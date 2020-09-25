УКР
Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску "Ужгород- Вишнє Нємецьке". ФОТО

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні повинен бути включений в Національну програму "Велике будівництво" і в наступному році нарешті добудований. Таке завдання поставив Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки в Закарпатську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

Повертаючись в Україну зі Словаччини, де Глава держави перебував з офіційним візитом, через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке", Володимир Зеленський зауважив багатокілометрові черги фур. Президент висловив обурення такою ситуацією на кордоні.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів Володимиру Зеленському, що черги виникли через те, що на пункті пропуску з боку Словаччини зламався сканер, і тепер пропускна спроможність пункту впала до п'яти вантажівок на годину.

"Вони забирають лише п’ять вантажних транспортних засобів на годину, це на добу – 120 транспортних засобів", – повідомив голова ДПСУ.

Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску Ужгород- Вишнє Нємецьке 01

Президент України назвав таку ситуацію неприпустимою, адже водії змушені простоювати на кордоні кілька діб.

"Я не розумію, чому такі питання не можуть вирішити? У нас люди стоять на кордоні шість діб", – сказав він.

Дейнеко зазначив, що Держприкордонслужба вже залучила МЗС до розв'язання питання скупчення автотранспорту на кордоні.

Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску Ужгород- Вишнє Нємецьке 02

Голова МЗС повідомив, що обговорив проблему пропуску транспорту з міністром закордонних справ Словаччини.

Зеленський поставив завдання уряду та профільним відомствам вирішити питання автомобільних черг на всіх українських пунктах пропуску, де вони спостерігаються.

"Можна отримати інформацію від послів з усіх сусідніх країн, де у нас є черги, де проблеми, щоб вирішити це питання", – зазначив Глава держави.

Президент також звернув увагу, що питання реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" порушується не вперше.

Зеленський побачив багатокілометрові черги фур на кордоні і доручив добудувати пункт пропуску Ужгород- Вишнє Нємецьке 03
Фото: сайт ОП

Він наголосив, що цей пункт пропуску необхідно включити до програми "Велике будівництво" й нарешті добудувати.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що для пришвидшення робіт на пункті пропуску можна взяти за основу проект реконструкції, який було розроблено раніше.

Він передбачає відновлення наявних будівель, спорудження боксу для поглибленого огляду, влаштування пішого переходу, систем відеоконтролю та зважування. Для завершення робіт необхідно 146,7 млн грн, 8 млн грн з яких передбачені в кошторисі поточного року й будуть використані для закінчення робіт на пішохідній ділянці. Завершення об'єкта в повному обсязі та введення в експлуатацію планується у грудні 2021 року.

Глава держави додав, що у проекті реконструкції необхідно передбачити збільшення пропускної спроможності пункту.

Зеленський Володимир пункт пропуску Закарпатська область
+32
От эти дальнобойщики засранцы. Шаурму не дают спокойно пожрать гавнокоммандующему
25.09.2020 09:50 Відповісти
+20
интересно, к какому году правления он дочитает в Конституции до прав и обязанностей президента?
25.09.2020 09:57 Відповісти
+19
Счастье то какое, сам великий зеленский увидел! Эх, теперь заживём...
25.09.2020 09:50 Відповісти
От эти дальнобойщики засранцы. Шаурму не дают спокойно пожрать гавнокоммандующему
25.09.2020 09:50 Відповісти
Я кстати этого момента тоже не понял, то они засранцы, то такая забота! Вот что выборы животворящие делают!
А вот если бы грузы шли по ЖД, то: 1 "засранцы" не убивали дороги 2. "люди" не стояли бы в пробках на границе.
25.09.2020 09:59 Відповісти
Ну не пишите бред
Вся Европа перевозит грузы фурами , т к грузы не едут из точки А в точку Б , а едут по конкретным фирмам , которые не стоят вдоль жд полотна
НЕ ВЫГОДНО везти жд дорогой- европейцы деньги хорошо считают
Но на дорогах работают ВЕСЫ ЯИ ВЗВЕШИВАЮТ ФУРЫ Обязательно . На дорогах для водителей прекрасный сервис , стоянки с чистыми туалетами, вода, кафе , через определённое количество км съезды для отдыха . Машины вдоль автобанов стоять не могут - сразу штраф
Движение прекрасно организовано, все информациям на асфальте заранее появляется и на указателях . в Украине пока цирк
25.09.2020 10:43 Відповісти
наверное, имелось ввиду конкретные грузы. как то - зерно, металл. не знаю, как там щас на новых элеваторах МХП, "Кернел", "Нибулон", но раньше все элеваторы были оборудованы ж/д путями. и базы металлопроката тоже.
показати весь коментар
Они и сейчас оборудованы ЖД путями!
Просто тот же Нибулон - жлобы конкретные, за копейку удавятся, самые убитые дороги - это дороги к Нибулону, но ни разу не видел, чтобы Нибулон их ремонтировал - их политика, что они мол платят акциз в топливе и поэтому никому ничего не должны.....У Нибулона свой транспорт, поэтому перевозка тонны зерна на перегруженной в 2 раза фуре, им идет по себестоимости и выходит дешевле, чем ЖД. Та же хрень, с судами Нибулона, которые забили на уплату того же канального сбора (затраты на чистку каналов пусть несет государство, а мы будем использовать) Они даже закон протолкнули, в котором некоторые типы судов освобождаются от уплаты сборов и барабанная дробь..."суда Нибулона" (так и прописано)!
Вот и выходит, что фурами им дешевле (разницу оплачиваем мы с вами), а если бы платили за все как положено...!!!
показати весь коментар
Не пишите ерунды! Груз-грузу рознь!
В целом перевозка ЖД дешевле, но:
1. Груз не подвезешь вагоном под двери магазина/фирмы
2. Груз иногда небольшой (например 1 бочка масла)
2. Груз зачастую скоропортящийся...
Поэтому есть такое понятие как логистика и:
1. Если расстояние небольшое и сроки не горят везут фурой - меньше мороки, быстрее и не нужно перегружать
2. Если расстояния большое, большая партия...везут вагонами с перегрузкой на ближайшей станции на фуры...Опять же упрощается таможенное оформление
3. Для небольших партий могут использовать контейнеры которые логистическая компания уже может отправить и по ЖД и по морю....

Наша проблема в том, что у нас зачастую массовые грузы типа зерна, везут фурами между точками, где есть ЖД и именно фуры с зерном у нас убивают дороги и делают пробки в городах (потому что зачастую везут грузы в портовые элеваторы, многие из которых в городах)!!! Посмотрите в городе самую убитую дорогу с выдавленным асфальтом и полюбому это дорога в порт!!!
показати весь коментар
Счастье то какое, сам великий зеленский увидел! Эх, теперь заживём...
25.09.2020 09:50 Відповісти
О, ще одна "точка", звідки "небаризі" буть "відкати" перти...
показати весь коментар
С этой "точки" за последние лет 6 уже примерно €15 лям стырили. При чем это были деньги ЕС и Словакии.
Лучше бы не трогали. До этого гребанного ремонта границу со свистом пролетал, и пешеходный переход был.
А перед Новым годом поехал в Михаловце детям подарки посмотреть, больше 12 часов стоял чтобы проехать 30 км
25.09.2020 09:58 Відповісти
Скорее всего объект готов более чем на 90% Иначе бы великий "строитель" не включил его в "большую стройку". Включить, чтобы потом не перерезать ленточку? Вы шо?!!!
показати весь коментар
Ни хрена там не сделано. Деньги стырены, делать не за что
показати весь коментар
Ничего нет ни в Ужгороде , ни в БЕРЕГОВО
Полная ж... и ни кто за это до сих пор не ответил
С нашими пропускными пунктами вообще цирк. Проходила как-то в Закарпатье КПП ВИЛОК
А там нейтральная полоса НА МОСТУ
Вот заехали и стоим час два
Дети в туалет хотят
Спрашиваю пограничника , что делать . Он предложил сводить
их под мост . Совок остался совком . Гонять надо руководство погранслужбы
25.09.2020 10:48 Відповісти
Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 3978
25.09.2020 09:52 Відповісти
НЕЕЕЕЕ!!!!! НУ РАЗ ПОРУЧИЛ? ТОГДА КОНЕЧНО!!!
25.09.2020 09:53 Відповісти
Царь-батюшка увидел и пришло счастье!

А можно Царя-батюшку спросить:

Война окончена?
Учителя по 4000 баков получают?
Пенсии когда подымут? У Царек, а проживи на 1 900грн, как у моей матери.
Тарифы снижены?
25.09.2020 09:55 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html Сейчас вам перехочется платить в этой стране налоги и путешествовать с TPG

Депутат ВР от Слуги Народа Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налогов, лоббист фискализации, пропагандист прозрачных отношений государства и частников, выжиматель налогов из бизнеса... похоже сам хронически налоги не платит. А его семья кидает сотрудников на зарплаты и гонорары.
Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 3081
А еще эта семейка практикует такие треш и угар в ведении дел, о которых даже в нашем диком поле редко услышишь )

В общем история такая: Мама депутата Елена Гетьманцева владеет туристическим оператором TPG, юридические вопросы которого обслуживает компания "Юримекс", президентом которой (в настоящее время почетным) является Даниил Гетманцев. Компания "Юримекс" выпускала туристический журнал "Travel Professional Magazine" (весной этого года был переоформлен на другую компанию), сотрудникам и авторам которого выдавали зарплату и гонорары в конвертах. А за последний номер просто никому ничего не заплатили.

У сотрудников подписка о неразглашении и они молчали в тряпочку.

Первыми возмутились авторы (нефиг, кстати, кидать фрилансеров):

Далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html лонгрид с картинками
25.09.2020 09:55 Відповісти
интересно, к какому году правления он дочитает в Конституции до прав и обязанностей президента?
показати весь коментар
25.09.2020 09:57 Відповісти
Он Конституцию, единственный раз держал в руках на инаугурации. А так что б еще и читать....
25.09.2020 10:04 Відповісти
ну да... там картинок нету.
показати весь коментар
навеяло сцену из советского фильма про Буратино, когда он решил загнать свою азбуку какому то барыге за несколько сольдо:
барыга
- а она с картинками?
Буратино
- С чччудесными картиками! И бооольшими буууквами!

Зе на инаугурации:
- а она с картинками?
Богдан
- Нет, да еще и дохрена страниц маленькими буквами
Зе
-тогда только положу руку, а открывать не буду
25.09.2020 10:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25643368.html Минутка магии

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 2886

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 5601

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 3518

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 9684
25.09.2020 09:57 Відповісти
ахаха, ну так.... толстовато, но сойдет.
показати весь коментар
показати весь коментар
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Щонайменше пʼятнадцять народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» призначили в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Деяких з них - із премією з держбюджету та підвищеними зарплатами. Хоча Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, обіцяв, що у владі «кумівства не буде».
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
25.09.2020 09:59 Відповісти


+ https://censor.net/ru/comments/locate/3221165/019214b7-e164-73d4-857c-a529b0584f3d
показати весь коментар
А вы думали!
По закону, депутат может иметь до 31 помощника, на которых выделяется ННая сумма (фонд). Помощники, это как правило юристы, которые нужны для подготовки законопроектов и вычитки подаваемых другими депутатами (депутаты почти всегда в сессионном зале и у них тупо нет времени сам клепать законы). Поэтому депутат, может взять меньше помощников и распределить фонд между ними, платя им большую з/п....
Но Зепутаты - это отдельная история: Законопроекты они не подготавливают, а поданные другими не читают..... И чтобы бабло фонда не осталось в бюджете не пропало, они назначили помощниками своих родственников, назначили им з/п премии....Короче присосались к сиське...
Карьерный лифт от Зе - у гого раньше не было возможности поворовать теперь ее получили
25.09.2020 10:14 Відповісти
Типа Юлий Цезарь: «veni, vidi, vici». Битва при Зеле./ Пришёл, увидел, поручил.
показати весь коментар
Цёзарь вроде это высрал, победив своих же земляков - легионы Октавиана, или кого-то там, после победы над земляками, легионами Помпея. правда ясен пень шо пленных лечил и отпускал. Великий, Мужественный, крепкий.
показати весь коментар
Битва при Зеле над войсками сына Митридата Евпатора, 47 г до н.э.
показати весь коментар
гогого, то там разве Сулла с Лукуллом мочили Евпатора, но никак не Цезарь.
Цезаря дядя вроде был Гай Марий, шо отбросил галлов, хотя нет, вроде этих.... ну скажем тевтонов и кимвров вроде.
Цезаря Сулла чуть не поймал и не казнил. Эпизод был шо Цезаря пленили пираты и он в плену их неплохо опустил пообещав посадить на бутылку, декламируя стихи, - они его обосрали, мол - че ты шепчешь, говнюк, но после освобождения, собрал морпехов в Пергаме, напал на пьяных пиратов и .... таки посадил.
показати весь коментар
знову не вдалося зайнятись президентськими справами?
ех!..
показати весь коментар
І ножкою так тупць, тупць...
показати весь коментар
Зеленский из комика-дурачка превратился в президента-болвана - мнение Сентябрь 25, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8.html#comments Комментарии: 2

Зеленский разрушает все реформы, которых требовал Запад, добивает все антикоррупционные органы, восстанавливает влияние олигархов до уровня времен Кучмы, ничего не делает для реализации базовых реформ, на которых настаивает ЕС, и при этом постоянно взывает, что Украина требует полного членства в ЕС , желает получить ясный сигнал от ЕС и т.д. и т.п.
Профессиональная болезнь всех комиков мира заключается в том, что играя многие годы всяких дурачков, они незаметно для своего сознания переносят стиль поведения дурачка в свою повседневную жизнь.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 высказал накануне в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Грань между дурачком и нормальным человеком у комиков стирается и временами невозможно понять, кто перед вами: болван или адекватный человек. Причем, сам комик не осознает , что очень часто он ведет себя как дурак, думая, что его поведение адекватное.
В этом суть болезни комиков.
Именно это постоянно и происходит с Зеленским.
Зеленский ведет себя с Европейским Союзом как дурак. Он разрушает все реформы, которых добился Запад, добивает все антикоррупционные органы, восстанавливает влияние олигархов до уровня времен Кучмы, ничего не делает для реализации базовых реформ, на которых настаивает ЕС, и при этом постоянно взывает, что Украина требует полного членства в ЕС , желает получить ясный сигнал от ЕС и т.д. и т. п.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B6%D0%B8.html Старая прогнившая система Украины живет и процветает при Зеленском - немецкие СМИ
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%BA%D0%B0.html Шабунин и Каленюк доложили Боррелю, какой Зеленский мудак
Это чистой воды дурачество! Вместо роли Голобородько Зеленский стал играть роль политического шута.
Послы G-7 откровенно не понимают, как себя вести с Зеленским. Они видят перед собой неадеквата, который несет какую-то пургу, кривляется перед ними, как на сцене, и не знают, что делать и что говорить.
***
Андрей Головачев дал в этом посте ссылку на https://interfax.com.ua/news/political/689879.html?fbclid=IwAR1Ol81A6ExfHH1-3Pf-MuMpSr9kPpEwoZNnK6z4Y0YGbwFMD5AgpG7TzRA#.X2w46erHoBM.facebook новость о том, как Зеленский в недавнем интервью словацкой газете натаивает, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза…
25.09.2020 10:03 Відповісти
дааа, западу так и надо шоп мы стали конкурентом напр. в отрасли авиации.... ну нет, напр. в отрасли кормежки коров.
показати весь коментар
Так что, предлагаешь в тайожный саюз?
показати весь коментар
зачем?
лучше быть самым опущенным рабом на Западе, чем самым выгодным "союзником" в Рашке.
это же очевидно.
просто можно и поторговаться же.
показати весь коментар
ОК. Принято.
показати весь коментар
Какой маразм! Это напоминает фотоальбом 1978 г. "Поездка Л.И.Брежнева по сибири и дальнему востоку". Просто убийственный смехотворный маразм.
показати весь коментар
А он что -- знает как может быть иначе? Человек всю свою недолгую жизнь занимался ***********. В школе учил проходил историю ссср. Ни экономика ни политика его не интересовали, а если и интересовали, то только как источники тех же его **********. Политический кумир -- *****... Как ведёт себя нормальный современный политик -- откуда ж узнать, если Порошенко -- "я ваш приговор"?
Одним словом -- полнейший дилетант в серьезном деле управления государством.
показати весь коментар
а он успел фуры всех засранцев перевзвесить??? ну чтоб дорогу там не продавливали???
показати весь коментар
Перед приездом любого другого президента фур там бы небыло. А Зеленского в расчет не берут.
показати весь коментар
Реально просто пиз.. наші гроші, і всі хто платить податки, як сказав Коломоя лохи, а так і є реально лохи тому що раз в тиждень працюють щоб хтось піднявся в Форбс, 4 дня в місяць 48 днів в рік, раби очніться ви 1,5 місяці працюєте в рік щоб хтось мав що вкрасти з бюджету і держбанків
показати весь коментар
Кожен раз новий президент приїзджає на кордон і поручає розширити пункти пропуску, потім під це беруть кредити ****, кредити освоюють, а пунктів так і немає..
Візьмемо Краковець, поляки із своєї сторони побудували автобам, а наші за 10 років навіть дорогу не можуть відремонтувати))
показати весь коментар
В БЕРЕГОВО тоже самое
Венгры подогнали новые дороги для фар и пропускной новый пункт
Дали денег Украине
Уже 3 года никто не хера не делает со стороны Украины
Венгры откровенно ржут
показати весь коментар
Почему без маски?
показати весь коментар
Я считаю , что руководство погран службы надо ещё и уволить , бо такое безобразие уже пости месяц
показати весь коментар
Yuriy Smith ,Совок уже нету капут , а вы у себя сохранили в мозгах ,не хорошо товарищ😂😅😂 Есть рынок и биржи если вы не знали и они диктуют ,что производить ,а не Совковые ТЭР ,с плановой экономикой ,вы ещё пустите слезу по двум моделям хозрасчета 🤦🤫😅😂😂😂😂
показати весь коментар
Почему оно всегда держит руки в зоне бикини?
Боится, шо хто-то зарядит по яйцам?
показати весь коментар
Меньдель ************ подлилась.
показати весь коментар
Какая ***** трёт клиенты ???
показати весь коментар
Откровенно радует , что ЗЕ проехал по словацкому автобану с одного конца Словакии( Братиславе до другого (500 км) ( Ужгород )
Сколько я на эту тему писала !!! Чтобы власть ( министры и депутаты ) не по Майоркам разъезжали , а ехали в ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ и смотрели как Евросоюз ее привёл в порядок . Автобан в Словакии - красавец . Виды в горах и на полонинах обалденные
Блин, ВСЕ подстрижено , убрано.

Потом взъезжаешь в Украину - и полная Ж.. дороги в ямах , вдоль дорог бурьяны
показати весь коментар
София, гордиться вам нечем - автобан этот очень дорогая штука и построен на деньги ЕС. Так же как и в Польше - автобаны не по карману бедной стране, если бы не ЕС их бы не было.
Поэтому не надо сравнивать. У Украины нет таких денег.
показати весь коментар
Пан Роман . ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ НИЧЕГО НЕ ТЕЧЁТ
Терпеть не могу нытиков и бестолковых умников
А иногда и откровенных саботажников , работающих в интересах раши .

Словакия - прекрасный образец для обучения
НО НИКТО ИЗ ВЛАСТИ ЕЩЁ НЕ ПРОЯВИЛ ИНТРЕСА К ЕЕ ОПЫТУ , или к опыту Венгрии
Я ведь жто наблюдаю уже 20 лет , как занимаюсь Словакией
показати весь коментар
"каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (С)

Я вот когда в НЛ свалил, так сразу же строго настрого запретил себе давать украинцам советы. Потому, что очень удобно быть патриотом украины, находясь в Европе
показати весь коментар
Интресно Вы выражаетесь « украинцам давать совет»
В ВЫСскорее всего КАЦАП, и Вам не хочется чтобы Украина развивалась в европейском направлении
А МНЕ ХОЧЕТСЯ , чтобы мои граждане жили как европейцы
ПОТОМУ Я НЕ СОВЕТЫ ДАЮ , А ПИШУ КАК ЖИВУТ В ЕС И КАК РЕШАЮТ СВОИ ПРОБЛЕМЫ
показати весь коментар
О, понеслось. Если кто-то с вами не согласен, то надо сразу начать хамить. Но ведь в эту игру можно играть вдвоём
ПОСЛУШАЙ, ДУРА! УКРАИНА - НЕ СЛОВАКИЯ. ЗА СПИНОЙ УКРАИНЫ НЕТ ЕВРОСОЮЗА С ЕГО БАБЛОМ. А ЕСТЬ ОДИН БЕЗМОЗГЛЫЙ ********** СО СВОЕЙ СВОРОЙ. ЕСЛИ ТЫ, ТВАРЬ, РЕШИЛА ПОМЕНЯТЬ СВОЮ СТРАНУ НА ЧЕШСКУЮ КОЛБАСУ, ТО ЗАХЛОПНИ ПАСТЬ И СИДИ ЖУЙ МОЛЧА. УКРАИНЦЫ РАЗБЕРУТСЯ БЕЗ ТВОИХ ДЕБИЛЬНЫХ СОВЕТОВ КАК ВСЁ ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ.
Так нормально?
показати весь коментар
А так понятно - хамло кацапское
показати весь коментар
Свали в туман, идиотка безмозглая.
показати весь коментар
София, вы в Словакии решаете проблемы за счет Евросоюза. Без дотаций от ЕС вы были бы в таком же положении что и Украина.
показати весь коментар
Брехня повна, дороги в нас погані, через 500 грн на ваговому контролі і через те що крадуть сильно коли ремонтують, у нас на одну дорогу замість щебня в основу, грунт з камінням засипали, був скандал СМІ показували і так все рівно закатали асфальтом, тепер за 3 роки там хвилі вже по всій дорозі, не бачив дороги в ЕС щоб за три роки після ремонту вона була в ж..пі
показати весь коментар
Если ЕС дает денбги то они и контролируют, такого чтобы просто дали денег - не бывает.
показати весь коментар
Знову брехня, скільки кредитів від Європи який освоїли нормально без корупці)))
показати весь коментар
Причем тут кредиты? Польше и Словакии деньги дают не в кредит а как прямая субвенция.
И если поставить наблюдателей и прописать исполнителей как условие "освоения" денег, то дороги в Украине построят нормальные.
Уже сейчас в Украине есть отличные дороги, главное чтобы их не Укравтодор строил.
В дальнейшем, на каменты начинающиеся со слов "брехня" отвкечать не буду, сразу в спам.
показати весь коментар
В Словакии за коррупцию в области европейских денег премьер Фицо сейчас под судом
А в Украине никто не разбирается куда деньги уходят
показати весь коментар
Ти хоть всі гроші дай в Україну все рівно вкрадуть і гімно зроблять
показати весь коментар
* Украины естессно с большой буквы
показати весь коментар
к какому "опыту" - как сесть на шею ЕС? Так Украина бы и рада, но ЕС старых нахлебников типа Венгрии, Польши, Словакии еле тянет и новых тем более не хочет.
показати весь коментар
Вот мне нравятся комменты Кацапов и совка.

СПЛОШНЫЕ КРЕМЛЕВСКИЕ ШТАМПЫ 😀😀😀
показати весь коментар
София, штампы у тебя - европейцы умные а украинцы тупые. А на деле, чего бы вы стоили без денег из ЕС? Точто накже зад бы лопухом подтирали как и мы.
показати весь коментар
Куди лиш очі піЗЕдента не подивляться - всюди виникає "Велике будівництво". От я впевнений, що це "Велике будівництво" буде самою великою аферою в історії України.
показати весь коментар
А щоб на велосипеді їхав то ще більше побачив проблем в Україні
показати весь коментар
"прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино" (С)
показати весь коментар
от воно яке: то інспектує армію, хоча там жодного дня не служив, то дає доручення добудувати, хоча окрім тупих жартів нічого в своєму житті не створив..
Дивний він якийсь..
показати весь коментар
Подтверждаю, 6 суток стояли. Сканер у словаков сломан, и суки не хотят нормально работать. Но проблема в том, что пускают левым пасом, за бабло, и греют на этом до пять касарей с машины. Перед приездом Зели, продвижка была больше чем за пять дней. Блатных загнали в конец колейки. Мы проехали, думаю сегодня опять барыжат очередью.
показати весь коментар
Создать на границе очереди из-за проезда своего кортежа для того чтобы раздерибанить еще 146,7 млн грн. на своей "программе" Большая стройка. Ну просто гениальный аферист!
показати весь коментар
Если очередь из-зи того что у словаков сломан сканер, то какие претензии к Украине?
показати весь коментар
И сделать это можно проведя шмон среди погранцов и таможенников, по имуществу и сколько у кого на кармане.
показати весь коментар
Вот этого его шторит уже какой день подряд)))
показати весь коментар
Молодец, всё верно сказал.
показати весь коментар
