10%.
23.09.2020 15:49 Відповісти
В то же время главу ГПСУ очень удивило отношение общества к честному выполнению пограничниками своих задач. Вместо поддержки Дейнеко видит, как большинство комментаторов поспешили дать негативную оценку их действиям.Источник: https://censor.net/ru/p3220858

Сейчас ему тут ещё в комментах понаписывают)))
23.09.2020 15:02 Відповісти
Разве не положено 25% от сданных ценностей?
23.09.2020 15:04 Відповісти
20 000грн = 600 евро, что-то мало от 9 000 евро.
Хорошо хоть не почесну грамоту дали.
В следующий раз не отдадут.
23.09.2020 15:04 Відповісти
я так понял их трое было. а вообще дибильная история, по трёхе на рыло выходило. Интересно, что им жены сказали)
23.09.2020 16:34 Відповісти
сорян, двое, так тем более по 4500 евро. Если они думают, что деньги на границе потеряли честные люди, то скорее всего нет. Если они боялись, что их найдут и станут требовать деньги, то их по любому найдут, и стрясут те 111000 евро, которые они забрали, и никто им не поможет.
23.09.2020 16:37 Відповісти
Контрабандеры потеряли? Заберите эти евро себе на службу и оснаститесь на них. А вообще было бы правильно 10-15% официально забирать себе от наколядованого, чтобы служивый народ имел достойное поощрение, а не в соцсетях видосики пилил на потеху ДЛБам
23.09.2020 15:06 Відповісти
А я смартфон нашёл ,в полицию отнёс ,хоть бы какое падло СПАСИБО сказало ...
23.09.2020 15:25 Відповісти
Я бабаньке сказал недавно: потерял лопатник, так она ещё и мой телефон вычислила по карточкам, которые там были. Пришлось делать ответный реверанс, купил конфет.
23.09.2020 15:32 Відповісти
непонятно. можете расшифровать)
23.09.2020 16:32 Відповісти
Чего уж непонятные: кошелёк потерял. Какая-то сердобольная бабушка нашла. А поскольку координат владельца кошелька у неё не было, то "пробила" по всем этим скидочные карточкам мой номер телефона-сходила сначала в один магаз, потом в другой. Потом позвонила мне и вернула, деньги брать отказалась, купил коробку конфет в благодарность.
23.09.2020 16:45 Відповісти
Та не так чуть было. То Остап Бендер когда переходил румынскую границу потерял, пёр много, оно и выпало.
23.09.2020 15:44 Відповісти
Ну добре хоч так, а могли ще в боргу залишити.
23.09.2020 15:56 Відповісти
Это же конвертационный центр какой то, а не служба.
23.09.2020 16:30 Відповісти
ну хз. я вот пару лет назад тоже шел по улице и в луже увидел что-то похожее, перетянутое резинкой. это были несколько купюр гривн, достаточно много. кому отдавать грязные деньги? забрал себе, отмыл водичкой от грязи, прогладил утюжком, стали как новые, а потом пожертвовал в церковь Киевского патриархата.
23.09.2020 16:31 Відповісти
вернуть кошти законному владельцу
23.09.2020 19:24 Відповісти
по нормальному курсу поменяли, почти один к одному)))
23.09.2020 20:56 Відповісти
хотя мы уже настолько деградировали что на честных людей смотрим как на идиотов
23.09.2020 20:57 Відповісти
ой какие дурака вай мама шайтанаме
23.09.2020 23:45 Відповісти
 
 