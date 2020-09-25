"Страйкуй, кохай, клімат захищай": Активісти біля КМДА вимагали зменшити вплив кліматичної кризи на життя людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти біля стін Київської міської державної адміністрації вимагали, щоб генеральний план столиці містив пункти щодо вирішення екологічних та кліматичних проблем.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Місцева влада зобов'язана якомога більше зменшити вплив кліматичної кризи на життя людей. Місцева влада має зменшити викид парникових газів, який відбувається в Києві. Це означає зменшення транспорту, зменшення забруднення від транспорту, розвиток велосипедної інфраструктури, пішохідної структури і громадського транспорту", - зазначили активісти.
Ага. Будем по Киеву пешком ходить. Какого черта тогда вы в Киев приперлись. Из за вас и транспорта кучу приходится запускать. П***те в село и в Киеве станет чище.