Слідчий СБУ підозрюється у вимаганні $30 тис. За зміну кваліфікації кримінального злочину, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру слідчому Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях у вимаганні 30 тис. США неправомірної вигоди.

За даними слідства, протягом лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального злочину, сприяння в укладенні угоди про визнання провини і повернення вилученого майна.

До суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від посади.

