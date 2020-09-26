24 505 21
Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Щось пішло не за сценарієм...
Нині все можливо...
Не той масштаб мислення...
Ще одна резиденція, яку передали дітям-сиротам
Часи змінюються
Щось причепилось...
НАТО в Україні, а димить по всій росії
Якось по-дебільному знову
Без імен
Популіст-спринтер
Таємна інавгурація
Союзна держава
+25 Юрій Ан
+17 Стрелок
+13 mrSmith
От і маємо.
На рахунок цих жаб та анекдотів - повністю підтримую Вас та Стрелка.