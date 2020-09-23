УКР
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруські силовики почали використовувати спецзасоби для розгону тих, хто протестують проти інавгурації Олександра Лукашенка, який незаконно захопив владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by

Кілька сотень людей з біло-червоно-білою символікою зібралися біля метро "Фрунзенська" і почали рухатися в бік стели "Мінськ місто-герой", інша група протестувальників збиралася біля ТЦ "Галерея".

Тим часом співробітники силових структур почали відтісняти протестувальників від музею Великої Вітчизняної війни і затримувати деяких із них, застосовуючи для розгону водомети.

"Радіо Свобода" повідомляє, що були жорстокі затримання, а водомет використовував руду рідину.

Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти інавгурації узурпатора Лукашенка 01
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти інавгурації узурпатора Лукашенка 02
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти інавгурації узурпатора Лукашенка 03
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти інавгурації узурпатора Лукашенка 04
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти інавгурації узурпатора Лукашенка 05

+20
Силовики в Минске применили водометы против людей, вышедших против "инаугурации" узурпатора Лукашенко - Цензор.НЕТ 1570
23.09.2020 20:18 Відповісти
+16
Это просто скотство какое-то. Лукашенко вопреки проигранным выборам, уже даже провёл тайную инаугурацию. Его никто не признает, а он ничего якобы не замечает и продолжает гасить протестующих водометами и слезоточивым газом.
Как такое возможно вообще , вцепившееся в кресло президента животное просто издевается над целой страной!
23.09.2020 20:37 Відповісти
+15
Думаю сейчас уже не стоит стебасться с белорусов, они не дерутся на улицах, а с другой стороны у них просто нет выхода. Пока Хутин на троне у них нет ни малейших шансов на перемогу. Но радует, что нация родилась, а раз появилась нация появится и действительно независимая Беларусь, но то уже попозже.
23.09.2020 20:29 Відповісти
https://twitter.com/karakay67

https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай

Старик Лукашенко тайно венчался с Беларусью беременной от него революцией.
23.09.2020 20:15 Відповісти
Вы думаете что будет выкидыш, Московия беременную возьмёт на сохранение.
23.09.2020 20:19 Відповісти
они того ребенка еще больше боятся,чем старик картофельный...даже своих повитух-костоломов поприсылали.
23.09.2020 20:28 Відповісти
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка - Цензор.НЕТ 1634
23.09.2020 20:31 Відповісти
Когда народ боится правительства, это КНДР.
Когда правительтство боится народа, это Гондурас.
23.09.2020 21:10 Відповісти
"Если народ боится правительства, это тирания: если правительство боится народа, это свобода." - Томас Джефферсон, 3-й президент США, 1801 - 1809 гг.
24.09.2020 08:24 Відповісти
Вчера был день партизанской славы,наверное это миф о белорусских партизанах
23.09.2020 20:16 Відповісти
наверное в партизанах были одни женщины...
23.09.2020 20:19 Відповісти
уже цветочки непомогают
23.09.2020 21:36 Відповісти
Снова на лахте новый бред сочинили
23.09.2020 21:58 Відповісти
І в Україну. Вони не воювали з німцями, а робили теракти і підставляли населення. Наприклад, Кузнєцов уб'є німецького офіцера і сотню українців за це розстріляють німці. те саме за підриви інфраструктури. Зараз теж засилають диверсантів з москви.
24.09.2020 07:51 Відповісти
Силовики в Минске применили водометы против людей, вышедших против "инаугурации" узурпатора Лукашенко - Цензор.НЕТ 7908
23.09.2020 20:18 Відповісти
Силовики в Минске применили водометы против людей, вышедших против "инаугурации" узурпатора Лукашенко - Цензор.НЕТ 1570
23.09.2020 20:18 Відповісти
Силовики в Минске применили водометы против людей, вышедших против "инаугурации" узурпатора Лукашенко - Цензор.НЕТ 912
23.09.2020 20:19 Відповісти
а Европа опять молчит
23.09.2020 21:47 Відповісти
лука-****
23.09.2020 20:27 Відповісти
Не,хандон...
23.09.2020 20:47 Відповісти
Думаю сейчас уже не стоит стебасться с белорусов, они не дерутся на улицах, а с другой стороны у них просто нет выхода. Пока Хутин на троне у них нет ни малейших шансов на перемогу. Но радует, что нация родилась, а раз появилась нация появится и действительно независимая Беларусь, но то уже попозже.
23.09.2020 20:29 Відповісти
А никто с них и не стебется, у них свой путь рождения нации. А шансы есть всегда.
23.09.2020 20:39 Відповісти
Может быть...но позднавата...
23.09.2020 20:49 Відповісти
Это уже как-то второстперсмиренно...румыны,и те радикалы были...
23.09.2020 21:14 Відповісти
Ще які радікали, село на Миколаївщині, звідки родом мій батько, спалили румуни. Кажуть, вони були жорстокіші за німців.
24.09.2020 08:02 Відповісти
в Югославии прот в Милошевича в 90 годы 8 мес. шли мирные протесты, Милошевич не реагировал, а наоборот - начал войну в Косово и Боснии против мирных людей - а потом вмешались американцы, пока Европа сопли жевала и прекратился тиранизм Милошевича. Конец его был весьма печален- тюрьма и инфаркт.
23.09.2020 21:46 Відповісти
Это попозже может растянуться очень надолго.
***** выгодны протесты, причем с кровью. Это даст ему повод по просьбе лукашеску ввести войска, а потом и подписать с диктатором сепаратный договор. И тогда - велкам в белорусский федеральный округ. Ну а после этого можно лукашонку и чайком угостить.
23.09.2020 20:47 Відповісти
В том и дело, лидеры оппозиции постоянно призывают к радикализации протестов. Но люди не хотят хотя бы как следует подраться с мусорами. Протесты с кровью могли бы заставить руководство КГБ и МВД задуматься о нужности исполнений приказов Лукашенко. А по факту, сказали омоновцам отписдить, те выполнили и у них даже ни одного раненого.
23.09.2020 21:31 Відповісти
А напалм против аманивцев не пробовали применять. Астаецца тока кучка пеплю, пакупаицца в сильпо.
24.09.2020 00:43 Відповісти
Почему в водометах розовая вода?
23.09.2020 20:30 Відповісти
она не розовая, оранжевая. подкрашена, чтобы метить демонстрантов. краска плохо смывается и мусора могут потом отлавливать помеченных.
23.09.2020 20:39 Відповісти
вот за эти и ездил Лука к Пуккину, 4 часа молол языком
23.09.2020 21:42 Відповісти
Я срочную служил в ВВ МВД. Там спецкраситель добавляли (2 недели не смывается). Потом по этим признакам отлавливали участников массовых беспорядков. 1988 год.
23.09.2020 20:42 Відповісти
...падонки...
23.09.2020 20:51 Відповісти
А я подумал, что говно...говно сразу деморализует...
Хотя были случаи, что применяли именно говно ...когда залили выставку худужников в 70-х
23.09.2020 21:31 Відповісти
А еси пад уватамёт самоходную бампачку с китаю с натриём, скока утот ватило праживет минутав апасся.
24.09.2020 00:45 Відповісти
Это просто скотство какое-то. Лукашенко вопреки проигранным выборам, уже даже провёл тайную инаугурацию. Его никто не признает, а он ничего якобы не замечает и продолжает гасить протестующих водометами и слезоточивым газом.
Как такое возможно вообще , вцепившееся в кресло президента животное просто издевается над целой страной!
23.09.2020 20:37 Відповісти
Скоцтва низакончицца даже еси иму атрубить галаву как курице, тока чиринок ат лапаты у анус, апося абизательно тада астановицца.
24.09.2020 00:48 Відповісти
Влажные мечты парашенки... Если б не майдан 2014, сценарий был бы один в один...
24.09.2020 02:46 Відповісти
Тайная самоинаугурация. Под охраной поллюции. Вроде кивина в раде.
23.09.2020 20:50 Відповісти
А наша зелена шмаркля, керована єрмаком, боїться навіть сказати слова , що не визнає цього виродка президентом.
23.09.2020 20:51 Відповісти
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка - Цензор.НЕТ 63
23.09.2020 20:55 Відповісти
Ты глуп и туп ,со своими картинками ты уже не популярен и надоел на форуме , а больше похож на дурачка типа и вашим и нашим,продолжай в том же духе и пости картинки коль более не на что полезное не способен
23.09.2020 21:18 Відповісти
.Малорос корчить з себе шибко вумного ? ....
Якщо бісить ..то добре !
23.09.2020 21:26 Відповісти
не заморочуйтесь,а просто викидуйте "любителя картинок" в спам
23.09.2020 21:36 Відповісти
.Ну вашу *бригаду шісток * здалеку видно !
23.09.2020 21:39 Відповісти
Ладно всё уже заходи на свою ботоферму в *********** , бо скоро уже полночь и волки могут покусать и гляди с порванной сракой придётся картинки постить
23.09.2020 22:01 Відповісти
..Здуй малорос !?
23.09.2020 22:46 Відповісти
А ты великорос московитый получается ,да нет ты просто глупец дядька или ребёнок скорее первое и я думаю не ошибся, да в находке картинок ты силён как и все дети дошкольного возраста , однако не разбираешься в их смысле и куда их лепить, поэтому и выглядишь смешно, придёт время и позже ты когда прозреешь, что над тобой смеются, вспомнишь мои слова
23.09.2020 23:04 Відповісти
То рашеносасущие на зарплате, дай чувакам на хлепь заработать.
24.09.2020 00:50 Відповісти
..************* * ?.
.Коли ваше бидл..малороське повиздихає. то буде радість на сайті .
23.09.2020 21:38 Відповісти
А шо за флажок и яка в вас зелена шмаркля?
24.09.2020 02:48 Відповісти
Лукашеску не оставляет беларусам выбора, но готовы ли они принять свою судьбу?
23.09.2020 20:57 Відповісти
Лука опередил мямликов. Во избежании провокаций спокойно инаигурировался. Тихановска громко плачет - уронила в воду мячик.
23.09.2020 21:06 Відповісти
Типерь каждый может свободно прикончить это самоапосраное лукабздо
ПС. Уместе с бандов питушариев.
24.09.2020 00:51 Відповісти
бандов питушариев... Самогон, Ерш?
24.09.2020 01:02 Відповісти
Луку ето не спасет. Беларусы уже никогда не будут такие как прежде.
23.09.2020 21:08 Відповісти
Силовики в Мінську застосували водомети проти людей, які вийшли проти "інавгурації" узурпатора Лукашенка - Цензор.НЕТ 8593
23.09.2020 21:15 Відповісти
репортаж з революції в росії ..
-все протестують на колінах ?
-протестують...

репортаж з революції в Білорусі ..

-все протестують ходячи туди сюди і отримуючи пі..юлєй ?
- все протестують.....
23.09.2020 21:22 Відповісти
Ні, українці-такі, більш відчайдуйшні! Сподіваюся, що в бєларусів все получіцца. Можливо, неодразу. Але тільки кловунів не обирайте. Дивіцця, шо в нас з того вийшло! Капець на дроті!
23.09.2020 21:30 Відповісти
Білоруси не захистили свій вибір.. тому їм світить доля Абхазії -Придністров"я НАДОВГО...
Їм не світить навіть Клоун.
23.09.2020 21:38 Відповісти
Нужна четкая организация подполья и партизанщины но беларусы только в книжках и совковой пропаганде партизанить умеют. Все великие партизанские соединения, Ковпака, Фёдорова и тех же УПА - все из Украины.
23.09.2020 21:44 Відповісти
Как бы там ни было, но лука уже не президент. Либо его вынесут народные массы, что уже сомнительно или будет свадебным генералом округа эрефии при *****, что вероятнее.
23.09.2020 21:46 Відповісти
Хто же это каждый день избивает протестующих? Шо за банды бродят по городам и бьют терпил? Чьи сыны мужья? Из Марса наверно прилетели.
23.09.2020 21:59 Відповісти
Білоруська журналістка говорила що є привезені з рашки і лугандону.
23.09.2020 22:33 Відповісти
С лугандону магетё мачить не глядя, я разряшаю. Их там нету и нимагло быть
24.09.2020 00:54 Відповісти
Братская помащ падаспєла.
24.09.2020 08:24 Відповісти
тайная инаугурация ему еще боком выйдет. До такого позорища и ***** не додумался
23.09.2020 22:02 Відповісти
Мог уйти хорошо, а уйдет плохо...
23.09.2020 22:33 Відповісти
Блин, реально могли бы при жизни памятники ставить, типа сохранил страну в чистоте и порядке и передал будущим поколениям. или мы чего-то не знаем, чего-то же держится за власть.
24.09.2020 00:50 Відповісти
А там расстрельная статья за госпереворот, вот и серет за свой ашко.
24.09.2020 00:55 Відповісти
Точно, в чистоте, куди вже там яйце кинути в поліцая... або в морду йому плюнути.
24.09.2020 08:30 Відповісти
лукашеску уже ничего не спасет..
23.09.2020 22:39 Відповісти
гестапо и сс просто дети по сравнению с хунтой лукашеску
23.09.2020 23:43 Відповісти
 
 