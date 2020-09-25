УКР
У Львові викрили "конвертаційний центр", через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, виділених на проведення будівельних робіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито схему привласнення державних коштів суб’єктами господарювання (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, одна із фірм отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт. Їх виконання товариство здійснювало власними силами за готівкові кошти, однак, згідно з документами, придбання послуг відображалося від іншого підприємства, яке входить до транзитно-конвертаційної групи та діє на території Львівської області. Попередньо встановлено, що загальна сума "проконвертованих" грошей становить приблизно 90 млн грн.

У Львові викрили конвертаційний центр, через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора 01


24 вересня 2020 року проводяться обшуки з метою вилучення документів та речей, які містять фактичні дані про обставини вчинення злочину, розкриття та документування протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи, а також встановлення організаторів та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом в 150 млн гривень блокували в Полтаві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львові викрили конвертаційний центр, через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора 02

Заходи з викриття здійснювалися слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Головного управління ДФС у Львівській області.

.У Львові викрили конвертаційний центр, через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора 03
У Львові викрили конвертаційний центр, через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора 04

Фото: Офіс Генпрокурора

конвертцентр (257) Львів (3130) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Офіс Генпрокурора (3401)
90 млн? Якось мілковато і ділитись нічим. Тому і замели.
показати весь коментар
25.09.2020 07:33 Відповісти
Разоблачают одних воров в пользу других. Сейчас же идет масштабное воровство, добрались до власти и имитируют всякие разоблачения.
показати весь коментар
25.09.2020 07:52 Відповісти
Т.е. вы против размещения подобных новостей?
показати весь коментар
25.09.2020 07:55 Відповісти
І так по всій Україні доїться бюджет.Податки тяжкопрацюючих українців присвоюються шахраями,прикриваючись кришою ненажерливих злодіїв чиновників..Дякуючи їм населення десятиліттями в злиднях,і величезних кредитних боргах МВФ і ін...
показати весь коментар
25.09.2020 07:55 Відповісти
*Красти потрібно так .щоб всі думали що це ..РЕХФОРМИ ! *
Гройсман .
показати весь коментар
25.09.2020 08:52 Відповісти
https://368.media/2020/09/25/top-chinovnikam-iz-dnepra-dali-tyuremnye-sroki-i-konfiskovali-imushhestvo/ Топ-чиновникам из Днепра дали тюремные сроки и конфисковали имущество
показати весь коментар
25.09.2020 08:56 Відповісти
 
 