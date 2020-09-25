УКР
"Страйкуй, кохай, клімат захищай": Активісти біля КМДА вимагали зменшити вплив кліматичної кризи на життя людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти біля стін Київської міської державної адміністрації вимагали, щоб генеральний план столиці містив пункти щодо вирішення екологічних та кліматичних проблем.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Місцева влада зобов'язана якомога більше зменшити вплив кліматичної кризи на життя людей. Місцева влада має зменшити викид парникових газів, який відбувається в Києві. Це означає зменшення транспорту, зменшення забруднення від транспорту, розвиток велосипедної інфраструктури, пішохідної структури і громадського транспорту", - зазначили активісти.

Фото/відео - Олег Богачук

Топ коментарі
+9
Так вы страйкуйте у офиса Ахметова, который засерает своими производствами екологию.
показати весь коментар
25.09.2020 12:47 Відповісти
+8
Вам шведской Гретттттты не хватает! Других проблем в Украине нет!
показати весь коментар
25.09.2020 12:40 Відповісти
+5
Как только выборы так сразу вылезают из нор разные *зеленые* партии и крикуны. Даже не вооруженным глазом видно что студенты просто вышли на подработку.
показати весь коментар
25.09.2020 12:49 Відповісти
Такі молоді, а в них вже клімактична криза.
показати весь коментар
25.09.2020 13:06 Відповісти
И шо характерно, шо в основном девушки там. Ну их лидер и пару его корешей тоже там, организовали эту акцию, шобы кадрить телочек, мол вот мы какие, о планете заботимся, хотя все знают, кто по старшне, что все в этом мире делается ради сексу и денег. А где еще закадрить дурех как не на таких перформансах
показати весь коментар
25.09.2020 13:44 Відповісти
Местная власть должна уменшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве. Это означает уменьшение транспорта, уменьшение загрязнения от транспорта, развитие велосипедной инфраструктуры, пешоходной структуры и общественного транспорта

Ага. Будем по Киеву пешком ходить. Какого черта тогда вы в Киев приперлись. Из за вас и транспорта кучу приходится запускать. П***те в село и в Киеве станет чище.
показати весь коментар
25.09.2020 12:55 Відповісти
Про їжачка плакат - доречний .
показати весь коментар
25.09.2020 13:07 Відповісти
Им что заняться больше нехер чем? А ваще после нас хоть потоп, да зебилы?
показати весь коментар
25.09.2020 13:41 Відповісти
Радует, что подобных идиотов в Киеве совсем мало
показати весь коментар
25.09.2020 14:32 Відповісти
Ох и срань проплаченная...
показати весь коментар
25.09.2020 15:12 Відповісти
Судячи з англомовних плакатів, цільова авдиторія знаходиться не у Києві і не в Україні.
показати весь коментар
25.09.2020 17:22 Відповісти
 
 