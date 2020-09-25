Учасників корупційної "схеми" з видачі фітосанітарних сертифікатів судитимуть на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Львівської прокуратури задокументували протиправну діяльність осіб, які налагодили корупційну "схему" погодження та видачі відповідних сертифікатів якості харчових продуктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У повідомленні зазначається: "З метою отримання винагороди підозрювані умисно створювали умови задля затягування процесу оформлення продукції, яка швидко псується. Аби пришвидшити процедури отримання фітосанітарних сертифікатів, підприємці повинні були сплачувати від однієї до двох тисяч гривень з кожної фури.

28 серпня, організаторці та учасникам злочинної схеми було повідомлено про підозру за ч.3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Всім фігурантам справи обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застав від 105 до 126 тисяч гривень.



Обвинувальний акт скеровано до суду".

