Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський. ФОТОрепортаж

Під час навчань окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" на полігоні "Широкий Лан" на Миколаївщині не спрацював ПТРК FGM- 148 "Javelin".

Як передає кореспондент Укрінформу, цю інформацію підтвердив генерал-майор Валерій Залужний - командувач військ оперативного командування "Північ", начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ військ оперативного командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Джевелін не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може щось інше, треба розбиратися, зараз точно сказати не можу", - сказав Залужний.

Видання зазначає, що в Україні ПТРК FGM- 148 "Javelin" застосовувався вперше.

У той же час, сьогодні в рамках візиту в Миколаївську область на навчаннях "Об'єднані зусилля - 2020" був присутній президент України Володимир Зеленський. Фото з полігону "Широкий лан" опублікувала його пресслужба.

Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 01
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 02
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 03
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 04
Фото: ОП

Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 05
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 06
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 07
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 08
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 09
Фото: ОП

Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 10
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 11
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 12
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 13
Фото: ОП

Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 14
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 15
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 16
Фото: ОП
Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 17
Фото: ОП

Javelin не спрацював під час навчань Обєднані зусилля - 2020, на які приїхав Зеленський 18
Фото: ОП

Нагадаємо, навчання проходить в рамках практичних дій у ході стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2020". Основні завдання - наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.

В навчанні задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії.

+97
шмаркля и здесь обосрался... нагадил ВСУ
23.09.2020 16:10 Відповісти
+92
п.с... кстати. с учетом того что у офицеров отобрали личное оружие - вполне реально что ракеты джевелин заранее деактивировали.. бо вове-ссыклу страшно.. могли пальнуть по клоуну.
23.09.2020 16:12 Відповісти
+68
Зебил подтвердил свой статус бедоносца. Хорошо хоть не сработал джавелин и никто не пострадал...
23.09.2020 16:13 Відповісти
Страна переполнена вражескими агентами. Могли твари сепарские уже испортить даже Джавелины
23.09.2020 19:33 Відповісти
Точно. Тут явно рука Москвы поработала!!!
24.09.2020 16:03 Відповісти
бє-до-но-сцєц...
23.09.2020 19:36 Відповісти
больше не пускайте Вошьдя на линию разграничения
23.09.2020 19:41 Відповісти
Не попали?
23.09.2020 19:52 Відповісти
Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 3560
23.09.2020 19:55 Відповісти
Трамп бил себя пяткой в грудь, что Обама - слабак, позволил путяре оккупировать Крым и что мол вы все обвиняете меня в хорошем отношении к путину, но мол я, а не Обама, поставил Киеву Javellin . . .

A Javellin, оказывается, не стреляет, бракованный . . .
Делайте выводы - пиар есть, оружие не работает. Если вдруг танковая атака русских, то толку с них . . .
23.09.2020 20:04 Відповісти
Уже не раз стреляли...поэтому речь о Зелемойском.
показати весь коментар
Зеленский значит виноват? Ну-ну...
показати весь коментар
не, не зеленский. виновато все его шобло, которое продает наши, которые не хуже но в 2-3 раза дешевле СТУГНЫ И КОРСАРЫ а закупают дорогое ....овно. к стати дальность наших до 4,6 км а джевелин 2,5. думай.............................................ТЕ.
показати весь коментар
Это знак ,как и упавшее из рук нацгвардейца удостоверение президента на инавгурации Зеленского
показати весь коментар
Омен...коммивояжер из Мертвой Зоны...рыцарь ордена деградации.
показати весь коментар
Если кто то другой бы сейчас щеки надувал важно на учениях, то это был бы спасатель, благодетель и армию строитель.
А так как это Зеленский, тогда это черный глаз, и все такое в придачу.
показати весь коментар
А дурік що там робить? Нема більше чим зайнятись преЗЕденту що по країні без толку вояжує за рахунок платників податків?
показати весь коментар
Ну "бедоносец криворагульный"- одно из многих названий этого тела.
показати весь коментар
А при Пороху Джавелін запускався з першого разу https://www.youtube.com/watch?v=R6CTXniombg
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html

Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 4375
23.09.2020 21:16 Відповісти
Просто при Зеленском ничего не работает и всё рушиться, а если на Красной площади Зеленский сыграет на рояле,то Кремль с лица земли исчезнет.а мавзолей с содержимым переместится в казанский Кремль
показати весь коментар
Певно, порох відсирів!
показати весь коментар
Ничего, над машиной Медведчука и Зеленского сработает.
показати весь коментар
Ошибка техники или оператора преподносится как ,,ошибка руководства страны" . Млин и какое отношение Вова имеет к боеспособности переданного ВСУ третьей стороной высокотехнологичного оборудования? Он что лично их проверять должен был? Да и поставка была осуществлена еще до него . Их что никто тогда не проверял ?
показати весь коментар
Тогда они стреляли, видео есть. Теперь почему-то не стреляют... Причем тут вазик? А хрен его знает, просто так повелось, что оно на горбу беду тащит.
показати весь коментар
Не руководства страны, а исключительно Зеленского.
Руки прочь от порохоботов!!!
показати весь коментар
С ручника надо снять!
показати весь коментар
Ну и нафига нужно было зеленой сопле приезжать? Где не появится....
показати весь коментар
даже ДЖАВЕЛИН не верит в зеленского... это почти как дверь перед вором языком закрылась... итог - сбежал... по привычке украв деньги и шапку...
показати весь коментар
если взять высеры московских тролей и порохоботов, поформе и смыслу одно и то же дерьмо, там собственно один трольна две ставки, никто из них не акцентирует внимание на том кто в этих учениях учувствует, и что это значит, главное - зеленский, размазвают помои и срут друг другу прямо в рыло, это ж такой деликатес - говно соседа по стойлу, *****, чем вы отличпетесь от скабеевой, вы же с одного теста, говно-парашники, вы нечто, натуральные, элитные свиньи...
показати весь коментар
Вы правильно высказались и тем и другим придуркам с мозгами на уровне старшегруппника детсадика ,подобное доставляет удовольствие,а некоторым которых на ботофермах выращивали даже деньги платят
показати весь коментар
Руки прочь от ботов!!!
показати весь коментар
Это всё Зе виноват.
ГЕТЬ ЗЕ!!! ДАЙОШ ПОРОХ!!!
показати весь коментар
Один Бедоносец подлодку Курск утопил....
показати весь коментар
Поряд з Зе клоуном навіть обладнання відмовляється працювати
показати весь коментар
И нафига их покупали?
показати весь коментар
Чтобы на показушках крутить. А тут несработка. Явно рука Кремля!
показати весь коментар
Сглазил не сглазил - это или брак техники, или человеческий фактор. Если какую-то технику можно вывести из строя сглазом, ее это совсем не оправдывает.
показати весь коментар
ой, одна ракетка не вылетела. зрада. Зе порчу навёл.
по фото видно, что учения совсем не состоялись.
показати весь коментар
Мильоны на ветер шоб чюдика поразвлекать будто под донецком вся эта хрень не нужна гребаная феодальная недоукраина
показати весь коментар
Тобто у вас про Порошенка ціла серія вереску до всього, з чим він зіштовхувався.
А тут бубачку не трогайте, значить...
показати весь коментар
ВОЕННЫЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО НА КЛОУНА СНАРЯДЫ ТРАТИТЬ НЕ ХОТЯТ !)
показати весь коментар
В точку.
показати весь коментар
Javelin не сработал во время учений

Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 2854






чого либиться ?

хоча.. це так ЛОГІЧНО .. співпрацювати порохоботам (опозиціонерам) і тролям ХУ%ла (ворогам України) у боротьбі проти ТЕПЕРІШНЬОЇ ВЛАДИ(призвіща значення не мають)
Порохоботам навіть не смердить те,що "дописують" в темі про обороноздатність України.
показати весь коментар
когда у снарядов кончается срок годности - их надо срочно кому нибудь продать и денежка малая и утилизацией заниматься не нужно, а уж выстрелит он или нет так это проблемы покупана
показати весь коментар
Джавелин - не снаряд, а ракета, и срок годности у него не кончился.
показати весь коментар
Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський - Цензор.НЕТ 8248
показати весь коментар
деньги вернули?
показати весь коментар
А ти щось платив?
показати весь коментар
Да - через налоги, через тарифы, через курс доллара и кредиты, потом еще через бюджет уменьшено финансирование территории моего проживания.
показати весь коментар
Україна за них жодного цента не платила!!!Це військова допомога, щорічна!!!
показати весь коментар
та шо ты гаваришь, бесплатная
показати весь коментар
Тебя развели. Не надо было платить. Твои деньги пропили.
показати весь коментар
В который раз, а так клялись так клялись.
показати весь коментар
Ти платив податки у бюджет Сполучених Штатів? Та ну! Коли? І багато?
показати весь коментар
В штаты не платил. Ну я понял о чем ты - типа это была военная помощь проплаченная из бюджета США.
показати весь коментар
Вава Бедоносный
показати весь коментар
Ну хоть солдаты не падают уже что то хорошее.
показати весь коментар
Вони чотири доби конають у "сірій" зоні, поки деЗе!ртир "тримає" їхній порятунок "під особистим контролем".
показати весь коментар
Ну словаки, готуйтесь - зелений предвісник бід їде до вас.
показати весь коментар
Хорошо,что только на учениях не сработал,а если в бою....? Всем "Джавелинам" службе артвооружения ВСУ необходимо срочно провести контрольный осмотр..
показати весь коментар
Джавелін -складна збороя..
Подібні невдачі бувають у всіх арміях світу.

ТЕМА лише для оргазму прихильників Петра...
показати весь коментар
Причем тут ПАП?К каждому сложному,да и не сложному, оружию прилагаются соответствующие инструкции с правилами его технического обслуживания, эксплуатации , проверкой боеготовности..Оно подлежит:КО,ЕТО,ТО 1,2 ,ТР,СР...
показати весь коментар
В частности, нужно проверить, заряжены ли аккумуляторы, а при стрельбе - нужно сначала поймать цель и ее зафиксировать.Короче, надо учиться из них нормально стрелять и не только на показушных учениях.Не нужно хранить оружие, как золото или алмазы.
показати весь коментар
Какой осмотр? Чтоб сожгли?
Не раскачивайте берёзу, а то Путин нападёт!!!
показати весь коментар
..хм..,тогда перепринять зачеты у операторов по правилу пользования заморским птрк..
показати весь коментар
В смысле ведомость перепечатать и подписи поставить?
Спрятать, до лучших времён. Только не на базе или арсенале ВСУ - там Путин может достать.
показати весь коментар
Это не джавены не сработали, это у Хомчака мозги не сработали!! Предатель -дезертир, под Иловайском!!
показати весь коментар
А что, Хомчак лично взялся жахнуть из джавика?
показати весь коментар
Блин, Я ОПУПЕЛ, А ШО , ПОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ линией была такая архи необходимость наводить понтоны... Там же такие наводки, я уже не говорю о том , шо под высоковольтной трава и вода щипаются, бо на них наводятся мощные статические заряды... Я - в шоке. Еще и янелох завис под высоковольтной. Куда смотрят службы безопасности. Это действительно небезопасно - расположиться гутарить под высоковольтной линией.
показати весь коментар
Не лейте воду на кацапскую мельницу!!!
Это провокация!
показати весь коментар
Це 750кВ. Там не статичні заряди, а наведена напруга. І існує імовірність (хоча хз) що джавелін не спрацював через це. А наводити понтони і знаходитись там безпечно.
показати весь коментар
Бідоносець @раний. Де з'являється, там чекай чогось негарного
показати весь коментар
на первом фото зеля похож на военнопленного.
показати весь коментар
Говнокамандующий дегенерат с голосом сифилитика ЗЕянелох и тут обосрался.
показати весь коментар
Щось мені здається,що якась кацапська ратиця вже залізла у джавеліни.Що і не дивно,зважаючи на засраність українського простору мокшанським сміттям.
показати весь коментар
