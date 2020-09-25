Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску "Ужгород- Вишнє Нємецьке". ФОТО

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні повинен бути включений в Національну програму "Велике будівництво" і в наступному році нарешті добудований. Таке завдання поставив Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки в Закарпатську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

Повертаючись в Україну зі Словаччини, де Глава держави перебував з офіційним візитом, через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке", Володимир Зеленський зауважив багатокілометрові черги фур. Президент висловив обурення такою ситуацією на кордоні.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів Володимиру Зеленському, що черги виникли через те, що на пункті пропуску з боку Словаччини зламався сканер, і тепер пропускна спроможність пункту впала до п'яти вантажівок на годину.

"Вони забирають лише п’ять вантажних транспортних засобів на годину, це на добу – 120 транспортних засобів", – повідомив голова ДПСУ.

Президент України назвав таку ситуацію неприпустимою, адже водії змушені простоювати на кордоні кілька діб.

"Я не розумію, чому такі питання не можуть вирішити? У нас люди стоять на кордоні шість діб", – сказав він.

Дейнеко зазначив, що Держприкордонслужба вже залучила МЗС до розв'язання питання скупчення автотранспорту на кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада. ФОТОрепортаж

Голова МЗС повідомив, що обговорив проблему пропуску транспорту з міністром закордонних справ Словаччини.

Зеленський поставив завдання уряду та профільним відомствам вирішити питання автомобільних черг на всіх українських пунктах пропуску, де вони спостерігаються.

"Можна отримати інформацію від послів з усіх сусідніх країн, де у нас є черги, де проблеми, щоб вирішити це питання", – зазначив Глава держави.

Президент також звернув увагу, що питання реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" порушується не вперше.



Фото: сайт ОП

Він наголосив, що цей пункт пропуску необхідно включити до програми "Велике будівництво" й нарешті добудувати.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що для пришвидшення робіт на пункті пропуску можна взяти за основу проект реконструкції, який було розроблено раніше.

Він передбачає відновлення наявних будівель, спорудження боксу для поглибленого огляду, влаштування пішого переходу, систем відеоконтролю та зважування. Для завершення робіт необхідно 146,7 млн грн, 8 млн грн з яких передбачені в кошторисі поточного року й будуть використані для закінчення робіт на пішохідній ділянці. Завершення об'єкта в повному обсязі та введення в експлуатацію планується у грудні 2021 року.

Також дивіться: Такі проєкти, як "Північний потік-2", несуть серйозні ризики для ЄС і його єдності, - Зеленський. ВIДЕО

Глава держави додав, що у проекті реконструкції необхідно передбачити збільшення пропускної спроможності пункту.