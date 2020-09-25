Навчання "Об'єднані зусилля-2020": ворога стримано, триває підготовка до проведення контрудару під прикриттям авіації. ФОТОрепортаж

У командуванні об'єднаних сил Збройних Сил України, яке здійснює управління силами оборони і безпеки в ході стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020", завершується підготовка до проведення контрудару.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС в Facebook, про це повідомляє служба зі зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.

"За легендою навчань, упродовж кількох днів підрозділами сил оборони стримано наступальну операцію ворога. При цьому не допущено висадку морських й повітряних десантів противника, а також вжито заходів щодо виводу військових частин та підрозділів з-під ворожих ударів крилатими ракетами морського базування.

Разом із цим детально відпрацьовані питання координації вогневого ураження. В першу чергу — розвідки позицій противника за допомогою безпілотних летальних апаратів і вже після цього, нанесення високоточних ударів по найбільш важливих об’єктах", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в штабі, йдеться , про превентивні авіаційні удари й вогневе ураження об'єктів, розташованих у глибині оборони противника, з реактивних систем залпового вогню "Вільха", "Ураган" і ударного оперативно-тактичного середньовисотного безпілотного літального апарату "Bayraktar", а також ураження противника з озброєння бойових машин, реактивної та самохідної артилерії, мінометів та інших вогневих засобів.

"Органами управління Національної поліції та Служби безпеки України — вжито заходів контррозвідувального забезпечення та охорони громадського порядку.

Наразі триває узгодження заходів взаємодії наземного, повітряного, морського угрупувань та дій Сил спеціальних операцій щодо проведення контрудару під прикриттям авіації", - сказано в повідомленні.







