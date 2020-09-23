12 262 79
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Білоруські силовики почали використовувати спецзасоби для розгону тих, хто протестують проти інавгурації Олександра Лукашенка, який незаконно захопив владу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by
Кілька сотень людей з біло-червоно-білою символікою зібралися біля метро "Фрунзенська" і почали рухатися в бік стели "Мінськ місто-герой", інша група протестувальників збиралася біля ТЦ "Галерея".
Тим часом співробітники силових структур почали відтісняти протестувальників від музею Великої Вітчизняної війни і затримувати деяких із них, застосовуючи для розгону водомети.
"Радіо Свобода" повідомляє, що були жорстокі затримання, а водомет використовував руду рідину.
Топ коментарі
+20 18c49ed2
показати весь коментар23.09.2020 20:18 Відповісти Посилання
+16 Татьяна Лайф
показати весь коментар23.09.2020 20:37 Відповісти Посилання
+15 Propan
показати весь коментар23.09.2020 20:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай
Старик Лукашенко тайно венчался с Беларусью беременной от него революцией.
Когда правительтство боится народа, это Гондурас.
***** выгодны протесты, причем с кровью. Это даст ему повод по просьбе лукашеску ввести войска, а потом и подписать с диктатором сепаратный договор. И тогда - велкам в белорусский федеральный округ. Ну а после этого можно лукашонку и чайком угостить.
Хотя были случаи, что применяли именно говно ...когда залили выставку худужников в 70-х
Как такое возможно вообще , вцепившееся в кресло президента животное просто издевается над целой страной!
Якщо бісить ..то добре !
.Коли ваше бидл..малороське повиздихає. то буде радість на сайті .
ПС. Уместе с бандов питушариев.
-все протестують на колінах ?
-протестують...
репортаж з революції в Білорусі ..
-все протестують ходячи туди сюди і отримуючи пі..юлєй ?
- все протестують.....
Їм не світить навіть Клоун.