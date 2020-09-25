Студенти Олімпійського коледжу біля стін Кабміну вимагають відставки Шкарлета і Гутцайта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Студенти Олімпійського коледжу в Києві проводять акцію протесту біля стін Кабміну. Раніше вони оголосили страйк через розпорядження Кабміну "про фактичну ліквідацію коледжу". Уряд ухвалив рішення передати землю і майно коледжу Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).

Про це з місця подій повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Протестувальники вимагають скасувати розпорядження про реорганізацію Олімпійського коледжу, а також звільнення т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета і міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

"Вимагаємо негайного звільнення Сергій Шкарлета, вимагаємо негайного розпорядження Кабміну про реорганізацію Олімпійського коледжу, вимагаємо негайно звільнити Єгора Батарона (студент Олімпійського коледжу, що перебуває у відділенні поліції)", - заявили учасники протесту.

Нагадаємо, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві, де в результаті конфлікту постраждали кілька людей, зокрема й правоохоронці.

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу, заявивши, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців". ВIДЕО



















Фото/відео - Олег Богачук