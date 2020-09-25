Навчання "Об'єднані зусилля-2020": ворога стримано, триває підготовка до проведення контрудару під прикриттям авіації. ФОТОрепортаж
У командуванні об'єднаних сил Збройних Сил України, яке здійснює управління силами оборони і безпеки в ході стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020", завершується підготовка до проведення контрудару.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС в Facebook, про це повідомляє служба зі зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
"За легендою навчань, упродовж кількох днів підрозділами сил оборони стримано наступальну операцію ворога. При цьому не допущено висадку морських й повітряних десантів противника, а також вжито заходів щодо виводу військових частин та підрозділів з-під ворожих ударів крилатими ракетами морського базування.
Разом із цим детально відпрацьовані питання координації вогневого ураження. В першу чергу — розвідки позицій противника за допомогою безпілотних летальних апаратів і вже після цього, нанесення високоточних ударів по найбільш важливих об’єктах", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в штабі, йдеться , про превентивні авіаційні удари й вогневе ураження об'єктів, розташованих у глибині оборони противника, з реактивних систем залпового вогню "Вільха", "Ураган" і ударного оперативно-тактичного середньовисотного безпілотного літального апарату "Bayraktar", а також ураження противника з озброєння бойових машин, реактивної та самохідної артилерії, мінометів та інших вогневих засобів.
"Органами управління Національної поліції та Служби безпеки України — вжито заходів контррозвідувального забезпечення та охорони громадського порядку.
Наразі триває узгодження заходів взаємодії наземного, повітряного, морського угрупувань та дій Сил спеціальних операцій щодо проведення контрудару під прикриттям авіації", - сказано в повідомленні.
пишет человек, который служил когда то в погранвойсках. далее не дословно но суть такова
"общался в общих специализированных "пограничных" форумах с "той стороной". обсуждали "Кавказ 2020". не один и не два человека сказали что существует два плана учений "А" и "Б". "А" основной, а пакет с планом "Б" особой важности и вскрывать только по приказу. Ощущение что Украина сейчас идет по очень тонкому лезвию. Поэтому такая бешеная активность НАТО в последние месяцы. Пакет "Б" пока не вскрывали. Пока...."
- Дональд, как ЭТО понять?!... Что за нагнетание обстановки?!...
- Владимир, в отличие от твоих «ихтамнет», мои в Украине есть… И, в случае чего, мы нанесём удар по «незаконным вооружённым формированиям» на территории Украины… Думаю, украинцы не обидятся, что мы проведём там «учения» «в обстановке, максимально приближенной к боевой…»? Ваших же войск там нет, как и под Дейр-аз-Зором?... Кстати, Перекоп с Чонгаром - тоже территория Украины…
Последние внешнеполитические телодвижения Зеленского могут вызвать вполне правдоподобную иллюзию, что Бубочка становится Бубой. Онлайн-выступление на Генассамблее ООН. Если абстрагироваться от манеры подачи, уровня английского и вообще от того, что это Зеленский - то вполне себе антироссийская, прозападная риторика. Не конфликт на Востоке Украины, а война в центре Европы с 14 тыс погибших, 1,5 млн беженцев.
Рана в центре Европы, единственный способ лечения которой - деоккупация. Нарушение прав украинцев и татар в Крыму. И даже призывы реформировать Совбез, дабы РФ, нарушившая суверенитет Украины, не злоупотребляла правом вето. И другие инициативы: о формировании международной Крымской платформы по защите прав крымчан и деоккупации и о создании в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Чьей пропаганды, не артикулируется, но прямо подразумевается - России.
МИД заявляет о нелегитимности Лукашенко, хотя до недавних пор от Офиса и лично Зеленского исходили совсем другие сигналы, что, мол, не надо вмешиваться, не надо ссориться, Беларусь важный партнер, а вдруг Лука усидит и т.д. Наконец, конвертопланы над Киевом, B-52 возле Крыма и истерика российских СМИ, Портнова и «Страны», которые, захлёбываясь, рассказывают о репетиции «ядерного удара» и «ядерной войне на территории Украины». И сам Бубочка зуб дает послам G7, что конкурс по избранию главы САП будет прозрачным, как сознание Зеленского во время произнесения фразы «Я приехал в университет и увидел там университет».
В связи с вот этим всем хочется спросить: «А шо случилось?». Где в этой конструкции глаза Путина с глубинами понимания? Где плачущие российские матери на белом катере? Где штрафы за ответный огонь по оккупантам? Куда делось партнерство с ОПЗЖ в Раде и междусобойчик по САП? Опять же, где Портнов, Вовк и Венедиктова в президентской резиденции? Восстание заржавевших российских машин против внешнего управления, взрывы георгиевских консервов Бужанского и межфракционное объединение «Путь домой?». Куда это все вдруг исчезло?
Логичный вопрос - что делать? Очевидно, что открывать третье отделение, давно анонсированное Мендель, но так и не начатое - «Один из самых влиятельных лидеров мира». Внешний, прости Господи, игрок. Который с места в карьер, только проснулся и протер глаза, и сразу Совбез ООН предлагает реформировать, центр борьбы с пропагандой создавать и защищать права человека в Крыму. Непонятно только, с чего именно сейчас после полутора лет президентства? Зато понятно, что ничего из перечисленного никогда не будет и не может быть реализовано Зеленским. Просто потому, что эта власть не в состоянии реализовывать подобное. Даже не идеологически, а технически. Вершина мысли Зеленского - это Сивохо. Какая там может быть борьба с пропагандой и на базе чего - «1+1»? Кто бороться будет - может, Миша Подоляк? Саша Дубинский? Бужанский? Лысый из Квартала?
Все эти заявления - не удар, а ложный замах, преследующий несколько целей. Во-первых, взять на понт русских. Ответить на постоянное поднятие ставок Путиным своим поднятием. Вы нас кошмарите - а мы сейчас с американцами будем дружить, вот вам. Во-вторых, попытка привлечь/удержать электоральное болото, тех, кто в целом прозападный, но за «Европейскую солидарность» голосовать не будет. Потому что ватная аудитория вернулась к ОПЗЖ и там и останется. Поэтому, среди прочего, опять поднимается тема вступления в ЕС. А в-третьих, у Зеленского зашквар с Ермаком. СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.
Офисом президента руководит человек, которого обвиняют в сливе россиянам спецоперации по вагнеровцам, а теперь еще и в получении 40 млн за обмен Цемаха. Обнять Запад, чтобы погасить скандал, связанный с предательством.
И Зеленский бежит к послам - давайте не Сытник, а я буду вашим сукиным сыном. Главным и единственным. Буду делать прогрессивные заявления. Поддерживать общую линию на международной арене. Сотрудничать в военной сфере. А по САП и судам давайте посередине договоримся. Все-таки Техас должны грабить техасцы.
Запад давно понял, что все, что говорит и делает Зеленский - это фарс. Не фарс - это угроза, исходящая от России на фоне событий в Беларуси - возможность вторжения российских войск в Беларусь и Украину. Судя по американской стратегической авиации над Украиной и британским десантникам, в ходе совместных учёный, форсирующих Днепр - угроза серьезная и реалистичная. Настолько, что США и Великобритания идут на прямую демонстрацию силы и трансляцию сигнала, что в случае агрессии будет не глубокая озабоченность, как в 2014, а военная помощь в отражении нападения.
В определённой степени военное сотрудничество с Западом для Зеленского является гарантом его дальнейшего пребывания в должности. Поскольку есть основания считать, что американцы в полной мере обладают информацией по операции с вагнеровцами и роли в ней Ермака и Зеленского. И вполне могли бы сказать очень веское слово. Так что, думаем, тот факт, что пророссийский голубь мира ударился оземь и обратился прозападным ястребом, связан еще и с этим. Зеленский вернулся к своему предвыборному формату - генерировать разные реальности для разных зрителей, каждый видит и слышит то, что он хочет. Недостаток формата в том, что он долго не работает.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/photos/a.1805678719737071/2403831433255127/?type=3&theater источник
назову только два:
- всемогущая Россия, которой оккупировать Украину - это как два пальца обоссать;
- великий ЗЕбуин, который, оказывается, способен манипулировать Западом
а все открывается намного проще
началась холодная война - 2
и Украина - с американской стороны новоформирующегося железного занавеса
Говнокомандуючий на навчаннях.
Сумы то не захватят и так, там чет 6 областей Путин хочет - да и пусть берет то. и так - если там в магазинах чуть не убивают если ты на гос. языке спросил что-то.
ах да, нам еще бы Кубань и этот, как там, .... ну, пара регионов шо щас в составе рашки - да, нам это надо как немцам Кенигсберг, засранный ватниками и населенный скотом.
https://www.dialog.ua/ukraine/215813_1600955308 В 2014 году Кернес и Добкин получили от Кремля $500 млн за "сдачу" Харьковской области России - Соловей
