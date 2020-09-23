УКР
Під час навчань "Об'єднані зусилля-2020" українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів. ФОТОрепортаж

У Миколаївській та Херсонській областях українські та британські десантно-штурмові бригади відпрацьовували штурм населених пунктів, захоплення плацдарму і форсування водяних перешкод під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил України.

"Сьогодні, 23 вересня, у Миколаївській та Херсонській областях, проходили практичні дії у рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля - 2020". Зокрема відбулись бригадні навчання окремої механізованої бригади і тактичне навчання з відповідними підрозділами окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України та 16-ї дшбр ЗС Великої Британії", - говориться в повідомленні.

На Миколаївщині учасники навчань відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника та бій за оволодіння ротними опорними пунктами на першій позиції. Також було задіяно тактичний повітряний десант зі складу окремої механізованої бригади.

Читайте також: Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський. ФОТОрепортаж

У Херсонській області десантно-штурмові підрозділи України та Великої Британії тренувалися у захопленні плацдарму та форсуванні водної перешкоди на всіх видах десантно-переправних засобів і подоланні її по понтонному мосту.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак акцентував, що стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2020" за своїм розмахом, складом сил та засобів і залученням наших партнерів є унікальним.

За його словами, це яскрава демонстрація взаємосумісності між силами і засобами ЗСУ, інших складових сил оборони і країн НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літаки країн НАТО в межах навчань "Об'єднані зусилля - 2020" відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря. КАРТА

"Україна – єдина країна в сучасній Європі, що має успішний досвід протидії збройній агресії РФ. Це, зокрема, стало можливим завдяки допомозі наших партнерів. Підтримка і солідарність з нашою державою всього цивілізованого світу вкрай важливі, адже українське військо захищає не тільки Україну, а й Європу", - підкреслив Хомчак.

Під час навчань Обєднані зусилля-2020 українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів 01
Під час навчань Обєднані зусилля-2020 українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів 02
Під час навчань Обєднані зусилля-2020 українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів 03
Під час навчань Обєднані зусилля-2020 українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів 04
Під час навчань Обєднані зусилля-2020 українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів 05

+14
ТОЛЬКО НЕ С ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ
показати весь коментар
23.09.2020 17:02 Відповісти
+8
Скоро пригодится- начиная с Горловки и заканчивая Керчью.
показати весь коментар
23.09.2020 17:00 Відповісти
+7
Это "руководство" к началу этих событий переберётся "руководить" в Ростов.
показати весь коментар
23.09.2020 17:04 Відповісти
