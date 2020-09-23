Під час навчань "Об'єднані зусилля-2020" українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів. ФОТОрепортаж
У Миколаївській та Херсонській областях українські та британські десантно-штурмові бригади відпрацьовували штурм населених пунктів, захоплення плацдарму і форсування водяних перешкод під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил України.
"Сьогодні, 23 вересня, у Миколаївській та Херсонській областях, проходили практичні дії у рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля - 2020". Зокрема відбулись бригадні навчання окремої механізованої бригади і тактичне навчання з відповідними підрозділами окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України та 16-ї дшбр ЗС Великої Британії", - говориться в повідомленні.
На Миколаївщині учасники навчань відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника та бій за оволодіння ротними опорними пунктами на першій позиції. Також було задіяно тактичний повітряний десант зі складу окремої механізованої бригади.
У Херсонській області десантно-штурмові підрозділи України та Великої Британії тренувалися у захопленні плацдарму та форсуванні водної перешкоди на всіх видах десантно-переправних засобів і подоланні її по понтонному мосту.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак акцентував, що стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2020" за своїм розмахом, складом сил та засобів і залученням наших партнерів є унікальним.
За його словами, це яскрава демонстрація взаємосумісності між силами і засобами ЗСУ, інших складових сил оборони і країн НАТО.
"Україна – єдина країна в сучасній Європі, що має успішний досвід протидії збройній агресії РФ. Це, зокрема, стало можливим завдяки допомозі наших партнерів. Підтримка і солідарність з нашою державою всього цивілізованого світу вкрай важливі, адже українське військо захищає не тільки Україну, а й Європу", - підкреслив Хомчак.
