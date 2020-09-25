УКР
Глава податкової інспекції Тернополя із сином вимагав неіснуючий борг в $ 40 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала угруповання здирників на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовець разом із сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості, вимагали у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч. Ці гроші потерпілий начебто завинив роботодавцю через розтрату ввіреного йому майна та продукції. Аби змусити чоловіка відшкодувати "втрати" зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти кримінальники погрожували містянину фізичною розправою.

Директора підприємства правоохоронці затримали відразу після отримання від потерпілого другої частини "боргу" у розмірі 10 тисяч доларів США. Одночасно були затримані інші учасники групи: керівник податкової інспекції – у службовому кабінеті, а кримінальники – за місцями проживання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано організатора групи вимагачів коштів у перевізників Ужгорода, за $47 тис. він обіцяв "спокій", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

здирство (284) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13278) силовики (2516) Тернопіль (413)
Топ коментарі
+5
чиновникам срок надо давать увязывая его с минималкой, во сколько зарплата больше минималки , на столько и срок
25.09.2020 13:31 Відповісти
+4
-Там отдельно сила и вес, отдельно пистолетчики, отдельно СНП. Так что бойтесь худых и жилистых.
25.09.2020 14:07 Відповісти
+3
у них Баканов -папа..
25.09.2020 13:22 Відповісти
спецура какая то худосочная.. Аваков не кормит их что ли?
25.09.2020 13:20 Відповісти
у них Баканов -папа..
25.09.2020 13:22 Відповісти
-Там отдельно сила и вес, отдельно пистолетчики, отдельно СНП. Так что бойтесь худых и жилистых.
25.09.2020 14:07 Відповісти
вся крупная была в бурхуте а на второй набор остались недомерки)зато в каждую дырку влезут и и голова против ветру не парусит
25.09.2020 13:22 Відповісти
ну так новые и более голодные пришли на место тех новых и тоже голодных
25.09.2020 13:21 Відповісти
А чого Іблани "тіпа хУзяєв жізні" заретушовують?! Люди повинні знати хто їхні "тіпа хУзяєва" мдятЬ...
25.09.2020 13:24 Відповісти
чиновникам срок надо давать увязывая его с минималкой, во сколько зарплата больше минималки , на столько и срок
25.09.2020 13:31 Відповісти
Хотелось бы уточнить, а этот налоговый пахан - это новое литсо, или все еще "тяжелое наследие порошенковского режима"?
25.09.2020 13:43 Відповісти
ну и молодцы!!! СБУ
25.09.2020 13:52 Відповісти
метастазы азирова
25.09.2020 13:57 Відповісти
Підставили начальника податкової, як лоха. Як ти по-закону виб'єш борг більше ляма в гривнях, особливо, якщо це чорний нал в сірому бізнесі? Тільки через кримінальників.Якщо не має розписок, накладних і т. п. з грошима можеш попрощатись.
25.09.2020 14:25 Відповісти
Гоп-стоп, мьі из налоговой пришли.
Гоп-стоп, гоните ваши барьіши.
25.09.2020 15:14 Відповісти
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал ...

ооо патриоты в вышиванках-ах а всеадноитоже, шо киевы-данецки-харькавы - шо тернополильвовыПатриоты-

деребанбабла
25.09.2020 16:14 Відповісти
Первое фото - вершина содержательности
25.09.2020 17:14 Відповісти
 
 