Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський. ФОТОрепортаж

Під час навчань окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" на полігоні "Широкий Лан" на Миколаївщині не спрацював ПТРК FGM- 148 "Javelin".

Як передає кореспондент Укрінформу, цю інформацію підтвердив генерал-майор Валерій Залужний - командувач військ оперативного командування "Північ", начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ військ оперативного командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Джевелін не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може щось інше, треба розбиратися, зараз точно сказати не можу", - сказав Залужний.

Видання зазначає, що в Україні ПТРК FGM- 148 "Javelin" застосовувався вперше.

У той же час, сьогодні в рамках візиту в Миколаївську область на навчаннях "Об'єднані зусилля - 2020" був присутній президент України Володимир Зеленський. Фото з полігону "Широкий лан" опублікувала його пресслужба.

Нагадаємо, навчання проходить в рамках практичних дій у ході стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2020". Основні завдання - наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.

В навчанні задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії.