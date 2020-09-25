Глава податкової інспекції Тернополя із сином вимагав неіснуючий борг в $ 40 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала угруповання здирників на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства, посадовець разом із сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості, вимагали у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч. Ці гроші потерпілий начебто завинив роботодавцю через розтрату ввіреного йому майна та продукції. Аби змусити чоловіка відшкодувати "втрати" зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти кримінальники погрожували містянину фізичною розправою.
Директора підприємства правоохоронці затримали відразу після отримання від потерпілого другої частини "боргу" у розмірі 10 тисяч доларів США. Одночасно були затримані інші учасники групи: керівник податкової інспекції – у службовому кабінеті, а кримінальники – за місцями проживання.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри.
