Слідчий СБУ підозрюється у вимаганні $30 тис. За зміну кваліфікації кримінального злочину, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру слідчому Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях у вимаганні 30 тис. США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, протягом лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального злочину, сприяння в укладенні угоди про визнання провини і повернення вилученого майна.

До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від посади.

Читайте також: Главі Харківського окружного адмінсуду, викритій у наданні $3 тис. хабаря, повідомлено про підозру, - САП

зеля давай, вже звично не весна, але і на осінь де що садять! віслюк оманський!
23.09.2020 16:36 Відповісти
Ми що не знаємо, що є корупція у СБУ? Більше того, корупція є в МВС, судах всіх юрисдикцій, прокуратурі, митниці, облдержадміністраціях, дозвільній системі.

У нас зараз країна корупції. А вишенька - Зеленський
23.09.2020 17:08 Відповісти
23.09.2020 17:23 Відповісти
Ех, контора, контора...
23.09.2020 19:17 Відповісти
Якщо супербагаті дружини, тещі мами СБУшників, Ментів Прокурорів, суддів так легко і вміло можуть вести сімейні економіуки, так блискавично заробляти гроші для своїх чоловіків, то чому б чудо-президенту не замінити ними весь економічний, енергетичний, виробничий, сервісний блоки Уряду?

-Нехай би порадували своїми суперздібностями, плодовитою працею, ще й державу....
23.09.2020 20:16 Відповісти
Обнаглевшая рожа.
23.09.2020 21:56 Відповісти
 
 