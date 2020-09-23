УКР
На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун". ФОТОрепортаж

Сьогодні, в рамках проведення активної фази стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020" пройшли навчально-бойові стрільби із залученням ракетних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗС України.

На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 01

Відбулися стрільби ракетних систем залпового вогню "Вільха" й "Ураган".

На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 02
На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 03
На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання "Об'єднані зусилля - 2020" перейшли в активну фазу: Умовний супротивник намагається прорвати оборону військ, ЗСУ відпрацювали вогневе ураження сил ворога. ФОТОрепортаж

На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 05
На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 06

Також певні завдання відпрацьовували ракетні комплекси "Точка-У" і "Нептун".

На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 07
На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 08
На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 09

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)

На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 10
На навчаннях Обєднані зусилля-2020 пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем Вільха, Ураган, Точка-У і Нептун 11

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Javelin не спрацював під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020", на які приїхав Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

крилаті ракети (1088) оборона (4881) ракети (4144) стрілянина (1821) військові навчання (2795)
+32
Яке воно ссикливе, а якже, я нє лох, мєнє 42?На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 933
показати весь коментар
23.09.2020 20:37 Відповісти
+28
Догадується.що "*******".На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 797
показати весь коментар
23.09.2020 20:36 Відповісти
+27
Сегодня очень много позитивных новостей, всегда бы так
показати весь коментар
23.09.2020 20:28 Відповісти
Сегодня очень много позитивных новостей, всегда бы так
показати весь коментар
23.09.2020 20:28 Відповісти
Да, для руцких алкашей это горе, вестимо. Ну ничо, когда ***** издохнет, сможешь чекунец бояры приговорить.
показати весь коментар
23.09.2020 20:34 Відповісти
ЧТо клоун не помер?
показати весь коментар
23.09.2020 22:03 Відповісти
Пей больше . ))
показати весь коментар
23.09.2020 21:14 Відповісти
Кацапам есть чем у нас ответить .
показати весь коментар
23.09.2020 21:51 Відповісти
зеленский своим присутствием поломал Javelin это позитивная новость?
показати весь коментар
23.09.2020 22:03 Відповісти
потому что сопля уехал в Словакию...чем подальше оно от Украины-тем лучше
показати весь коментар
24.09.2020 09:16 Відповісти
Ну Слава Богу не так как с Джавелином ...
показати весь коментар
23.09.2020 20:30 Відповісти
може тут не було поважного і самозакоханого глядача-спостерігача ?))) тому й все вийшло?
показати весь коментар
23.09.2020 21:19 Відповісти
Пока президентом Четырежды Уклонист Наркоман, эти системы на фронт не поступят.
показати весь коментар
23.09.2020 20:30 Відповісти
а скільки памперсів змінив гавнокомандуючий?
показати весь коментар
23.09.2020 20:32 Відповісти
Чому він має міняти памперси педроботам? Якщо у вас невпинна зрадна діарея, яка не дає можливості радіти позитивним новинам, то памперси вас не врятують.
показати весь коментар
23.09.2020 20:36 Відповісти
Яке воно ссикливе, а якже, я нє лох, мєнє 42?На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 933
показати весь коментар
23.09.2020 20:37 Відповісти
Очкує гнида!
показати весь коментар
23.09.2020 20:41 Відповісти
Чувак, у бійців автомати без магазинів.
Чи ти ідіот?
показати весь коментар
23.09.2020 20:42 Відповісти
Он ботинок зелёный. Плюс возможно и идиот.
показати весь коментар
23.09.2020 20:44 Відповісти
Скорей идиот + плесень зеленая . И как же он в очистке служил.
показати весь коментар
23.09.2020 21:30 Відповісти
А особливо ви,де саме "на передку" знаходитесь?
показати весь коментар
23.09.2020 20:46 Відповісти
Вопросительный знак..и вопросительное предложение тут явно лишние...это зебил...следователь идиот..
показати весь коментар
23.09.2020 20:44 Відповісти
один патрон все равно может быть, готовый к стрельбе
показати весь коментар
23.09.2020 22:06 Відповісти
Я дивуюсь як солдатам замість автоматів палки не видали
показати весь коментар
24.09.2020 15:36 Відповісти
я не педробот, але не розумію, що робить суперуклоніст на навчаннях армії?
воно вчить, як запобігати призову?
показати весь коментар
23.09.2020 20:55 Відповісти
Хочу запитати , "суперуклоніст" , це як розуміти ? А то в мене брата не взяли служити , і товариша теж , проблеми зі здоров`ям . Батько теж - кафедра в інституті . І я міг не потрапити служити , взяли через три роки . Ти бачив , як він купляв білет , чи робив собі опіки амміаком , чи двох дітей склепав аби не йти . Ти у Петра коли смокчеш мозок не відключай , вже заїбали цим уклонізмом , порохососи довбані
показати весь коментар
25.09.2020 18:34 Відповісти
Милий хопчику, не приписуй свої навички смоктіння усім оточуючим.
Люди різні - ти смокчеш, інші ні. Десь так.
І зауваж, я про проха ні слова не сказав і не збирався!
показати весь коментар
25.09.2020 21:49 Відповісти
Пеця - это лайнецо, Андруша, но твой Зебил - это Большое Лайно
показати весь коментар
27.09.2020 11:27 Відповісти
Ви з Іспанії чи з Мексики? Чи ви свого сина назвали Педро, що так любите це ім'я?
показати весь коментар
24.09.2020 13:43 Відповісти
ти настільки тупий, що не відчуваєш різниці між Петром і цим зеленим вилупком? чи готовий здати все українське кому завгодно, лиш би не Порох? Я не ідеалізую Петю, але це, шидівське лайно, взагалі " ні в які ворота не лізе". Все пізнається в порівнянні
показати весь коментар
24.09.2020 19:02 Відповісти
Ти про те, що Зеленський ні одного разу не скинув зі своїх виборців шапку, не посмикав їх за носа? Чи про те, що при ньому за півтора роки чомусь (!!!) не було підірвано жодного складу зі зброєю? Чи про те, що він жодного разу не пропонував "гражданскіх атсєчь" і не запитував ні разу "яких вам, бл@ть, реформ не вистачає"? Ти правий, різниця таки є. Її лише сліпий не бачить...
показати весь коментар
24.09.2020 20:52 Відповісти
в давні часи, таких,як ти, називали манкуртами.....
показати весь коментар
25.09.2020 18:17 Відповісти
Таких, як ти, називали в давні часи і називають зараз притрушеними сектантами. Корчиш з себе патріота? А насправді ти на побігеньках у соєвого свинохряка. Патріотизм для нього лише товар, який можна вигідно продати подібним тобі бовдурам.
показати весь коментар
27.09.2020 21:28 Відповісти
я знаю, і за Пороха голосував лише тому, що категорично проти віслюків, яких обрали такі довбні, як ти
показати весь коментар
28.09.2020 18:37 Відповісти
Гівно ти знаєш, тому і голосуєш раз за разом за злодііїв, корупціонерів і казнокрадів. І ще одне одне, як би ти не хотів, але за жодного віслюка я не голосував. В другому турі я викреслив обох. Тому що з двох гівен вибирати не навчився. А ти навчився і тобі смакує...
показати весь коментар
28.09.2020 20:47 Відповісти
та ладно, тепер тобі соромно признатися, що голосував за пархатого жидка..... це вже добре
показати весь коментар
29.09.2020 19:16 Відповісти
Якби голосував за Зе або за По, то так би і написав. Тут немає чого соромитись. Для того в кожного громадянина і є право голосу, щоб він міг вільно ним розпоряджатись. А от ********, подібним тобі, треба в концтаборі жити. Там би вам було добре і ви всі би строєм ходили і тільки за Падлошенку голосували.
показати весь коментар
29.09.2020 20:38 Відповісти
є в тобі щось від кловуна
показати весь коментар
30.09.2020 05:54 Відповісти
А в тобі від нещирого галичанина-хруня.
показати весь коментар
30.09.2020 08:31 Відповісти
з якої радості бути щирим із запроданцями?
показати весь коментар
30.09.2020 18:48 Відповісти
Подібні тобі нещирі будь з ким. Ви ненавидите українців, які не підтримують вашого сизоносого мессію і постійно працюєте на розкол України. Хоча надуваєте щоки і бавитесь в типу патріотизм. Тому ваше місце буде завжди на електоральній помийці. Людей не обманеш. Сектантів біля себе Петро зумів зібрати, а от виборців у нього не буде.
показати весь коментар
30.09.2020 19:15 Відповісти
Догадується.що "*******".На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 797
показати весь коментар
23.09.2020 20:36 Відповісти
На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 5834
показати весь коментар
23.09.2020 20:32 Відповісти
А «Нептун» де?
Чи він без Пастора, не стріляє?
показати весь коментар
23.09.2020 20:40 Відповісти
Чувак, у бійців автомати без магазинів.
Чи ти ідіот?
показати весь коментар
23.09.2020 20:43 Відповісти
Коли Порох приїзжав не забирали
показати весь коментар
23.09.2020 20:48 Відповісти
ще й давали постріляти Пороху, Пастору і Сєнє з серйозних іграшок ...
показати весь коментар
23.09.2020 20:59 Відповісти
Та да.
Стріляли, не очкували.
Навіть одного разу Пороху прилетіло прицілом.
Коли стріляв з снайперського девайса 12,7мм.
Тоді лахтинські фотожоппєри, зробили картинку «п'яного Порошенка», а Lubhij її постив ту два роки...
показати весь коментар
23.09.2020 22:50 Відповісти
тебе мало разів послали на хутіна, все не вгамуешься?
показати весь коментар
23.09.2020 20:58 Відповісти
Точкой У в 14-ом псковских сосантников зажмурили... 120 штук убитых и раненных за один удар Ляпота.
показати весь коментар
23.09.2020 20:50 Відповісти
ето очень хороший удар.
он бил прекрасен.
показати весь коментар
23.09.2020 21:01 Відповісти
В 14 в Торезе пятиэтажное общежитие наши Точкой сложили.А там жили около тысячи орков.Больше 600 200 сходу.А остальные,хз.
показати весь коментар
23.09.2020 21:43 Відповісти
молодцы!нужно вооружаться до зубов!
кацапо-фашисты понимают и уважают только силу!
показати весь коментар
23.09.2020 20:55 Відповісти
Яка краса!
Файно!
показати весь коментар
23.09.2020 21:00 Відповісти
Російський шпигун Зєля за рік не дав жодної гривні на ракетну програму. Людей звільняють, потужності стоять.
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
23.09.2020 21:07 Відповісти
Добре що настрілу трохи є з цих "олівців" (карандашей"), оператори вміють програмувати і запускати без заводських інженерів. От з "Джавеліном" сьогодні не вийшло, таку карму слід було очікувати, ракети скирдуюють на складах - операторів вчать на муляжах, то може того оператора вчили на муляжі без якоїсь кнопки (як сов.армии "Питание не включать, батареек нету, маленькие акб зарядок нету") ? А нах. їх скирдують ? Амери і госпіталі дали, і контр.батарейні радари, радіостанції, а вони ..укі тилові все скирдують. В 14, 15 роких роздавали "Фаготи" 70 р.в. - літали куди хотіли
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
Дорогі ... зарази ... (джавеліни)
показати весь коментар
23.09.2020 21:32 Відповісти
Оператор зебіл.
показати весь коментар
24.09.2020 00:23 Відповісти
Красиво.
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
Кацапам -- наглядный пример , -- нех..й шастать .
показати весь коментар
23.09.2020 21:22 Відповісти
жахнули со смаком, теперь главное, шобы мацкали испугались
показати весь коментар
23.09.2020 21:14 Відповісти
Не встигнуть...
показати весь коментар
24.09.2020 06:50 Відповісти
и Пороху Джавелін запускався з першого разу https://www.youtube.com/watch?v=R6CTXniombg
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html

На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 7706

На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 8369
показати весь коментар
23.09.2020 21:20 Відповісти
Нажаль, цього явно мало...
показати весь коментар
23.09.2020 21:31 Відповісти
Мда... Визуально "Ураган" (если это не "Смерч") выглядит более грозно, чем наша камуфляжная будка с 4-мя серебристыми цистернами.
показати весь коментар
23.09.2020 21:35 Відповісти
А скорее всего это всё-же "Смерч".
показати весь коментар
23.09.2020 21:45 Відповісти
Якісь не правильні навчання. Треба було почекати коли "та сторона" пальне і туди всадити, щоб заспокоїлась "та сторона". Тоді був би якийсь позитивний результат, а так що, по горобцях? Бідні горобці.
показати весь коментар
23.09.2020 22:00 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F?src=hash #Ливия . Все что осталось от вертолета русской банды https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hash #Вагнера , рухнувшего сегодня утром возле базы аль-Джуфра. По предварительным данным 4 (по другим данным 6) вагнеровцев разнесло на части из-за мощного взрыва.

На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 8408
показати весь коментар
23.09.2020 22:01 Відповісти
Он я бачу деталі від іхтамнетів. Можна ще зібрати когось з запчастин. Хочаб одного.
показати весь коментар
23.09.2020 22:37 Відповісти
разбился, это вамвсем так только кажеться, руцкие эксперды это выдит по другому
Специалисты определили модель экстренно приземлившегося в Ливии вертолета
«Expert Online» , 23 сен 2020, 19:07
показати весь коментар
23.09.2020 22:53 Відповісти
Новости из России все приятнее. Су-30 под Тверью был сбит
другим российским истребителем Су-35 в ходе военных учений по имитации
воздушного боя.

В общем, все по-русски: бей своих, чтобы другие боялись. На
днях в ходе учений Кавказ-2020 уничтожили свой танк Т90 и бронетехнику.
показати весь коментар
23.09.2020 22:03 Відповісти
Вот это реальные учения, как говорили раньше в условиях, максимально приближенных к боевым
показати весь коментар
23.09.2020 22:08 Відповісти
А там шо, система оповещения свой-чужой не работает?
показати весь коментар
24.09.2020 05:44 Відповісти
На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 9347
показати весь коментар
23.09.2020 22:08 Відповісти
Батарейки ********, або забули вставити
показати весь коментар
23.09.2020 22:47 Відповісти
Вова, ты ходячее несчастье ...
Стояло ему приехать на учение - Javelin не выстрелил ...
😄
показати весь коментар
23.09.2020 22:39 Відповісти
Бедоносец зеленый...
показати весь коментар
23.09.2020 23:08 Відповісти
по мовзолею триперного гитлера ульянова пли...иии гриб и гваделупу смыло ватную
показати весь коментар
23.09.2020 23:42 Відповісти
Военные учения - это тренировка и опыт для наших военных. И жалеть топливо для этого не нужно, почаще надо проводить.
Украинский солдат в реальном бою стоит трех ватных иванов, а опытный боец стоит 5 мокселей в бою.
показати весь коментар
24.09.2020 13:18 Відповісти
Точка у ,,,хоть и старая система, но бахает как мини ядерка
показати весь коментар
27.09.2020 02:53 Відповісти
 
 