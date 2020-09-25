У Львові викрили "конвертаційний центр", через який вивели 90 млн грн держкоштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, виділених на проведення будівельних робіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито схему привласнення державних коштів суб’єктами господарювання (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, одна із фірм отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт. Їх виконання товариство здійснювало власними силами за готівкові кошти, однак, згідно з документами, придбання послуг відображалося від іншого підприємства, яке входить до транзитно-конвертаційної групи та діє на території Львівської області. Попередньо встановлено, що загальна сума "проконвертованих" грошей становить приблизно 90 млн грн.



24 вересня 2020 року проводяться обшуки з метою вилучення документів та речей, які містять фактичні дані про обставини вчинення злочину, розкриття та документування протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи, а також встановлення організаторів та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Заходи з викриття здійснювалися слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Головного управління ДФС у Львівській області.

Фото: Офіс Генпрокурора