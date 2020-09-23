Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруські силовики почали використовувати спецзасоби для розгону тих, хто протестують проти інавгурації Олександра Лукашенка, який незаконно захопив владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by

Кілька сотень людей з біло-червоно-білою символікою зібралися біля метро "Фрунзенська" і почали рухатися в бік стели "Мінськ місто-герой", інша група протестувальників збиралася біля ТЦ "Галерея".

Тим часом співробітники силових структур почали відтісняти протестувальників від музею Великої Вітчизняної війни і затримувати деяких із них, застосовуючи для розгону водомети.

"Радіо Свобода" повідомляє, що були жорстокі затримання, а водомет використовував руду рідину.










