24 505 21

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Щось пішло не за сценарієм...

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Нині все можливо...

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Не той масштаб мислення...

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ще одна резиденція, яку передали дітям-сиротам

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Часи змінюються

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Щось причепилось...

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

НАТО в Україні, а димить по всій росії

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Якось по-дебільному знову

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Без імен

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Популіст-спринтер

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Таємна інавгурація

Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Союзна держава

Автор: 

Топ коментарі
+25
Рядом с новостью о трагедии можно было бы воздержаться выкладывать эту хирню!
25.09.2020 23:13 Відповісти
+17
не до жаб. уберите эту тему пожалуйста
25.09.2020 23:17 Відповісти
+13
Вы бы с жабами сегодня притормозили что ли...
25.09.2020 23:13 Відповісти
Рядом с новостью о трагедии можно было бы воздержаться выкладывать эту хирню!
25.09.2020 23:13 Відповісти
не читай, ніхто не насилує. чи сам себе накажеш за ненароком позитивну емоцію?
27.09.2020 12:41 Відповісти
Вы бы с жабами сегодня притормозили что ли...
25.09.2020 23:13 Відповісти
Після новини з літаком не до сміху. Я пас.
25.09.2020 23:15 Відповісти
не до жаб. уберите эту тему пожалуйста
25.09.2020 23:17 Відповісти
Але ж наша влада не спромоглась оголосити всеукраїнський траур.
От і маємо.
На рахунок цих жаб та анекдотів - повністю підтримую Вас та Стрелка.
26.09.2020 11:01 Відповісти
Тут зайва річ примальована - магазин в АК
Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 228
26.09.2020 09:05 Відповісти
Все супер. Смешно, правда, сквозь слезы. Дальше будет хуже. Наголосовало быдло, теперь - жри-те
26.09.2020 09:37 Відповісти
У Штепи не лише ригівські кольори на прапорі, а ще й шрифт...
26.09.2020 10:33 Відповісти
Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7171
26.09.2020 10:34 Відповісти
Згадуючи загибель літака та хлопців, не те що не до сміху, просто виглядає пустим та дріб'язковим.
26.09.2020 11:03 Відповісти
Справді не дуже доречно, але підбірка класна.
26.09.2020 12:10 Відповісти
Політична сатира - це не гумор, і призначена не заради веселощів. Тому політична сатира доречна у будь який день.
26.09.2020 12:45 Відповісти
Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1410
26.09.2020 15:27 Відповісти
