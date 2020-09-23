Слідчий СБУ підозрюється у вимаганні $30 тис. За зміну кваліфікації кримінального злочину, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру слідчому Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях у вимаганні 30 тис. США неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, протягом лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального злочину, сприяння в укладенні угоди про визнання провини і повернення вилученого майна.
До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від посади.
