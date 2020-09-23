19 517 94
На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун". ФОТОрепортаж
Сьогодні, в рамках проведення активної фази стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020" пройшли навчально-бойові стрільби із залученням ракетних систем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗС України.
Відбулися стрільби ракетних систем залпового вогню "Вільха" й "Ураган".
Також певні завдання відпрацьовували ракетні комплекси "Точка-У" і "Нептун".
